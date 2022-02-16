習近平就援港抗疫作重要指示︰控疫壓倒一切　向林鄭表高度關注

香港疫情瀕臨失控邊緣，中央機關報《文匯報》今日（16日）報道，國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示，並委託主管港澳事務的國務院副總理韓正，向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

報道又指，中央還決定，成立由港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方面共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

報道未有引述消息來源。



國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（資料圖片/AP）

根據文匯報的報道，香港第五波新冠肺炎疫情「牽動着習近平總書記的心」，近日習近平就此作出重要指示，「強調香港特區政府要切實負起主體責任」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，以及採取一切必要的措施，以確保香港市民的生命和身體健康，以及確保香港社會大局穩定。又指令中央各有關部門和地方要全力支持和幫助港府做好防疫抗疫工作。

報道指，韓正「批示要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神」。（資料圖片）

報道又指，韓正「批示要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神」，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

報道最後指，據悉廣東省政府近日已專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作，作出具體部署。

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