北京冬奧｜韭菜盒子英文翻譯難倒谷愛凌　官媒給出這樣答案

北京冬奧賽程過半，谷愛凌在今日（15日）舉行的女子坡面障礙技巧決賽中奪銀，亦為中國代表團贏得第11面獎牌。

而在昨日（14日）舉行的預賽中，谷愛凌比賽間隙吃韭菜盒子一幕在網絡走紅，至於韭菜盒子的英語是什麼，似乎也難倒了谷愛凌。



谷愛凌等候成績時，悠閒地拿出燒餅邊吃邊等。（微博截圖）

在14日舉行的北京冬奧女子坡面障礙技巧預賽中，中國選手谷愛凌因賽後要參加訓練，沒有時間吃飯，而在等待打分過程中吃起了韭菜盒子，引人關注。

谷愛凌在賽後面對外媒記者提問剛剛吃的是什麼時，用中文回答「韭菜盒子」，而至於韭菜盒子的英文怎麼講，谷愛凌在解釋過程中亦遇到困難，她還打趣到，「今天我的英語是完蛋了」。

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此後，有關「韭菜盒子英語是什麼」等話題還登上微博熱搜，引發網民討論。而韭菜盒子英語翻譯的「眾說紛紜」，官媒《中新網》15日報道給出官方答案，北京旅遊網（Beijing Tourism）介紹，韭菜盒子的正式英文名稱是「Fried Chinese Leek Dumplings」。

網民評論：

「就叫jiucai hezi」。



「chinese 股民's box」。



「中國特有食物都直接音譯就行」。



「沒必要翻譯，就像漢堡叫漢堡一樣」。



「韭菜盒子最恰當的翻譯應該是Chinese Chives Pancake」。

