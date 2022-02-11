觀察站｜地方政協主席——中共政壇冷板凳？

2022年歲初，中國地方「兩會」因為恰逢地方權力核心——黨委常委班子的換屆而備受矚目。在這期間，不少原本掌握實權的黨委常委因為年齡原因難以獲得換屆提名，不得不退居二線。

所謂退居二線，是從掌握黨政實職的崗位轉戰到地方人大、地方政協「賦閒」，一般來說，這也基本宣告了他們仕途進入「晚年」。

不過，今次這輪人事波動還是有所不同。

據統計，江蘇省政協原主席黃莉新改任浙江省政協主席，浙江省政協原主席葛慧君改任山東省政協主席，湖北省政協原主席黃楚平改任廣東省人大常委會主任，重慶市原市長唐良智改任安徽省政協主席，甘肅省委原副書記孫偉升任湖北省政協主席。

其一，幾名新任地方政協主席、人大常委會主任皆為跨省履新，異地「賦閒」。

當然，這並非今次的首創，媒體總結，2018年初河北省政協原主席付志方任山東省政協主席，山東省政協原主席劉偉任河南省政協主席，河南省政協原主席葉冬松任河北省政協主席，安徽省政協原主席徐立全任湖北省政協主席，湖北省政協原主席張昌爾任安徽省政協主席……不一而足。

但通常而言，「賦閒」自然便無需過多安排，仕途最後一站在何地便在何地賦閒罷了，也即是原地升遷，比如說此次當選北京市政協主席的魏小東（1961年）即由北京市人大常委會副主任升任，2021年初履新遼寧省政協主席的上海官員周波此前已入遼兩年……

其二，相較於黨政實權職位，地方政協確乎是一個不折不扣的冷衙門，其所能發揮的參政議政作用遠沒有掌握人事、財政、司法等職能的「衙門」更實際，政協主席、副主席也多是安排「退下來」的一部分人，幫助他們解決部級待遇問題，榮譽性質更為顯著。

所以，從這一意義上說，政協主席、副主席職位是名副其實的冷板凳，斷然是不會有多少油水的。

但是，處處有例外。

在此輪人事調整中，原任湖北政協主席黃楚平在履新一年多後突然又南下廣東，迴流到相對來說更為接近一線的廣東省人大常委會主任位置上，出現了中共官場少有的「逆向迴流」現象。

也即是說，所謂的「冷板凳」也有沒有「冷透」的特殊情況，機遇巧合之下，也能創造不少令人意外的結局。

我們也可以看到一組例子，2015年，湖南省政協原主席陳求發轉任遼寧省委副書記、代省長；2016年，寧波市政協原主席唐一軍轉任浙江省委常委、寧波市委書記；2018年，山西省政協原主席黃曉薇轉任全國婦聯黨組書記、副主席、書記處第一書記；2021年，廣西壯族自治區政協原主席藍天立轉任自治區政府主席；北京市政協原主席吉林轉任中央社會主義學院黨組書記、第一副院長……

凡此之類，皆可以說是「起死回生」的經典案例，中共之人才選拔越來越不會侷限於絕對的一二線劃分，沒有什麼規則是不可逾越的教條，重要的是人職相稱、人盡其才。