北京冬奧｜來自無雪之城的看客：在京港生疫下親歷「東方的浪漫」

北京冬奧2月4日在浪漫唯美、貫穿全場的「雪花」元素中拉開帷幕，為全球觀眾繪就恢宏壯美的視聽盛宴。

這些日子來，各國運動員在朔風凜冽下揮汗，也為世人帶來無限話題。只是與過往有別，今屆因應新冠疫情，親臨參與成為奢侈，尤其在未通關下，香港市民基本上只能透過電視、網絡體驗，缺乏現場感。

有見及此，《香港01》近日訪問了3名身處北京的香港學生，冀從他們的視角，了解純粹的銀幕中所感受不到的各種冬奧事宜，為活動留下另類印記。



從小細節感受到三顆「心」

在內地，冬奧會的熱度高漲，網絡上關於冬奧會的報道觸目皆是。2月11日晚，短道速滑比賽在首都體育館展開，得益於市統戰部及北京高校香港學生聯合會（京港聯）所提供的寶貴機會，部份在京的香港學生和青年得以到現場感受冬奧。

雖然之前也一直有關注冬奧會比賽，但在清華大學學生、京港聯學聯會執委陳瑞清（Caroline）看來，現場和其他觀眾一起為運動員加油打氣的激動心情，仍是此前在電視機前無法體會到的，她籍此深刻感受到了短道速滑比賽的刺激，領略到冰雪運動的魅力。觀賽活動的安排方面，她讚賞十分貼心、周到，為了保障出行安全和入場秩序，冬奧會觀眾需要先前往集合點集合，隨後統一坐大巴前往比賽場地。在集合點，他們領取到了門票和冬奧會隨身包、餐包，在進入場館後還領取到了印有冬奧會吉祥物「冰墩墩」的小旗，可以說處處感受到主辦方的貼心。

畢業於中國政法大學、現在英國倫敦大學讀研究生的京港聯菁英匯執行主席吳紫羽（Crystal），現時只能在北京上網課，自冬奧開幕的每一天，她就按照賽程表守在電視機前面看比賽，基本一場沒落下。在11日當晚，她除看到了運動健兒們拼盡全力，比出風采外，也從許多小細節感受到了三顆心，即貼心，暖心和熱心。

她解釋，貼心表現在到了集合場地給每人發了票和冬奧包裏面有N95口罩、酒精濕紙巾、垃圾袋和暖寶寶，因為食品不能帶進場館，主辦方貼心地為大家準備了麵包等乾糧在發車前吃，而雖然集合地點離場館很遠且正值晚高峰，但卻因為道路上規劃出了冬奧線而沒有出現堵車。而暖心表現在現場觀眾都超級熱情，不管是不是中國隊都加油鼓勁，即便香港運動員和中國隊女子選手沒進決賽，但比賽很精彩現場觀眾都在瘋狂吶喊助威，「加油！好樣的」此起彼伏。最後熱心則表現在由於管控，他們落車的地方離首都體育館走路需要1公里多，但是每隔20米就有一個志願者拿著指示牌，熱情洋溢地跟他們說：「晚上好！歡迎來首都體育館！觀賽愉快！為中國隊加油！」

同樣出席了活動的北京語言大學學生、京港聯學聯會執委曾冰兒（Vicky）亦深表認同，她表示，作為在京港生，能夠在現場親身體驗冬奧會是其一直所期待的，故自己非常興奮可以以第一視角親臨現場觀看冬奧會比賽，並買到冰墩墩和「雪容融」（北京冬季殘奧會吉祥物）的冬奧會紀念品。而志願者們熱情友好也令其印象深刻，即便那天北京晚上的氣溫非常低，志願者們也一直熱情地揮手微笑，讓她很是感動。

防疫、觀賽兩不誤 為中港代表隊成員並坐感動

今屆冬奧正值新冠疫情期間舉行，當局為了應對也推出各種措施。據出席觀賽的港生介紹，冬奧會對於觀眾的健康有着嚴格的要求，前期的報名要求是必須完成三針疫苗注射，並且自1月3日起不允許出京，而觀賽前14天至觀賽後7天，每天早晚兩次在群組報體溫。

北京冬奧防疫嚴謹。（中新社）

同時，觀眾賽前96小時內要求兩次核酸檢測陰性，觀賽後的第3天和第7天也要求前往檢測地點進行核酸檢測。此外，當天遠端集合發車一同前往首都體育館時，要全程佩戴N95口罩，並且與閉環人員零接觸；兩次觀賽也需間隔7天以上等。Caroline表示，比賽進行時，志願者們會全程提醒佩戴好口罩在場館內也不允許進食，因此對於參與過程的安全措施還是比較放心的。

既然能安心投入，港生們也得以把關注重心放到活動本身，對她們而言，留下深刻印象的人、事或物也是相去天淵。例如，Crystal表示，令其印象深刻的就是觀眾們購買紀念品的熱情，當時紀念品商店排隊人山人海，每個人的籃筐內都是滿滿噹噹的冬奧周邊，甚至有些人直接清空了貨架，讓她不禁感慨「冰墩墩才是現在的頂流啊」。

