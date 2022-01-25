人事變動｜許昆林履新江蘇省省長　曾掌舵「最強地級市」

跨省任職一年多後，許昆林去代轉正，正式出任江蘇省省長一職。據江蘇新聞消息，江蘇省第十三屆人民代表大會第五次會議，於周日（23日）補選許昆林為江蘇省人民政府省長。



今年56歲的許昆林是福建永春人，曾長期在國家發改委工作。

2011年7月，許昆林任反壟斷局首任局長。當時中國反壟斷的局面引起外媒關注。路透社曾引述知情人士消息報道稱，反壟斷局局長許昆林是個足智多謀、機智精明的人。2014年，國家發改委價格司的腐敗案件引發各方關注。在國務院部署提速價格改革而價格司多人被帶走調查的情況下，許昆林在2014年底成為價格司新掌門人。

2015年年初，許昆林再度走到風口浪尖，成為發改委投資司的新掌門人。值得注意的是，在履新後一段時間，許昆林仍身兼價格司司長一職。

官媒《中新社》曾對此表示，一人兼任兩個重要司局負責人的情況在發改委的歷史乃至中國各個部委中都並不多見。但許昆林在國家發改委工作期間，卻曾三度肩挑兩職。

2017年，許昆林「空降」地方，履新上海副市長兼上海虹橋商務區管委會主任，負責商務、外資外貿等工作。知情人士表示，從發改委副秘書長升任上海市副市長，意味着許昆林在發改委的工作得到充分肯定。

在上海工作3年多後（2020年9月），許昆林跨省到了江蘇，後擔任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

許昆林是中共十八大後蘇州第五位市委書記，也是首位直接跨省履新的蘇州市委書記。

2021年一季度，蘇州完成地區生產總值4,724億元人民幣，按可比價格計算按年增長21.1%，增速位居6個GDP超2萬億城市之首。2021年6月，許昆林表示，「最強地級市」對蘇州來說「沒什麼好驕傲」，蘇州的目標不是保持地級市第一，應當有更大的擔當和作為。

2021年10月19日，江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議決定：許昆林代理省人民政府省長職務。

在許昆林之前，擔任江蘇省省長的是吳政隆。吳政隆曾先後在機械電子工業部、國家發展計劃委員會、中國機械裝備集團公司工作，1999年12月「空降」地方，先後在重慶、山西、江蘇工作，擔任過重慶市委常委、秘書長，山西省委常委、太原市委書記，江蘇省委副書記、南京市委書記等。2017年5月，吳政隆任江蘇省代省長，後去代轉正。2021年10月，他履新江蘇省委書記。

目前代理省級政府「一把手」還有兩人，分別是新疆維吾爾自治區代主席艾爾肯．吐尼亞孜和福建省代省長趙龍。