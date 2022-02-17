北京冬奧｜同事請假參賽順手奪得銅牌　當事人爆紅現已回瑞典上班

北京冬奧如火如荼進行之際，一條「同事請假參加冬奧會順手獲得銅牌」的詞條卻衝上微博熱搜榜。

據介紹，事主為全球知名油漆和塗料企業阿克蘇諾貝爾的自動化工程師阿米達·迪華爾（Almida DE VAL）。阿克蘇諾貝爾中國分公司相關負責人稱，迪華爾是瑞典公司的員工，一月初請假備戰冬奧。

在本屆北京冬奧會，迪華爾代表瑞典出戰冰壺混雙比賽，最終奪得第三名，本周已回瑞典重返工作崗位。



迪華爾代表瑞典出戰冰壺混雙比賽，最終奪得第三名。（新華社）

據介紹，衝上熱搜的是阿米達·迪華爾的郵箱自動回覆：「自己（目前）請假參加北京冬奧會並將於本周回到工作崗位」。迪華爾表示，在朋友口中得知自己在微博上走紅，起初不敢相信，在網上搜索後才發現「自己真的『走紅』了」。

迪華爾與其隊友、31歲的冰壺老將奧斯卡·埃里克松（Oskar Eriksson），是首批抵達北京的瑞典運動員之一。由於行程緊張和之前參加其他賽事的疲憊，她未有親身參與冬奧會開幕式，而是透過電視觀看，並在體育場附近的公寓內觀看開幕式的煙花。

她介紹，自己和其他隊友入住一間五居室公寓，「冬奧村很棒，維護得很好，我和其他三名隊友合住的公寓也是如此。和來自世界各地的運動員們在一起的氛圍非常好」。

迪華爾與隊友奧斯卡·埃里克松奪得銅牌。（新華社）

迪華爾稱，非常享受自己的第一屆冬奧會，最令她印象深刻的是，舉辦方為運動員營造了安全的競技環境。她又提到冰壺比賽場地「冰立方」，「場館真的很酷。它很大，有很多塊大屏幕實時更新戰況。此外，場地的冰質也非常好，又光滑又穩定」。據介紹，「冰立方」即國家游泳中心，由2008年北京奧運會的「水立方」改造而成。

她表示，自己的目標是做一名職業冰壺運動員，但在瑞典，職業冰壺運動員只有微薄的薪水，同時她也意識到，一旦自己的運動生涯結束，是需要做其他工作維生。幸好，她本次請假備賽並參加冬奧，公司亦非常支持，「幸運的是，我的雇主對此非常理解」。迪華爾又稱，北京冬奧會帶給她太多驚喜，為第一次參加冬奧會的自己留下許多美好的回憶。