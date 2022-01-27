鄧小平南巡30年｜重磅長篇通訊傳遍海內外始末

鄧小平南巡，使因「六四」事件而放緩乃至停滯的中國改革開放重新提速，大大加快了中國的發展，是中國改革開放史上具有里程碑意義的事件。

當時，鄧小平是秘密南巡。離京前，鄧小平就讓工作人員向廣東打招呼，要求不見報。中共黨報《人民日報》沒有派記者跟隨，中國國家通訊社新華社派有記者但「總社沒有要求發稿」。

深圳市委宣傳部副部長吳松營認為，鄧小平在中國面臨向何處去的重大歷史關頭到深圳視察有特別的意義，便向廣東省委和深圳市委領導匯報，要求派記者，即使不報道，但起碼能夠保留重要歷史資料。最後經批准，只有廣東電視台和《深圳特區報》、深圳電視台記者派出記者跟隨，名額嚴格限制。

1992年1月19日上午，鄧小平乘坐專列抵達深圳並視察市容，消息馬上就傳開了。廣東省委書記謝非提出「看來我們也要做好報道的準備」。當天晚上，鄧小平辦公室主任王瑞林和廣東省、深圳市領導開碰頭會，落實明後幾天的行程和保衛工作。王瑞林表示：「這次南行，在武昌短暫停留的時候，老人家就有很重要的談話。今天上午一到深圳就馬上要視察市容，而且又有很重要的談話……要指定專人做詳細記錄，否則將會造成歷史的重大損失。」出席碰頭會的吳松營被指定為負責做好鄧小平視察過程中的記錄工作。因為責任太大，吳松營領受任務後，要求隨行採訪文字記者、《深圳特區報》副總編輯陳錫添一起參與記錄。

1月20日，香港無線電視台反覆播送「鄧小平在深圳視察」的特別新聞。新聞是採訪深圳市政府新聞發言人黃新華的一句話錄音，接着播放鄧小平的歷史鏡頭。很快，幾家外國通訊社都播發了「鄧小平在深圳視察」的消息。這些消息全都發自香港，說是來自深圳市政府的「一位不願透露姓名的中國官員」。10天以後，香港《大公報》文章說：「鄧小平鼓勵大膽改革，稱誰不改革誰下台。」

1992年1月，鄧小平南巡時，與女兒鄧楠、鄧榕參觀深圳「錦繡中華」。

1月23日，在鄧小平轉赴珠海之前，深圳市委書記李灝以「講話很重要，加上香港有的報紙對講話亂猜測」為由，請示希望深圳報紙能做正面報道，被鄧小平以「不破這個例」駁回。廣東省委書記謝非也再三請示：海外已在傳聞，是否可以正式發個消息？鄧小平仍然沒有同意。「不破這個例」是指1989年11月鄧小平辭職，「正式與政治生涯告別」，鄧小平並要求對他的活動不做宣傳報道。

後來，深圳決定仿效1991年上海《解放日報》發表「皇甫平」文章的方式，寫評論文章，不提鄧小平到了深圳，甚至連「鄧小平」三個字也不提，只把鄧小平說過的話寫出來發表。2月20日至3月6日，《深圳特區報》連發八篇「猴年新春評論」。這八篇評論一經發表，社會反響強烈。

香港《文匯報》《大公報》同日轉載，並在按語中說明《深圳特區報》的評論「原汁原味披露鄧小平南巡談話精神」。香港其他各種傳媒以及台灣、澳門地區和各國駐香港新聞機構、通訊社紛紛轉載「猴年新春評論」，或者編髮相關消息。不久，《人民日報》等中央媒體也開始轉載部分「猴年新春評論」。各省區市報刊轉載《深圳特區報》「猴年新春評論」的，更是數不勝數。

儘管海外輿論已經颳起了「鄧旋風」，中國報紙仍隻字未提鄧小平南巡。2月28日，鄧小平南方談話作為中共中央文件正式向全黨作了傳達。中央和地方報紙，連續發表社論、評論，傳達和闡述談話精神。可是，鄧小平南巡的詳情，仍然未見諸報端。各路媒體都想搶發這個「獨家」。上海《文匯報》、《深圳青年》雜誌都曾請陳錫添寫稿，給他們發表，並願意承擔一切風險，但陳錫添沒有同意。

