人事變動｜「砍樹事件」餘波未了　廣州官場持續洗牌

前段時間因砍樹事件引起海內外傳媒關注的中國改革開放前沿陣地廣州市兩會閉幕。新一屆廣州市政府、人大、政協領導班子出爐。繼去年12月底廣州市黨代會人事大調整之後，廣州官場持續洗牌。



曾任廣東省副省長、珠海市委書記的郭永航（山東濟陽人）當選廣州市市長，現任廣東省人大常委會副主任王衍詩（山東陽穀人）當選廣州市人大常委會副主任，曾任廣東省惠州市委書記的李貽偉（山東陽穀人）當選廣州市政協主席。去年黨代會，曾任廣東省常務副省長的林克慶（湖北仙桃人）當選廣州市委書記。

至此，新一屆廣州市黨委、政府、人大、政協「四套班子」一把手全部亮相。既無一人是廣東本省籍，也無一人是廣州本市培養的幹部。觀察人士注意到，廣州這一人事格局，在全國15個副省級城市中恐怕絕無僅有，廣州開創了一個先例。

熟悉中共政壇的人士都知道，卸任省（市）委常委、副省（市）長，是省（市）人大、政協領導的主要來源。但是，這次廣州市兩會，多名卸任廣州市委常委、副市長，均無緣轉崗廣州市人大、政協，退居二線。僅有曾任廣州市委常委、秘書長的潘建國一人，獲任廣州市政協副主席。

這次廣州市兩會後，石奇珠卸任廣州市人大常委會主任。石奇珠是廣州本地幹部，1960年8月生，長期在廣州市工作，2015年任廣東省汕尾市委書記，2020年6月當選廣州市人大常委會主任，僅任一年半就卸任。而同為副省級城市，深圳市人大常委會主任駱文智，與石奇珠同年同月出生，至今仍在任。似乎顯示，這次廣州市人大換帥，也是一次不尋常的人事安排。

自2020年底開始，廣州市砍伐移除三千多株老榕樹，引發不少廣州市民不滿。據悉，廣州之所以大規模砍伐榕樹，是因為榕樹根系發達，路面可能出現沉降、塌陷，破壞鄰近建築牆基和市政管線。如果榕樹根基不紮實，颱風來時容易倒伏。

2020年12月3日，廣州市委書記、市長罕見同時換人。廣州市委書記張碩輔被免，廣東省常務副省長林克慶接任；市長温國輝辭職，廣東省副省長、珠海市委書記郭永航任廣州市代市長。香港《星島日報》當時報道，廣州砍樹事件被舉報到中央，因為涉及生態保護，引起最高層關注，要求徹查並勒令官員承擔責任。

九天後，中紀委通報，廣東省紀委成立問責調查組，認定廣州砍樹「破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌」，是典型的破壞性「建設」行為，對廣州市委副書記羅冀京、廣州市原副市長林道平等十名官員嚴肅問責。

黨代會後選舉產生的廣州新一屆13名市委常委中，除了戎裝常委（廣州警備區司令員），有七人在半年內從廣東省政府、省委「空降」，或從廣東其他市調任。

除了林克慶、郭永航，廣東省人民防空辦公室主任陳向新任廣州市委副書記，省紀委副書記楊飛任廣州市委常委、市紀委書記，省委宣傳部副部長杜新山任廣州市委常委、宣傳部長，深圳市委常委張勇任廣州市委常委、常務副市長，河源市委常委邊立明任廣州市委常委、副市長。

廣州市委常委、統戰部長王世彤，市委常委、組織部長廉奕，市委常委、政法委書記孫太平，也是2020年以前從廣東省政府、省委空降。而一直在廣州工作的新任常委，僅有南沙區委書記盧一先和黃埔區委書記陳勇兩人。