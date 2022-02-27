新移民母家中4人感染拒北上避疫　本港酒店「密接隔離客」激增？

香港本地疫情爆發，單日確診個案數千宗，近兩週傳出已有萬人為防範感染新冠肺炎，寧願赴內地接受漫長的隔離檢疫，引起關注。

不過，有新來港媽媽林女士接受《香港01》訪問時表示，他們家族分別居於長沙灣、深水埗和紅磡的三處單位，之間有拜訪記錄，現時家族已有4人感染，感染者要與其他家族成員共處一室；但她直言未曾想過北上避疫，因要「為咗個女學業全力以赴」。

另外，林女士有家人成為密切接觸者後，隨即自行到酒店「隔離」避疫。旺角的著名連鎖酒店職員則向記者表示，近一週有不少疑似「密接者」入住，酒店大多數客房服務人員已罷工，人力十分緊張。



曾為取單程證往返中港耗40日

林女士2010年與前夫產下一女後，便以「雙程證媽媽」的身份往返中港兩地照顧女兒，2017年再婚後，直至2021年終於獲批單程證，同年8月在內地公安出入境機關催促下，與丈夫梁先生赴內地領取單程證，再回港隔離，熬過長達40天的「單程證之旅」，成為香港居民。（相關報道：雙程證媽媽滯港｜回鄉再返港耗時40天 全家身心經濟不堪重荷）

梁先生智力只有9歲小學生水平，近年又出現輕度精神疾患，需要食藥及照顧，他多年來從事清潔工作；林女士則於單程來港後，每日從事4個小時的兼職清潔工作，其餘時間照顧患哮喘病、在家用手機上網課的女兒。雖然家境拮据，但他們申請了在職政府津貼、傷殘津貼等援助貼補生活開支。近年來，香港社區組織協會副主任施麗珊也積極協助他們，申請游艇會基金資助其女兒學習鋼琴，已考獲四級。一家人的生活漸漸走上軌道。

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染疫者家居隔離 家人憂交叉感染

不過，突如其來的疫情再度打亂林女士和梁先生一家的生活。現時，林女士與丈夫梁先生、女兒同住長沙灣一處公屋單位；梁母則與梁先生的三弟一家三口，同住在深水埗。不過，梁先生每天早上都會赴三弟家與母親共進早餐才返工，晚上則回家與妻女共進晚餐。

2月17日，已83歲高齡的梁母確診感染新冠肺炎，被家人送往亞博館集中隔離，掀起這場家族疫情的序幕。雖然林女士和三弟兩家的成人都已完成三針疫苗接種，但她仍擔憂梁先生或已遭到感染，即便保持距離仍有機會交叉感染女兒。

林女士說，一方面，女兒本身有基礎疾病，年齡又小，染疫後可能有較劇烈的反應，另一方面，近期本港兒童疫苗預約爆滿，林女士雖然預約私家醫生，但也要等到3月底才能為女兒接種首針疫苗。為了避免女兒染疫，她要求梁先生即時搬到三弟家，與三弟、弟媳和侄子同住。他們並每日做快速測試，以掌握最新健康狀況。

弔詭的是，梁先生的三弟、弟媳於上周一（21日）核酸檢驗亦呈陽性，雖然梁先生快篩陰性，但亦有機會已感染。致電政府查詢時，他們被告知因隔離地點爆滿，要自行在家隔離。此時，梁先生不願同感染者共處一室，便向林女士提出回家的請求，但林女士認為，他既已可能感染，更不能讓他回家，否則恐會感染自己和女兒。

至上周四（24日），梁先生母親（林女士家婆）檢測陰性後已返回其三弟家中，而梁先生一直央求下，林女士答應與他下午3時在長沙灣樓下碰面，即場做個快速測試，若呈陰性則可以回家居住。

但詎料林女士在見面前與四弟通話時獲知，梁先生曾兩度快篩陽性，雖然只是有感冒咳嗽症狀，但林女士每日都有電話問情況時，智能不足的丈夫僅能使用老人手機，未能說明自己陽性結果，而三弟等竟也沒有告知。最終，丈夫在樓下即場測試已轉陰，她也只得同意丈夫返家同住。

不考慮北上避疫：為咗個女學業全力以赴

至上周六（26日），林女士獲知尖沙咀會堂即時有為兒童接種疫苗的服務，且27日就將截止，於是立即趕到為女兒接種了第一針疫苗。她表示，在此之前的數日，他都夜不能寐，如今心頭一塊大石終於落下來。不過，其丈夫和其他家人目前的情況，讓她依然有些許隱憂。

對於近期有不少港人北上避疫，林女士指從未想過要仿效，原因一方面是訂不到酒店，一方面是承擔不起費用，更重要是她希望「為咗個女學業全力以赴，希望學有所成，將來能夠榮神益人，回饋社會」。

據此前報道，現時要經深圳灣口岸到內地，需先預約內地的隔離酒店，惟自過年以來持續爆滿，香港疫情爆發下「北上避疫」潮。深圳灣口岸持續有無預約者「闖關」，就算有預約亦要排數個小時隊伍。甚至有淘寶商家提供「香港回鄉深圳健康驛站隔離酒店報名預約服務」，定價千元人民幣「代搶」隔離酒店配額，聲稱成功率9成、已140多宗成功交易——雖然如此，對於經濟條件家庭來說，過關回鄉變得尤其艱難是不爭的事實。

▼深圳灣口岸情況▼



密切接觸後赴旅店「自我隔離」 旺角酒店：房價急升3成

值得留意是，林女士家族另一個密切接觸者，則是平常在地盤工作的梁先生四弟。其與家人居於紅磡一處單位，但在2月13日之前，每周日都會定期到訪母親住所。2月17日其母中招時，也是由他和梁先生一同負責將母親先送往明愛醫院，在門外搭帳篷等待11小時後，其母被統一安排至亞博館集中隔離，四弟其後擔心若被感染會連累家人，於是自行赴油麻地一間旅店「自我隔離」。

旺角一間知名國際連鎖酒店職員向《香港01》記者表示，這種情形並非個例，近一個星期該酒店新客有明顯增加，很多都是家庭為單位入住，職員猜測許多住客有可能是家中有確診者，所以作為密接者自行來酒店隔離，「甚至可能是陽性感染者來自行隔離，只是未如實告知我們」。而酒店因應突如其來的訂房需求，已經提升了前台訂房價格，較此前平均價高出30%。

受訪酒店職員表示，近一週酒店住客中不少是家族為單位入住。（示意圖／GettyImages）

該酒店職員介紹，該酒店並非檢疫酒店，現時入住的客人主要是本港居民，操廣東話、普通話和外語，以往長住客人和短期住客比例穩定，近期短期住客突然激增，但並未有住客回報感染；另外，兼職客房服務和清潔人員紛紛擔憂染疫，絕大多數都已經主動停工，令酒店人力十分緊缺，酒店現時已暫停供應部分客房及停止早午晚餐服務，以集中人力到必要的工作流程。

根據政府2月26日新聞公報，尚待入院或隔離設施人士在家居等候期間，如未能獲及時送院或社區隔離設施，可在檢測陽性後第14天進行測試，並在取得陰性測試結果後離開家居。然據此前報道，家居隔離及同住家人的檢疫被指欠缺清晰指引，許多民眾並不清楚應由何時起計，何時離開家中。

而上述個案中感染後居家隔離與未同住家人共處一室、自行移步酒店隔離，或更換隔離住處的情形，是否有違相關規定，《香港01》已致信衞生署查詢，正等待回覆。