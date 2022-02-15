觀察站：中紀委明星官員或掌要害部門 統戰部長二十大入局成看點

距離中共二十大仍有逾半年時間，因3月份中國兩會召開在即，故中央部委級別官員已開始進入調整周期。

任職中央統戰部一年多，2022年2月，中央統戰部副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記陳小江（1962年，浙江龍游人）職務再次調整。中央統戰部網站更新顯示，陳小江已任中央統戰部分管日常工作的副部長，接替到齡退休的張裔炯。未來或將接替尤權（1954年）主管中央統戰部。

但是中央統戰部歷來有從地方大員平調傳統，這也為陳小江的未來仕途能否更上一步平添不確定性。

2020年12月14日，陳小江接替巴特爾出任國家民委黨組書記。26日，全國人大常委會表決任命陳小江為國家民委主任。循例陳小江同時擔任中共中央統戰部副部長，他也成為66年間第一位國家民委漢族主任，上一位漢族國家民委主任是首任主任李維漢。

自1954年以後，在陳小江履新之前，國家民委的7位主任都是少數民族，包括烏蘭夫（蒙古族）、楊靜仁（回族）、司馬義·艾買提（維吾爾族）、李德洙（朝鮮族）、楊晶（蒙古族）、王正偉（回族）、巴特爾（蒙古族）。

此次任命有兩個看點，其一，陳小江系媒體出身，在中國水利電力報社長期任職。在2015年跨系統進入紀委監察系統，任中央紀委宣傳部部長（副部長級）。

2014年-2016年，遼寧發生震驚全國的賄選案，陳小江「空降」調任遼寧省委常委、省紀委書記，遼寧省委原書記王珉、遼寧省人大常委會副主任王陽、遼寧政法委原書記蘇宏章等接連落馬。

2017年陳小江重回中央，後任中央紀委副書記、國家監委副主任。

因此，陳小江被視為十八大後中央紀委監察體系官員集體「跑步上位」的代表人物。有理由相信，經歷10年磨礪，以十八大反腐為起點，深度參與到其中並做出突出貢獻的中紀委、監察系統官員，將在中共二十大前後集體受到重任，分赴各個系統。

看點之二，統戰部無論是否最終由陳小江接任，都意味着二十大前中央核心要害部門職位「卡位」開始。

自丁關根任統戰部部長開始（1990年11月—1992年12月），歷任統戰部部長或是曾經遭「擱置」的政治明星，如王兆國（1992年12月—2002年12月），令計劃 （2012年9月—2014年12月）；或在該職位「鍍金後」仕途更進一步，如劉延東（2002年12月—2007年12月），孫春蘭 （2014年12月—2017年11月）。

中央統戰部長是否入局在中共黨內並無定數，歷史上曾經短暫由政治局候補委員兼書記處書記兼任過兩年，以後的統戰部長都再未「入局入處」，直到2014年令計劃落馬，臨時由時任天津書記的孫春蘭接任，統戰部長一職才由政治局委員兼任。現在統戰部長由尤權（中央書記處7人—王滬寧、丁薛祥、楊曉渡、陳希、郭聲琨、黃坤明、尤權中唯一的非政治局委員書記）兼任，意味着統戰部的位階再度降格。

隨着目前中共對「全過程民主」的重視，統戰部作為踐行全過程民主的重要部門，會否在二十大上再有部長頂着光環入局？亦是今年秋季看點。