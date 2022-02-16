北京「非首都功能疏解」可能需要階段性調整｜安邦智庫

近期，國家開發銀行設立4000億元專項貸款支持北京非首都功能疏解的信息，再度引發了輿論關注。實際上，這一消息早在春節之前的1月29日就有官方報道。不過由於恰逢春節假期，這一報道當時並未引起關注，在春節之後才逐漸引起市場關注，並開始發酵。

節前的官方報道稱，國家開發銀行設立了「疏解北京非首都功能專項貸款」（簡稱疏解貸），2022年至2025年期間，將為北京非首都功能疏解提供4000億元專項貸款支持，對重點項目給予貸款利率、期限等差異化優惠政策，開闢授信評審綠色通道，提高審批效率，支持北京非首都功能疏解和京津冀協同發展走向內涵式集約發展。

對此，有自媒體進行了頗為誇張的解讀，稱「疏解貸」將支持北京的央企、國企、事業單位做大規模外遷：一是「央企總部」將從北京城六區遷至雄安新區或其他外地；二是北京「市屬國企、市屬企事業單位」將從城六區搬入北京城市副中心；三是北京城市副中心與北三縣一體化發展被列入「疏解貸」的重點支持範圍。有自媒體還稱，今年3月「全國兩會」後，北京可能上演最大規模的「非首都功能疏解潮」，將拉開北京城市「大變局」的序幕。

不過，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，自媒體的上述解讀十分誇張，是為了吸引眼球而製造噱頭，但客觀上會引起市場對北京疏解行動的誤讀，因此有必要澄清。

讓我們看看官方報道，國家開發銀行的疏解貸「將重點支持北京城六區內各類企事業單位疏解轉移、河北雄安新區安置房、保障性租賃住房及市政公共服務配套、交通路網、生態環保等重點工程建設，北京城市副中心建設及北京城市副中心與北三縣一體化發展、天津濱海新區及特色園區建設、京津冀三地交通互聯互通、生態保護協同發展等領域。」

可以看到，疏解貸的支持範圍，主要還是限於將「非首都功能」從北京市核心區疏解到京津冀地區以及雄安新區，而不是將北京的企事業單位和經濟要素大量疏解到全國其他地區，也看不出是「大規模的疏解潮」。實際上，從邏輯上也應該能夠分析，國家開發銀行作為總部在北京的政策性銀行，不會斥巨額金融資源來引導鼓勵經濟資源流出北京，那不成了國開行拿着政策性金融資源在對北京經濟「拆台」？因此，在非首都功能疏解問題上，國家開發銀行與京津冀三地要加強溝通，恐怕大家需要形成一定的「默契」，從北京核心城區疏解出來的經濟要素，要儘量留在京津冀地區，成為京津冀區域內的要素佈局變化，而不是大量疏解到華東地區或華南地區，形成北京和京津冀地區的經濟要素「淨損失」。

從2015年至今，北京的非首都功能疏解已經進行了7年，人口、產業、企業以及其他經濟要素已經疏解了不少，以安邦作為獨立智庫的視角來看，非首都功能疏解工作已經取得了很大成效，可以考慮適當減小政策力度了。如果再大幅度實行「做減法」的疏解，有可能會對北京經濟造成「傷筋動骨」的損失。

北京既是中國的首都，又是北方中國最大的超級都市。以安邦智庫長期以來對北京的持續研究，雖然北京的城市定位中沒有「經濟中心」的職能，但北京作為北方中國最大的經濟中心和金融中心，這一地位不容否認。2021年，北京與上海是國內僅有的兩座經濟規模超過4萬億的城市。因此，對於北京的定位應該具有多重性——既要考慮到作為首都，北京不能承擔過多的非首都功能；又要考慮到作為北方中國的經濟中心，北京對於區域經濟甚至北方中國的經濟都具有重要的支撐作用。值得注意的是，近年中國經濟的南北差異在不斷拉大，地處華北平原的北京市，對於華北、東北、西北的區域經濟都有不可或缺的帶動和支撐作用。如果持續大力度疏解非首都功能導致北京經濟「傷筋動骨」，意味着北方中國最大的經濟中心塌陷，不客氣地說，這將對北方中國的經濟安全造成重大損失。

將北京疏解的經濟要素、科技資源、人力資源留在京津冀，這並不是要搞京津冀的小圈子，而是有充分的理由：第一，京津冀協同發展本來就是國家重大戰略，與長三角一體化、粵港澳大灣區具有同等重要性（但在經濟能級上差異巨大），發展京津冀就是落實國家戰略；第二，如前所述，北京保持健康的經濟增長、較大的經濟規模，對於避免中國經濟南北差異拉大，對於北方中國的區域經濟發展，具有重要的支撐作用（悲觀地看，也可以稱為「維持作用」）。如果北京這個北方中國唯一的經濟中心被顯著削弱，將會引發區域失衡和重大社會問題。

作為獨立智庫，安邦對北京經濟與城市的發展保持了近30年的關注。我們認為，7年來的北京城市功能再調整、非首都功能疏解、城市環境美化和提升，已經取得了相當大的成就，城市的宜居性和生活品質已有顯著提高。未來北京的發展，需要加強考慮北京城市經濟及其對北方中國經濟發展的重要支撐作用。考慮到北京以疏解和減量為特色的系統調整，還會沿着巨大的政策慣性繼續推動，還需要繼續向雄安新區輸出優質資源，今後北京的非首都功能疏解需要調整策略，放緩節奏，減小力度。對於北京和北方中國地區來說，這是一個重要的轉變。

最終分析結論：

北京的非首都功能疏解已經持續7年，未來的政策需要有所調整，不能以顯著削弱北京的經濟功能為代價。

本文轉載自安邦智庫2月13日「每日經濟」分析專欄。

