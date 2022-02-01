春秋筆｜江澤民與北京兩次申奧

北京冬奧會即將開幕，中國將成為世界上第九個舉辦過夏季及冬季奧運會的國家，而北京將成為迄今唯一同時承辦夏季與冬季奧運會的城市。事實上，北京的兩次申奧都與前國家主席江澤民有微妙的關係。



鄧小平是最早提出中國申辦奧運會的中共領導人。1990年7月，鄧小平視察剛剛建好的國家奧林匹克體育中心。在聽取北京亞運會籌備情況匯報時，鄧小平想得更遠，他關切地問起另一個問題：「中國辦奧運會的決心下了沒有？為什麼不敢幹這件事呢？建設了這樣的體育設施，如果不辦奧運會，就等於浪費了一半。」

鄧小平發話後，中國首次申辦奧運會被提上議事日程。1990年9月，在北京亞運會開幕式上，時任中國國家主席楊尚昆向國際奧委會主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）正式表達了中國希望舉辦2000年奧運會的意願。

北京第一次申辦奧運會，以「開放的中國盼奧運」為主題口號，把申辦奧運會與國家改革開放的主旋律結合起來，顯示了中國渴望融入世界、與世界接軌的決心。

1993年6月，在國際奧委會召開第100次全會之際，時任中國國家主席江澤民分別致信給國際奧委會委員，正在國際奧委會總部瑞士洛桑的北京奧申委代表團向國際奧委會各位委員轉交了江澤民親筆簽名的信：「我本人以及中華人民共和國政府和全體中國人民，將不遺餘力地支持北京市的申辦。」

1993年9月，江澤民在北京中南海拍攝了即將在9月23日國際奧委會第101次全會上代表中國政府致辭（英文）的專題片，此舉開創了中國最高領導人在國際會議上用外文講話的先河。

1993年9月24日北京時間凌晨2時30分，薩馬蘭奇宣布，澳洲悉尼獲得2000年奧運會舉辦權，前三輪投票均領先的北京，最後衝刺時以兩票之差落敗。

當北京奧申委代表團返回北京時，正在外地視察的江澤民委託時任中共中央政治局委員、國務委員李鐵映轉達問候。江澤民說，「北京沒有獲得2000年奧運會舉辦權，原因是多方面的。但你們積極、紮實和富有成效的工作為世人矚目。黨中央、國務院對你們的工作給予充分肯定，祖國人民是不會忘記的。」

1998年11月，中共決定北京再次申辦奧運會。這時的中國與第一次申辦時相比，已發生了新的巨大變化，在改革開放的推動下，國力日益強盛，國際地位不斷提高。北京是大熱門，但中國政府決心要確保萬無一失。

江澤民在2000年9月9日致薩馬蘭奇的信中說：「我和我的同事們完全支持北京申辦。如能在具有悠久文明並且迅速發展的北京舉辦2008年奧運會，無論對奧林匹克運動，對中國乃至世界都具有積極意義。我深信北京市在中國政府和全國人民的支持下，將作出非凡的努力，一定能辦成一屆高水平的奧運會。」

2001年2月，由17位成員組成的國際奧委會評估團對北京進行最後一輪視察。江澤民在會見評估團全體成員時指出，「中國政府和人民真誠地希望進一步增進與世界的相互了解和友好交往，繼續為壯大世界和平與發展的潮流做出自己的貢獻。北京代表中國第二次申辦奧運會，就是我們這種願望和努力的具體體現。」

2001年7月13日，北京獲得2008年奧運會主辦權。當北京申奧成功的消息傳來，江澤民等中共中央政治局常委蒞臨北京中華世紀壇參加慶祝大會。在簡短的講話中，江澤民感謝國際奧委會、中國人民和其他支持北京成功申奧的朋友，還號召大家共同努力，舉辦一屆成功的奧運會。

隨後，江澤民等在全城的歡慶中驅車蒞臨天安門廣場，向40萬北京市民招手致意。隨後登上天安門城樓，觀看滿城燈火和歡慶場面。「中國今年三喜臨門」，許多狂歡者都這樣說。他們指的是中共建黨80周年，中國即將加入世貿組織，現在申奧又獲得成功。