文字報道的「口子」一時開不了，可不可以先發表照片？2月中旬，新華社廣東分社寄給新華社《瞭望》周刊幾張鄧小平南巡照片，希望能在封面和封底刊登，時隔多日，不見迴音。2月29日，新華社廣東分社只好在自己旗下《體育參考》報頭版頭條大幅刊出一張《鄧小平在仙湖植物園散步》的照片。3月12日，《深圳特區報》編髮半版鄧小平的獨家照片，陳錫添撰寫了500字圖片說明，出版見報時僅保留了「1月19日鄧小平在深圳」的字樣。3月18日，中共廣東省委機關報《南方日報》以整版篇幅刊登鄧小平在廣東的照片。鄧小平南巡，就這樣以照片形式公開報道了。

從1992年2月中下旬開始，全國的政治氣氛和輿論導向已經發生很大變化，從政治上的「姓社」、「姓資」討論，轉到如何擴大開放、深化改革；從經濟上的三年整頓到如何引進市場機制、加快發展。

3月18日，深圳市委宣傳部開始籌劃鄧小平視察深圳的長篇報道、影視紀錄片和專題書籍。3月22日，陳錫添看到《南方日報》發表文章《小平同志在「先科」人中間》後意識到，不能再等了，立即開始寫作《東方風來滿眼春》，這七個字來自唐朝詩人李賀的《三月》詩句。因為材料爛熟於心，陳錫添很快寫完這篇11,000字的長篇通訊。

3月26日的《深圳特區報》以最顯要的版面和最突出的手法發表署名「本報記者陳錫添」的長篇通訊《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》，石破天驚，立即引起巨大反響。香港媒體有的全文轉載，有的摘登消息。外國通訊社駐港機構紛紛發布消息。當時正值中國兩會，人大代表、政協委員反應強烈，議論紛紛，很多人在私底下大聲叫好，四處尋找《深圳特區報》。有一位中共高層問出席兩會的深圳市委書記李灝，你們這個稿子怎麼出來的？李灝回答，「我不知道，家裏定的吧。」意思是沒有來北京出席兩會的深圳市領導定的。這位中共高層說，你們的膽子好大啊。

可是，過了幾天以後，還是不見中共中央主管部門及至中央領導對《東方風來滿眼春》有什麼反應。當時，作為既是長篇通訊文字記錄人、又是具體分管內外宣傳和新聞出版工作的深圳市委宣傳部副部長，吳松營已經做好被「雙開」（開除黨籍和公職）的準備，並向家人作了交代。

3月30日，《光明日報》《北京日報》在頭版全文轉載《東方風來滿眼春》。鄧小平的辦公桌上每天會按時擺放《人民日報》《解放軍報》和《光明日報》三份報紙。鄧小平看到《光明日報》轉載的《東方風來滿眼春》後，非常高興。吳松營2018年在《記錄鄧小平南方談話精神的台前幕後》一文中透露，鄧小平讓秘書打電話給新華社總編輯說，文章很好呀，《光明日報》能轉載，新華社能不能轉載？《東方風來滿眼春》這才引起中央主要領導的高度關注。

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3月30日下午，新華社全文播發《深圳特區報》長篇通訊《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》，並且補發了一條自己的動態消息：［新華社北京3月30日電］本社今天向國內外轉發了《深圳特區報》3月26日發表的一篇通訊《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》。《深圳特區報》的這篇一萬多字的通訊，詳細記述了鄧小平於1月19日至23日訪問深圳期間的主要言行，尤其是他對改革開放所作的重要講話。

當天下午，中國覆蓋全國的廣播電台中央人民廣播電台根據新華社通稿，全文播發。當天晚上，中國中央電視台也全文播發，一共播了45分鐘，並配上由廣東和深圳電視台提供的鄧小平在深圳視察的畫面。

第二天即3月31日，《人民日報》在頭版頭條的位置轉載《東方風來滿眼春》，《解放軍報》《工人日報》《農民日報》《中國青年報》等首都北京各大報和全國各省市幾乎所有報紙，也都在這一天的頭版顯要位置轉載。各省區市的報紙、電台、電視台也都紛紛轉載、轉播。

美聯社、路透社、共同社等世界主要通訊社，都十分敏感地捕捉到3月30日中國在輿論場上發生的重大變化的事情，於當晚用「3月30日北京電」的形式，向全世界報道：「新華社、國家電視台的新聞節目都第一次發表了鄧小平1月份在華南的講話。」「中國的宣傳媒介今天向全國11億人口宣傳鄧小平在南方的談話。」

4月1日，即將訪問日本的中共中央總書記江澤民在會見日本駐華記者，被問及對《深圳特區報》發表《東方風來滿眼春》長篇通訊的評價時，回答十分肯定：「鄧小平同志視察南方時的重要講話，早已在全黨和全國傳達。現在發表鄧小平同志視察深圳的報道，可以使全國人民更好地了解他的談話精神，以便全面地貫徹落實。」新華社當即向全世界播發了這條消息。