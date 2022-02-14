北京觀察｜中南海派出核查組　交辦了什麼政治任務

日前，中國國務院國資委原副主任徐福順以「國家考核評估綜合核查組組長」的身份率隊抵達陝西。徐福順是中國虎年春節後，首位率隊赴地方的中國國家核查組組長。

當天，統籌開展鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接考核評估省級工作對接會在陝西省西安市召開。徐福順與陝西省委書記劉國中，以及陝西省省長趙一德共同出席會議。對接會上，徐福順發言稱，組織開展鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接考核評估，是中共中央交辦的一項重要政治任務，是做好鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作的重要舉措。

2021年2月25日，中共宣佈中國脱貧攻堅戰取得了「全面勝利」，現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脱貧，並將這一政績錄入當年出爐的中共第三個歷史決議——《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》當中。

但是，近年美國在外圍的各種抵制和打壓，內部經濟轉型帶來的增速放緩，以及新冠肺炎疫情黑天鵝給全球經濟造成的巨大打擊，無疑極大影響了中國社會層面的心理預期。如此背景之下，輿論對各種信號的解讀負面色彩加重。比如近期關於中國「2億人靈活就業」的話題，雖然官方解釋稱，這是新經濟下中國勞動力市場的一種重要就業形態，但是民間輿論大多仍然將此解讀為失業率加大、中國經濟難以走出目前困境的信號。

2021年年底中共召開的中央經濟工作會議上稱，中國經濟面臨三重壓力：供給、需求、預期。其中最難解決的是預期問題。中南海高層對於中國脱貧能否得到鞏固並順利進入下一進程——鄉村振興同樣存在壓力和警惕。這應該也是徐福順將自己的陝西之行稱為「中央交辦的一項重要政治任務」的主要原因。

2020年12月28日至29日，中共中央農村工作會議在北京舉行。（新華社）

早在2020年年底舉行的中央農村工作會議上，中共總書記習近平就指出：脱貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，這是「三農」工作重心的歷史性轉移。2021年年底的中央農村工作會議上，習近平再次強調，鄉村振興的前提是鞏固脱貧攻堅成果，「要持續推動同鄉村振興戰略有機銜接，確保不發生規模性返貧，切實維護和鞏固脱貧攻堅戰的偉大成就。」

2021年9月3日至5日，中國國務院副總理胡春華曾在青海省督導鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。當時，胡春華提到，鞏固拓展脱貧攻堅成果是過渡期內脱貧地區農村工作的首要任務，務必牢牢守住不發生規模性返貧的底線。「要保持主要幫扶政策總體穩定，多途徑推進穩崗就業，尤其是組織好外出務工就業，做好易地搬遷後續扶持，確保脱貧群眾持續增收」。

此次考核評估組赴地方之前，一場動員部署會曾於2021年12月22日在北京召開，中國農業農村部黨組書記兼部長唐仁健出席會議。會議提及，2021年是中國全面打贏脱貧攻堅戰後的第一年，也是第一次開展鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接考核評估，「要推進流程標準化、隊伍專業化、制度規範化，為今後5年的工作樹導向、立規矩、定調子 」。而此次考核評估的目的，就是「督促各地把鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接存在的問題找出來，把風險隱患排除掉，把短板弱項補上去。