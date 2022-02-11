北京冬奧｜5G技術助推成收視率最高一屆　轉播時長等多方面破紀錄

收視率是奧運會受全球關注程度的重要衡量指標之一，向全世界奧運持權轉播商提供奧運會廣播電視公共信號的機構奧林匹克轉播服務公司（OBS），在2月10日的新聞發布會上宣佈，北京冬奧會已成為迄今收視率最高的一屆冬奧會，其在轉播時長、技術、內容製作方式等多方面都創下了新的紀錄。



2022年2月4日晚，國家大劇院對北京2022年冬奧會開幕式進行8K直播。（視覺中國）

OBS是國際奧委會旗下負責所有奧運會轉播的主廣播機構，負責向轉播商提供奧運會轉播信號、維護奧運會廣播版權及制定新的奧運會轉播標準。OBS首席執行官伊阿尼斯．埃克薩科斯透露，2021年的東京奧運會轉播時長總計1.1萬個小時，而此次北京冬奧會截至10日，轉播就已達6,000多個小時，在冬奧會轉播史上創造新紀錄。除了北京賽區，在延慶、張家口等山地賽區，5G網絡均已全面覆蓋。埃克薩科斯感慨，這可能是所有冬奧會中5G網絡覆蓋最高、基礎設施最好的山地場館，「一流的基礎設施能夠讓我們更好地把賽事轉播給更廣泛的觀眾。」

國際奧委會媒體總監馬克．亞當斯（Mark Adams）更稱，來自美國全國廣播公司（NBC）的報告顯示，截至賽事開始後的第4天，北京冬奧會已經成為在中國收視率最高的一屆冬奧會。另外，在NBC旗下的Peacock電視數字平台上，北京冬奧會成為開賽6天以來收視率最高的一屆，包括每天的黃金時段。

值得一提是，發布會上提到，得益於中國在5G技術使用等方面的世界領先，北京冬奧會首次在冬奧會上使用UHD和HDR技術，即超高清和高動態範圍的4K技術來進行轉播和製作，並首次在冬季項目上運用3D回放技術，另外對普通觀眾不太了解的項目還進行了虛擬畫面分析。

2022年2月9日，江西南昌一名旅客佩戴VR眼鏡，在南昌西站候車廳體驗區觀看北京冬奧會比賽。（視覺中國）

此外，北京冬奧會的另一大特色是雲轉播，雲技術可以實現遠程製作內容、及時傳輸訊號，甚至可以實現即使不到賽事舉辦國也能進行內容的製作。據介紹，OBS將在北京冬奧會為轉播商提供超過6,000小時的內容，其中比賽內容近1,000小時，並且所有內容能夠滿足數字轉播的需求，不同平台、媒體亦會有不同的內容。