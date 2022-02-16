習近平重要指示　中聯辦：為社會注入強大正能量　堅決貫徹落實

香港第五波疫情嚴峻，中共總書記、國家主席習近平對香港抗疫工作作出重要指示，強調把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

中聯辦今日（16日）發聲明指，指在香港疫情高發、抗疫形勢異常嚴峻的重要時刻，習近平心繫香港同胞安危，對香港抗疫工作作出重要指示，並委託副總理韓正轉達高度關注和提出明確要求，為香港社會注入了強大正能量，中聯辦將堅決貫徹落實習近平重要指示精神，全力支持特區政府擔當主體責任、團結社會各界，共同打好疫情阻擊戰。



指關鍵時刻最重要的是團結

聲明指，中央一直是特區最堅強的後盾，新冠疫情爆發兩年來，中央始終想港人所想，急港人所急，全力支援香港抗疫。面對愈演愈烈的第五波疫情，習近平的重要指示再次表達了全力支持香港抗擊疫情的堅定態度，體現了人民至上、生命至上的為民情懷，對推動香港特區上下同心戰勝疫情具有重大指導意義。

聲明指出，中央對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，「三個一切」和「兩個確保」的明確要求，迅速在特區政府和社會各界得到積極響應，紛紛表示習近平重要指示令市民倍感溫暖，極大鼓舞了港人戰勝疫情的信心。

聲明又指，盡快穩控疫情是當前香港壓倒一切的首要任務，在此抗疫關鍵時刻，最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。中聯率將全力支持特區政府擔當好疫情防控的主體責任，全力推動愛國愛港陣營和社會各界凝聚同心抗疫的強大力量，全力參與「三方機制」並做好相關工作，「相信只要堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，堅決落實好中央重大要求，上下一心眾志成城，香港一定能夠贏得抗擊疫情的勝利。」