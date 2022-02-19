觀察站 | 中共二十大的三條主線　管中窺豹習第三任期「關鍵詞」

因為中共二十大的召開，今年是中國政治的大年。但是相比十八大時的氣氛，中國社會對二十大的關注度顯然降低了很多。甚至很多西方媒體，對於習近平會否開啟第三任期都討論甚少，視為必然。

在《中共二十大已進入關鍵階段》一文中亦對二十大籌備關鍵節點進行分析。並且援引分析認為，按照前幾次黨代會的運作流程，二十大報告的起草和人事安排諮詢，都已經開始悄然啟動。近幾次黨代會的報告起草組長，不是總書記本人，就是總書記接班人，如果習近平真的在二十大上連任，報告起草組組長大概率仍由他兼任。

此外，在剖析二十大時，仍有數個關鍵議題需重點關注。若無意外，今年秋季召開的中共二十大「明線」將有三條，分別是1，高層人事調整；2，習近平「核心」地位的再次鞏固；3，確立指導中國下一個30年國家目標的核心理論及政治總動員。

第一條主線是人事調整。每次黨代會都是中共高層人事調整密集期，如無意外，今年3月中國兩會後近半年的時間，將是高層人事內部討論最密集的時刻，關於「入局入常人選」，「政治明星」，「第三任期」等討論會接踵而至。

第二條主線是習近平第三任期或將開啟。雖然2017年中共十九大上，習近平新時代中國特色社會主義思想寫入《黨章》，確立了習近平黨中央的核心、全黨的核心地位。結合過去數年中國官方在「核心議題」宣傳上的不斷強化，尤其是十九屆六中全會對「四個意識」、「兩個維護」等政治要求的強調（「作為最高政治原則和根本政治規矩」），繼續鞏固「習核心」地位必然是二十大最重要的議題和黨內共識。

對習時代中共的認識，則更依賴第三條主線，對於二十大報告的解讀。

鑑於本屆中國決策層在「長期主義」上的堅持，在「藍圖意識」下對時間表，路線圖的重視，在2020年中國已經完成全面脱貧，完成小康社會的任務後，會否提出新的遠期目標，值得觀察。

回顧歷年黨代會報告，自1979年鄧小平提出在中國建立「小康社會」、「小康之家」後，「小康」就成為鄧小平時代重要的政治目標。

這個目標在江澤民時代得到完善，並在2002中共十六大上，正式作為中共中短期執政目標提出。當時江澤民做了題為《全面建設小康社會，開創中國特色社會主義事業新局面》的報告，「小康社會」與「中國特色社會主義」成為此後20年中共施政綱領的唯二「關鍵詞」，無一屆黨代會缺席。

根據胡錦濤在十七大報告，中國共產黨的目標是「確保到2020年實現全面建成小康社會」，習近平接任中共中央總書記後進一步提出了兩個一百年的具體時程。其中，全面小康社會指標必須達成。由此，「實現小康社會」成為了2002——2020年中國共產黨執政最高目標。

2021年，在慶祝中國共產黨成立100周年大會上，習近平宣告，「我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會」。

也正是從這一年開始，「共同富裕」成為繼「小康社會」後中國政治高頻詞彙。尤其在2017年中共十九大報告中指出的：「中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。」

作為最高層級戰略判斷——「主要矛盾」論述的轉變，為中國推進「共同富裕」提供了依據，進而體現在2017年後在教育，住房，反壟斷，稅收等各個層面的政策變化。

雖然因為疫情和經濟形勢影響，中國政府在某些具體領域、具體政策上出現反覆，但是「共同富裕」作為遠期目標不會發生變化，該政治意志仍然會指導未來30年（至2049年）中國社會，經濟等領域政策制定與管理。

因此，有理由相信，2022年二十大報告主題大概率會以「共同富裕」作為標題和關鍵詞，以黨代會報告形式正式確認「已經實現小康社會目標」。繼續強調「中國特色社會主義」屬性，除了對過去5年回顧和未來5年展望外，將更加側重「長期主義」，強調至2035年甚至2049年的長期目標。

回顧此前兩次黨代會，中共十八大後習近平率常委見記者，習近平講話中強調了三個要點：1，民族復興——「我們的責任，就是要團結帶領全黨全國各族人民，接過歷史的接力棒，繼續為實現中華民族偉大復興而努力奮鬥，使中華民族更加堅強有力地自立於世界民族之林，為人類作出新的更大的貢獻。」2，美好生活——「我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境，期盼孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」3，反腐敗——「新形勢下，我們黨面臨着許多嚴峻挑戰，黨內存在着許多亟待解決的問題。尤其是一些黨員幹部中發生的貪污腐敗、脱離群眾、形式主義、官僚主義等問題，必須下大氣力解決。全黨必須警醒起來。打鐵還需自身硬。」

「民族復興」、「美好生活」、「反腐敗」也在隨後的輿論宣傳和政治實踐中得以踐行。

2017年十九大後的記者會上，習近平提到了「兩個一百年」，「改革開放四十年」、「建國70年和建黨100年」，「全面建成小康社會」，「人類命運共同體」，這些提法、事件、理論在過去5年被不斷豐滿，整個國家機器和社會都在圍繞此進行理論建設或政策實踐，全部成為中國政治生活甚至國家生活中的大事。

由此可以看出，「黨代會報告+記者會上總書記講話」，是中國特殊政治文化下領導人的政治綱領闡述和「放風」，放在今年秋天，可以視為習近平第三個任期的就職演講。從中可窺探未來很長一段時間中國政治大方向。

附：

中共十九大報告題目：《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》

中共十八大報告題目：《堅定不移沿着中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮鬥》

中共十七大報告題目：《高舉中國特色社會主義偉大旗幟，為奪取全面建設小康社會新勝利而奮鬥》

中共十六大報告題目：《全面建設小康社會，開創中國特色社會主義事業新局面》