春秋筆｜瞻仰毛澤東遺容的外國元首都有誰？

日前，首次訪華並出席北京冬奧會的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）瞻仰毛主席紀念堂，並向中共開國領袖毛澤東坐像敬獻花圈。中國官方媒體低調報道，但仍在輿論場掀起些許波瀾。

據《環球時報》報道，按照阿根廷駐華大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）的說法，費爾南德斯瞻仰毛主席紀念堂主要有兩個原因。第一，「無論對阿根廷還是世界來說，毛澤東都是一位非常、非常重要的領導人」；第二，費爾南德斯總統是阿根廷庇隆主義政黨正義黨的主席，庇隆主義與中共有「非常重要的歷史聯繫」，庇隆總統曾與毛澤東主席保持友誼和書信往來。庇隆（Juan Domingo Peron） 是世界歷史上著名的左派革命領袖，創建了至今仍是阿根廷第一大政黨的正義黨，並三度出任阿根廷總統。

今年是中阿建交50周年。費爾南德斯首次訪華收穫滿滿。費爾南德斯會見了中國國家主席習近平。專程到中國共產黨歷史展覽館參觀，成為到訪中共黨史展覽館的首位外國元首。此外，費爾南德斯還被清華大學授予名譽教授學銜。

針對費爾南德斯瞻仰毛主席紀念堂，中國左翼網站崑崙策網日前刊文《眾多外國政要和名人訪華時都要瞻仰毛主席說明了什麼？》。文章稱，「為什麼這麼多外國政要和名人對毛主席有着特殊的感情？毛主席在拉丁美洲、非洲、亞洲等第三世界國家有着極為廣泛而深遠的影響，無論是在他生前、還是在他去世後，無論是政要，還是平民，很多人對毛主席都懷有崇敬之情。」

不過，該文列舉的瞻仰過毛主席紀念堂的外國政要和名人，只有古巴最高領導人菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）、勞爾·卡斯特羅（Raul Castro）兄弟，委內瑞拉前後兩任總統查韋斯(Hugo Chávez)、馬杜羅（Nicolas Maduro），哥倫比亞總統烏里韋（Alvaro Uribe），以及越南國防部部長吳春歷、美國拳王泰森（Mike Tyson）等七人而已。

與此同時，崑崙策網還轉發了一篇自媒體文章《冬奧背後：大國總統瞻仰毛主席紀念堂！多數媒體卻默而不宣，這是有多愚蠢？》稱，「迴避毛主席、抹黑毛主席，是徹底的愚蠢！」

毛主席紀念堂位於北京天安門廣場南端，其位置在明朝建築中華門原址上。中華門，明朝時稱「大明門」，清朝改稱「大清門」，民國成立後改稱「中華門」，故有「國門」之稱。在1958年天安門廣場改建時，中華門被拆除，易為綠地。

早在1956年，毛澤東就帶頭在《倡議實行火葬》的倡議書上簽名。後來，中國各地推進火葬，都仿照中央做法，要求各級黨員幹部率先垂範，開展簽名身後火葬活動。不過，1976年毛澤東逝世後，中共決定永久保留毛澤東遺體，並在中華門原址建設毛主席紀念堂安放以供瞻仰。

在毛主席紀念堂瞻仰廳，毛澤東身着中山裝，覆蓋中共黨旗，安卧在水晶棺裏。水晶棺的花崗岩基座四周，分別鑲嵌着黨徽、國徽、軍徽和毛澤東生卒年份。

外國領導人訪華，專程到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容，並不多見，中國官方媒體也很少報道。據中國共產黨新聞網2020年9月發布的《毛主席紀念堂概況》介紹，從1977年建成開放以來，累計有190多位外國國家元首和政府首腦瞻仰毛主席紀念堂。

中共領導人瞻仰毛澤東遺容，向毛澤東表達敬意，一般只在毛澤東逢十周年誕辰進行。在毛澤東誕辰90周年、100周年、110周年、120周年之際，鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平均曾帶領中共領導人集體到毛主席紀念堂瞻仰。

在2019年中共建政70周年時，習近平再次帶領中共領導人集體瞻仰毛澤東遺容。這是中共領導人首次在國慶期間憑弔毛澤東，同時也是習近平繼2013年毛澤東誕辰120周年之後第二次瞻仰毛澤東遺容。