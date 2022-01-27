人事變動｜6天內8省份一把手履新　趙龍成中國最年輕省長

近日，隨着中國地方兩會的陸續召開，多位代省長「去代轉正」。1月25日，中國最年輕的省級政府一把手正式履新。

據新福建客户端消息，福建十三屆人大六次會議周二（25日）補選趙龍為省長。此番當選後，出生於1967年9月的趙龍成為目前中國最年輕的省長。



公開資料顯示，趙龍曾在國土系統工作31年，歷任國土資源部地籍管理司登記處副處長、處長，國土資源部地籍管理司副司長等職。2009年任國家土地督察濟南局局長，任職6年，於2015年任國土資源部規劃司司長；2016年出任國土資源部副部長，2018年國務院機構改革後，轉任自然資源部黨組成員、副部長，也是自然資源部最年輕副部長。

2020年7月，趙龍「空降」地方，成為福建省委常委、副省長。2021年1月，廈門先後召開市委常委會（擴大）會議和全市領導幹部會議，宣佈趙龍任廈門市委書記。2021年10月22日，福建十三屆人大常委會二十九次會議決定，接受王寧（現任雲南省委書記）辭去省長職務的請求，任命趙龍為副省長、代理省長。如今，趙龍「去代轉正」。

值得一提的是，2022年新年伊始，地方省級層面陸續進入「兩會時間」。隨着省級兩會的召開，已有多位省級政府一把手去代轉正。

1月20日，王正譜當選河北省省長；葉建春當選江西省省長；1月21日，胡衡華當選為重慶市市長；王浩當選浙江省省長；1月22日，王偉中當選為廣東省省長；1月23日，許昆林當選為江蘇省省長，李樂成當選遼寧省省長；1月25日，趙龍當選為福建省省長。目前代理省級政府「一把手」僅剩下新疆維吾爾自治區代主席艾爾肯．吐尼亞孜。