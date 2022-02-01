名校生進體制．二｜博士生棄高薪奔向教職　學歷愈高愈往體制跑？

《香港01》在系列報道上一篇中透過拆解數據，指出內地傳媒日前廣傳的「2021年七成清華畢業生進入體制內」是誤讀。事實上，2021年內地全體畢業生中，選擇進入「體制」（公家機關、事業單位和國營企業）的比例約為34%，其中，清華畢業生選擇進體制的比例，近年落在24%到34%之間。而北大2019的數據則顯示，進體制者佔全體畢業生的28%。



所謂「進體制」，不少人會理解為進入公家機關，但其實在許多內地民眾的認知中，進入大學從事科研、擔任教職等亦是「入體制」。此外，值得探討的還有清華北大生「學歷愈高愈青睞體制」說法的真偽。



近年來，有不少清華北大博士生擔任教職的報道，相關話題也多次登上微博熱搜。所謂「學歷愈高進入體制者愈多」的現象，又該如何分析和解讀？

疑問一：「進體制」就是進入公家機關？

在系列專題第一篇中，《香港01》拆解所謂「2021年七成清華畢業生進入體制內」的說法，其實是該屆畢業生中簽訂「三方就業協議」的3669人中，有7成「進入體制」，而進入體制則包括在公家機關、事業單位（高校及科研機關等）、國有企業服務。

從2021年的報告可以看出，清華本科畢業後簽三方就業者中，進入黨政機關的比例為12.2%，進入科研單位的有7.2%，進入國有企業的則有26.9%。三者加在一起，所謂「進入體制」者達46.3%。

而在清華碩士畢業生簽三方就業的人當中，進入黨政機關的有21.1%，進入高等院校的有1.1%，進入科研機關的有4%，進入國有企業的則有31.1%。四者加總，入體制者達57.3%；而在博士畢業生中，10.3%在黨政機關任職，39.8%在高等院校工作，進入科研機關有9.9%，進入國企有14.7%，總計入體制者達74.7%。

（01製圖）

上述數據中，有三個值得個關注的點。首先，雖然被統稱為『體制內』，但黨政機關、高等院校、科研機構、國有企業、軍隊間其實存在相當大的差異，每個畢業生職業選擇時的權衡也各異。



其二，2021年清華畢業生「簽三方就業」的人當中，確實有學歷愈高入體制比例愈高的情況，但因為該數據並非呈現所有畢業生就業狀況，內地傳媒所稱「清華大學畢業生學歷愈高，進入體制者愈多」並不合宜。第三，博士生前往高等院校任職的比例高達39.8%，這樣的現象早前就曾引發內媒關注。

疑問二：學歷愈高愈樂意進入體制？

去（2021）年12月，29歲的清華博士畢業生龍明珠拒高薪赴深圳當中學老師一事，引發網絡熱議。龍明珠2020年獲得清華大學博士學位，擇業期間亦收到華為、BAT（百度、阿里巴巴、騰訊的統稱）及一些研究所的邀約，然而她最終卻選擇到深圳一間中學當數學老師。

據《21世紀財經報道》報道指出，近年大量清華、北大等名校的博士、碩士畢業生湧入教師隊伍。被稱為深圳「四大名校」之一的深圳中學介紹，2020年共有66名畢業於世界頂尖學府的新教師加盟。

龍明珠當中學老師引發熱議。 （網易）

據了解，所有新教師均為碩士及以上學歷，其中博士及以上學歷佔比超過40%。按新教師的畢業院校來分，清華大學和北京大學畢業生佔半數。另一個新的趨勢是，名單中出現了愈來愈多牛津、劍橋等海外名校畢業生。



除了教職之外，碩博士生進入體制比例較高，也跟進入科研機構有關。高等院校、科研機構這些崗位本來就需要較高的學歷，本科生不符資格。此外，值得一提的是，與西方最尖端的科研機構往往由私人企業贊助的情況不同，在中國，最優秀的科研機構基本都是國家出資。

1994年出生的小池正在英國律師事務所實習，同時是北大和清華校友的他透露，就自己的觀察而言，身邊真的有愈來愈多學生願意進入體制工作，有成績特別優秀的學妹在畢業後選擇進入外交部，「進入體制」確實成為一種潮流。小池說，其父母也常要他回國，惟他專精的領域目前在英美比較有發展空間，不然對於回國也是「有點心動」。

對於在簽三方協議的人當中，「學歷愈高入體制愈多」的現象，小池指這只反映部分畢業生的情況，不過單就其觀察，碩博生比本科生更青睞體制也屬合理，「因為清華大學本科畢業可能會再出國讀碩士，也可能先實習或休憩，甚至乾脆自己創業」，而且選擇在清華或北大讀碩士或博士的人，「多半一早就將進入體制作為未來的職業規劃考量」。

台港學生赴陸讀碩博 求職路各不同

曾在北大政治系就讀博士班的台灣人張文凱也認同小池的說法，即很多人考取清華北大碩博士目的就是考量就業。他說，不同於台灣，香港人去中國大陸念碩博班者不多，「但會過去讀的大都有在那邊找工作的打算，求職很積極，尤其是在北大讀碩士的港生」。

近年許多清華、北京大學博士生選擇擔任教職。（VCG）

張文凱解釋，跟台灣碩士常常要讀三四年的情況不同，碩士在大陸多被視為就業的跳板，「所以去讀碩士的人常常邊讀書邊找工作」。但是香港人和台灣人在北大讀碩博士，往後的就業路徑不太一樣，香港人「進體制」的相對多，台灣人則少，「很多體制內的涉密機關不會讓台灣人進入」。

張文凱表示，他認識的北大港生中，有人選擇就職香港駐中央機構、「一帶一路辦公室」，也有人到與國際組織有關的政府機關工作，「一般來說既然選擇去大陸讀書，就會選擇繼續在大陸工作」；而北大的台生雖然未選擇「進入體制」，但也「多半會留下工作」，因為「北大的人脈資源可以幫助他們創業賺錢」。另外，北京大學的文憑比起台灣各間大學，也更受到頂尖外企青睞。就其觀察，北大的台灣生選擇去外企的佔大多數。