執意學習烏克蘭　民進黨為何不斷將兩岸推向戰爭邊緣

撰文：蘇天澤
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因為烏克蘭堅決要加入北約，俄羅斯進軍烏克蘭，而北約的老大美國卻堅決不向烏克蘭派一兵一卒，這讓世人看到了抱美國大腿的可悲下場。作為與烏克蘭有相似處境的台灣，很多藍營人士吸取烏克蘭的教訓，表示台灣的安全不能完全依賴美國，美國不可靠，台灣要掌握自己的命運。

為台灣自身的安危考慮，藍營人士反思台灣抱美國大腿的行為，期待台灣自立自強，主動處理好與大陸的關係，可謂是對台灣2,300萬人民負責任的表現。不料，堅持抱美國大腿，堅持與大陸對抗的民進黨綠營人士，對藍營人士的這種反思十分不滿，開始群起而攻之。

民進黨綠營政客、名嘴則主要從另一個角度反思俄烏戰爭，即「內奸存在是亡國的第一步」。台灣要注意防範親大陸的內奸，他們可能會里應外合幫助大陸統一台灣。至於，美國可不可靠？這是不能討論的問題，台灣永遠不能質疑美國。台灣人只需要相信，台灣比烏克蘭更有價值，一旦大陸武統台灣，美國一定會派大軍馳援台灣。

可見，台灣綠營很樂意向烏克蘭學習，堅持與美國綁在一起，堅持與中國大陸對抗。民進黨蔡英文政府會不會發起剷除「內奸」的行動，將台灣親大陸的人士控制起來，現在還看不到端倪，只停留在言論階段。不過，一些台獨網民已經對蔡政府提出要求，希望加強對可能「內奸」的控制。

很多人或許奇怪，為什麼台灣民進黨綠營不吸取烏克蘭的教訓，非要聯美抗陸，一步步逼迫大陸用武力的方式解決兩岸統一問題？台灣綠營人士都是大腦缺氧嗎？他們不知道台獨挑釁大陸是以卵擊石、自尋死路嗎？他們不明白華盛頓從來以自我為中心，不會派美國大兵援助台獨嗎？

民進黨綠營精英不傻，他們當然知道美國不可靠，知道台獨不可能，知道不斷刺激大陸會讓兩岸兵兇戰危，最終害了2,300萬台灣人民。既如此，綠營名嘴、政客們為什麼還一直向台灣人民灌迷魂湯，讓大眾相信台獨會成功，美國大兵會為台獨而戰，大陸最終會放棄台灣？

烏克蘭堅持倒向美國，被俄羅斯懲罰，圖為2022年2月27日在烏克蘭哈爾科夫，一輛俄羅斯裝甲運兵車在戰鬥中燃燒。（美聯社）

這一切的答案就是兩個字：選票。更深一層即：權力與財富。也就是說，在選舉民主制度下，民進黨綠營為了得到選票，得到「權力」，得到「財富」，會無所不用其極--包括毀掉台灣，殘害2,300萬台灣人民。

民進黨深知，只要背靠美國與大陸對抗，台灣無知的選民一定會在「愛台灣」、「保衛台灣」、「守護自由民主」的政治洗腦下，毫無保留地支持民進黨，討厭國民黨。民進黨政客、綠營名嘴利用俄烏戰爭給台灣民眾帶來的危機心理，給主張兩岸和平交往的藍營貼上「內奸」的政治標籤，也是為了盡一切可能打倒競爭對手，期待民進黨可以長期執政。

只要權力在民進黨手裏，一切高官厚祿都可以由民進黨支配，由民進黨大大小小的權貴精英分享台灣的權力和財富，這是民主選舉制度賦予民進黨人的人生信念。贏得選票，贏得權力是最重要的目標，至於，聯美抗陸會不會將台灣帶向不歸路，最終害慘2,300萬台灣人民，民進黨政客們對此並不關心。

權力與財富永遠是民主政黨的首要追求，為了長期執政，政客們可以用一切手段贏得選票，即使這種手段會給社會帶來長遠危害也在所不惜。明知前方是懸崖峭壁，也要策馬揚鞭，飛奔向前，堅持台獨的民進黨或許是台灣人的命中劫數，台灣這塊美麗富饒的土地遲早要被民進黨帶向災難的深淵。

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