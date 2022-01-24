攻擊春晚被指「破壞春節祥和氛圍」　微博宣布禁言21個帳號

1月22日，新浪微博宣布將對21個帳號進行處分，部分帳號遭禁言30天部分帳號遭永久禁言，並以清理相關違規訊息314條。微博官方指出，每逢春節就有個別網友藉機生事，攻擊春節晚會與藝人，「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。



近日，央視和各衛視春晚名單陸續釋出，也有彩排畫面留出。香港藝人方面，傳出譚詠麟將與溫拿五虎共登央視春晚。不過，每次春晚名單流出，都會掀起網絡粉絲大戰，「誰能上春晚? 上哪家衛視更風光? 」這類討論都會引發爭論。

1月22日，微博管理員發文指出，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，大家在討論參演陣容和節目的同時，也增添了線上線下濃濃的「節日感」，但站方發現，個別網友藉機生事，通過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。

該文指出，站方將依照社區公約相關規定果斷予以治理，『已清理相關違規內容314條」，視情節嚴重程度，對「@緋月落」「@清凮長吟」等21個帳號予以禁言30天到永久禁言的處置。

微博管理員在文中也提到，疫情下的春節，更需要陽光與溫暖，無論回家團聚還是就地過年，站方始終為大家提供清朗健康的社交環境，讓這個春節不孤單，讓無論身處何地的你都能感受到力量與溫暖。