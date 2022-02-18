北京冬奧｜京港聯16人共渡「冬奧情人節」　主席陳貴和嘆一票難求

北京冬奧正在如火如荼舉行，雖然來自無雪之城，又有疫情下通關未成的因素，但賽場觀眾席上，卻不乏港人的身影。2月14日，北京高校香港學生聯合會（京港聯）組織了一場冬奧觀賽活動，以服務一群因疫情無法回香港過年與家人團聚的留京港青，一起共渡難忘的「冬奧情人節」。



當日共有16位同學觀看了瑞士和加拿大的女子冰球半總決賽，京港聯主席、北京市青聯十二屆委員陳貴和（Jeff）對《香港01》表示，這場賽事雖然不是決賽場，也沒有中國隊的參與，不過他們已經很知足且心感榮幸了。

他解釋，眾所周知，今屆冬奧會門票是不對外公開發售，而所獲邀出席冬奧觀賽的嘉賓，都是受北京市委政府層層篩選而最終確定的，「可說是真的一票難求」。

賽事中，上屆亞軍的加拿大以10：3大勝瑞士，晉級決賽與以4：1闖關芬蘭的衛冕冠軍美國會師。

本身是清華大學社科院國際關係博士生的Jeff續稱，作為留京港青，能以第一視角親身感受現場賽事的氣氛，對他們而言不僅僅是一種國家級的榮譽，也是屬於他們特有的「冬奧情人節的浪漫」。最後，他表示真的很感恩國家對在京港生的關懷眷顧，讓他們親臨參與國家級盛事，感受這份偉大榮光。

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除了觀賽外，冬奧期間許多在京港生亦通過志願服務的方式參與其中。2月15日元宵節當日，Jeff就以北京市青聯委員的身份，在紫竹院街道城市志願服務站擺攤位，做了兩三個小時的志願活動，期間並與10個來自台灣的志願者交流互訪，創造了兩岸同心一起團團圓圓這樣一個概念。雖然時間短暫，但活動卻有多樣，志願者們會與市民一起猜下燈謎，還會幫市民遞熱水，一起度過冬奧下的元宵。

到了晚上，廣州市政府駐京辦還組織廣州在京國企代表、京港聯以及在京香港學生代表等共60餘人開展穗港交流系列活動，包括吃湯圓、猜燈謎等，將冬奧、元宵節等多方元素融合一起。廣州市駐京辦黨組書記、主任劉勇表示，是次活動有利於在京港生了解和認識同根同源的嶺南文化，增強心理認同、情感共鳴，助力兩地青年在交流體驗中交心交融、共同成長，也有利於在京港生深入了解廣州的最新發展、人才政策及就業需求，吸引更多在京香港畢業生到廣州就業和發展。