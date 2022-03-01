烏克蘭危機將全面推升台海氛圍

近日許多人都想起了美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）在2014年時的話。

那時俄羅斯與烏克蘭爆發克里米亞危機，基辛格在美國媒體上發表了一篇文章《To settle the Ukraine crisis, start at the end》，其中段話是這樣的。

「關於烏克蘭問題，我們討論太多的是非此即彼的較量，烏克蘭要麼站在東邊要麼站在西邊。但是對於烏克蘭而言，要想生存，就不能倒向任何一邊或成為對抗另一邊的馬前卒，而應該成為雙方的橋樑。」



基辛格也曾在電視中受訪表示，「我們（西方）需要一個結果，使我們看起來不顯得軟弱。俄羅斯需要一個結果，不讓他顯得受到羞辱。如何能找到這兩者的交集？」



把基辛格這些話挖出來的不只是內地媒體，亦有台灣媒體。面對近期俄烏之爭，兩岸都不約而同聯想到台海。大陸網友笑稱「台灣小心了」，台灣分析則分為兩大類：一是強調自身與烏克蘭不同，對美國更有價值，二是認為台灣該更明白平衡中美關係的重要性。

這兩類都有共同的立場：都將美國視為安全屏障（只是有一方認為要與中國大陸妥善溝通）。台灣比烏克蘭幸運的是，政治人物再反中也格外謹慎。但需要明白，不論台灣像不像烏克蘭，烏克蘭危機將同步使台海氛圍，產生變化。

俄烏衝突數日後，俄羅斯代表團前往白俄羅斯參加與烏克蘭代表團的會談。(AP)

烏克蘭危機與台海局勢，兩者被綁在一起這種「議程設置」，自2014年之後就開始，經過這一次只會更強化。不管是美國還是台灣，以後碰上選舉或是任何偶發性事件，美國政府被追着問「如果中國也像俄羅斯一樣出兵台灣，到時美國要不要實際派軍隊去」；台灣政府被追問「是否有足夠信心美國會出兵幫助台灣」，都是必然的。

同時中國大陸此次關注着俄羅斯及後續動態（包括局勢演變、歐美製裁等），無疑也會在一定程度上深感「前事不忘，後事之師」。對於中美台三方而言，往後都會有一次次壓力測試：比如解放軍軍機飛入台灣空域架次又創單日新紀錄，或是其他軍事動作。就算髮生的事件本身並不敏感，也會使人們再次想起此次俄烏衝突。

值得台灣注意的是，從2014年之後烏克蘭的大轉向，使其與歐美產生更緊密連結，2021年美國通過《烏克蘭安全夥伴關係法案》，增加對烏克蘭的軍事援助，再到拜登（Joe Biden）如今的明確表態「不會派兵到烏克蘭，因為這次面對的是俄羅斯，不能再有一次世界大戰」。

這一脈絡形同是美國對烏克蘭從「可能會出兵幫助」的「戰略模糊」，到烏克蘭如今孤軍奮戰的「戰略清晰」。

可以聯想——若台海問題在往後不斷加壓，到哪一個程度，美國會需要明確表態「是否為了台灣，與中國大陸全面熱戰」？美方此刻，是否看着烏克蘭，也在思索這個問題？

所以不論如何，烏克蘭危機都將使中美台三方思索台海局勢，也會在往後的兩岸氛圍中成為一劑催化劑。

回歸到台灣民意層面，此次台灣對烏克蘭展現出巨大的同情心，亦不滿「為什麼烏克蘭不能選擇自身要跟北約還是俄羅斯好」。甚至質疑，若烏克蘭真的保持中立，俄羅斯就不找麻煩了？

民意在乎人權，媒體報道自然不能忽略戰火中的基層百姓。但與此同時，也更應當從中看到「政治」與「國家利益」等現實詞彙所代表的意義。許多事情牽涉到的不只是人權，而是小國在殘酷的國際秩序中的生存智慧。

在這生存智慧中，許多時候「自由選擇權」，只能停留在老百姓嘴巴里說說的情緒層面。

在政府官員層面，要承擔的更多。其所思所想，不能停留在「網民也是這麼想的」。否則選一個微博網民執政就好，何必選一個領導者？

無奈民選領導者總是不遺餘力製造出一個個夢幻泡泡，討好多數選民。這種夢幻泡泡一旦哪天被戳破，傷害最深的就是民眾。台灣政治人物近日不斷為烏克蘭祈禱，但一個真正負責的領導者該想的是，台灣人不能承受烏克蘭人所承受的苦痛。

不能讓這樣的悲劇發生在台灣人身上。