冰墩墩銷情火爆。（視覺中國）

Vicky和Caroline則對焦現場，前者表示，不管是中國還是其他國家的隊伍，其頑強拼搏的精神都讓現場氣氛逐漸高漲，觀眾們揮舞旗幟向運動員們加油助威讓自己非常有參與度，而最後的頒獎儀式也讓人為之動容，認為這種頑強拼搏的奧運精神和現場觀眾為運動員們加油吶喊的氛圍，是其這次觀看比賽最大的收穫。後者則表示，令她印象最深刻的是看到了中港代表隊的成員在場館中坐在一起，並將中國國旗和香港區旗擺放在了一起的一幕，這讓她十分感動。

「大愛」態度佔據主流 昐中港體育發展加深交流

21歲的短道速滑港將朱定文今屆作個人冬季奧運處子戰，由於從小在東北接受訓練，他一口流利的東北話令人留下深刻印象，惜在男子短道速滑500米資格賽出局。

Crystal表示，在觀賽前就得知了有來自同鄉的選手，他們內心激動且對他抱有很高的期待。雖然與別的選手實力稍有相差，最終惜敗未能晉級決賽，但朱仍然比出了奧運精神，不拋棄不放棄努力完賽，精神值得所有人學習，「他生在一個無雪之城，通過不懈的努力創造機會訓練，能站上冬奧的賽場就是好樣的」。

朱定文出戰個人首屆冬奧。（Getty Images）

Vicky亦稱，特區政府駐京辦的推文中也採訪介紹了朱定文，雖然朱曾在受訓時不幸受重傷，但是依舊靠自己頑強的毅力入選了冬奧會名單，令她印象深刻，「能夠在今屆冬奧會踏上五環舞台，就是一種絕對的認可和榮耀」。而談起中港兩地的體育發展，Caroline認為，今後兩地也應多多取長補短，加深兩地在運動員培訓、場地支持等方面的交流與合作。

另一方面，是次冬奧期間，出現部份網民對運動員進行言論攻擊、諷刺侮辱等現象，當中入籍選手朱易及谷愛凌被指遭到差別待遇尤受香港網民關注。那麼，據身處第一線的她們觀察，又是怎樣一番光景呢？

對此，Crystal表示，現場觀眾對所有的運動健兒送上了加油助威，並沒有因為是對手就吝嗇大家的吶喊，充分體現了比賽第二、友誼第一；網民偏激極端的言辭固然存在，但這也是極少數的，她們都很能理解比賽需要考慮的因素有很多，不是每一個選手都能在場上百分百保持自己的最佳狀態，而大部分網民對運動員都是抱有無限的敬佩和包容的態度，這也可以從網民們對羽生結弦，俄羅斯花滑隊「三娃」等外國選手的關注和支持可以看出，「大部分人都是充滿無國界的大愛的」。

Caroline亦認為，網民在對運動員的背景不了解的情況下有誤會產生是十分正常的，但在未知全貌的情況下對運動員進行言論攻擊和諷刺侮辱無疑是錯誤的行為，「我們還是需要理性地看待網絡上的信息，兼聽則明」。

冀向全世界展示「中國名片」

今次是中國繼2008北京奧運後再辦奧運賽事，北京也就此作為雙奧之城。相互理解是奧林匹克精神之一，因此大型盛事被認為能作為窗口讓港人了解當代中國發展，甚至促進融合。北京奧運當年，不少港人反應熱烈，在港舉行火炬傳送亦夾道觀摩、喝采。然而，因應疫情和國際大環境，部份輿論認為今次北京冬奧相比08年有所「失色」，在香港掀起的漣漪未如當年。

對此，Vicky認為，因為疫情等原因，冬奧期間採取閉環管理的形式，盡可能減少交接感染的可能，所以有些活動的舉辦受到一定的限制是必然的，但作為東道主，將民眾的健康安全放在首位是必然的，能夠在國際疫情嚴峻的環境下順利舉辦冬奧會，可充分體現出大國擔當。

Crystal則表示，冬奧會與夏季奧運會沒有可比性，群眾對冬奧會、冬殘奧會以及冰雪運動的關注度相比較會低很多，惟這屆冬奧會在世界上仍引起了極大的反響和好評，就像開幕式時，她看到倫敦大學同學們在朋友圈「洗版」，紛紛表示這種「東方的浪漫」激發了他們思鄉和愛國之情；生活在別的國家的華人好友也表示冰墩墩、雪容融在海外也非常火爆，甚至被做成了NFT（非同質化代幣），大家也都舉辦一系列的活動想積極的參加到冬奧中來，「雖然確實身處疫情，但中國已經最大可能的降低了影響，交出一份滿意的答卷」。

最後談起對今屆冬奧結束後的期望，Crystal提到三點，一是提高民眾對冰雪運動的認識和參與度，讓更多的人加入到冰雪運動中來；二是促進民族的團結以及地域的融合，比如讓生活在無雪之城的香港人都來內地體驗冰雪運動感受內地文化；三是向全世界展示了「中國魅力」，展示「中國名片」，更是展示世界第二大經濟體和負責任大國的嶄新形象。

Caroline亦表示，希望能讓全世界的人民認識到中國近十多年來的迅速發展與進步，建構出科技強國的國家形象，並在未來能夠吸引更多港人來內地旅遊、發展。Vicky則認為，期望能夠讓世界參與進來，提高國際影響度，哪怕偶爾有些許不好的聲音，中國依舊會用包容的心態繼續提高國家形象。