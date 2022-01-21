北京觀察｜中紀委全會再提「歷史周期率」　剖析中南海憂患意識

中共中央政治局七常委習近平李克強等，1月18日共同出席中共十九屆中紀委六次全會。中共總書記習近平在會議上講話。除了回顧中共十八大至今的十年當中，中紀委反腐成就以及中共將繼續推進反腐的決心，引人注目的是，習近平再次提及執政黨的「歷史周期率」問題。

該次會議上習近平稱，從十八大至今，中共「全面從嚴治黨」堪稱「十年磨一劍」。如今，已經建黨百年的中共「以前所未有的勇氣和定力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，剎住了一些多年未剎住的歪風邪氣，解決了許多長期沒有解決的頑瘴痼疾，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，探索出依靠黨的自我革命跳出歷史周期率的成功路徑。」

其實兩個多月前（2021年11月）的中共十九屆六中全會第二次全體會議上，習近平就針對歷史周期率公開講話指：「我們黨歷史這麼長、規模這麼大、執政這麼久，如何跳出治亂興衰的歷史周期率？毛澤東同志在延安的窯洞裏給出了第一個答案，這就是「只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈」。經過百年奮鬥特別是黨的十八大以來新的實踐，我們黨又給出了第二個答案，這就是自我革命。

中共第一代領導人毛澤東1945年7月與當時的教育家黃炎培曾有一場著名的關於民主中國的談話，即中共歷史上著名的「窯洞對」。當時黃炎培談及執政黨治亂興衰的歷史周期率時曾說：「一部歷史，『政怠宦成』的也有，『人亡政息』的也有，『求榮屈辱』的也有，總之沒有能跳出這周期率。」毛澤東回答「我們已經找到了新路，我們能跳出這周期律，這條新路，就是民主。只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈；只有人人起來負責，才不會『人亡政息』。」

1949年9月17日，中國新政治協商會議籌備會第二次會議選舉21人組成常務委員會，圖為委員合影，左起前排：譚平山、章伯鈞、朱德、毛澤東、沈鈞儒、李濟深、陳嘉庚、沈雁冰；中排：黃炎培、馬寅初、陳叔通、郭沫若、蔡廷鍇、烏蘭夫；後排：周恩來、林伯渠、蔡暢、張奚若、馬敍倫、李立三。（視覺中國）

中共十八大閉幕後，習近平第一次（2012年12月）以中共總書記身份離京考察深圳期間，談及蘇聯解體時一句「竟無一人是男兒」，就顯示出他對於中共執政興衰的憂慮格外明顯。對於歷史周期率之問，習近平更是多次談及，「人無遠慮，必有近憂。全面建成小康社會之後路該怎麼走？如何跳出「歷史周期率」、實現長期執政？如何實現黨和國家長治久安？這些都是需要我們深入思考的重大問題。」「歷史周期率問題，這的確是我國曆史上封建王朝擺脱不了的宿命」「導致悲劇的原因很多，其中一個共同的也是極其重要的原因就是統治集團貪圖享樂、窮奢極欲，昏庸無道、荒淫無恥，吏治腐敗、權以賄成，又自己解決不了自己的問題，搞得民不聊生、禍亂並生，終致改朝換代」。

六四事件剛結束一年的1990年秋天，「憂患意識」一詞首次出現在中共官方文件中。到了中共十八大之後，這一詞語出現頻率明顯增高。中共十九大報告明確提出：「統籌發展和安全，增強憂患意識，做到居安思危，是我們黨治國理政的一個重大原則」。

及至「十四五」規劃和2035年遠景目標建議起草階段，習近平親自敲定設置專章對統籌發展和安全作出戰略部署，因為「我們越來越深刻地認識到，安全是發展的前提，發展是安全的保障。」

2022年1月18日，近平在中共十九屆中央紀委第六次全體會議上發表重要講話。（新華社）

對剛剛邁過建黨百年門檻的中共而言，新冠疫情影響並美國外交掣肘之下，「黑天鵝」「灰犀牛」事件層出不窮。與歷史性成就、歷史性變革的讚譽聲一道而來的，「改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大都前所未有，世界百年未有之大變局深刻變化前所未有」。這，應該正是以習近平為代表的中南海高層的憂慮所在。