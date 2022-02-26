北京觀察｜延遲退休江蘇率先落地　中國兩會會否給出方案

中國國務院網站公布《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》一天後，江蘇省人社廳官方網站2月22日公布了新的企業職工養老保險實施辦法。

這份將從2022年3月1日開始施行的辦法規定：「經本人申請、用人單位同意，報人力資源社會保障行政部門備案，參保人員可推遲退休，推遲退休的時間最短不少於一年。」這是中國大陸地區第一個出台的關於企業職工延遲退休方案的省級官方文件。輿論關注，2022年中國全國兩會是否會就「延遲退休」給出中央方案。

中國官方機構早在2008年就曾提及「等待條件成熟時延長退休年齡」，不過直到近兩年統計數據顯示中國人口老齡化日益嚴重、2021年3月中國全國兩會審議通過的「十四五」規劃綱要也提出，按照「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則逐步延遲法定退休年齡，延遲退休正式進入中國政府工作報告。

中國目前實行的是強制退休制度，當勞動者達到法定退休年齡（男職工60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲）時必須強制退休，僱主有權利終止勞動者的工作。強制退休制度雖然便於統計和管理，但因為沒有考慮到個體差異，不利於個體能力的發揮。並且這一規定製定頒佈於20世紀50年代，當時中國人均預期壽命也只有50歲左右。

2021年的第七次人口普查數據顯示，中國60歲及以上人口約有2.64億，佔總人口的18.7%；65歲以上人口約有1.9億，佔總人口的13.5%；「十四五」期間，中國老年人口預計將超過3億人。聯合國曾預測照此趨勢，2050年中國社會的人口年齡中位數將達到49.6歲，即一半人口都將在50歲以上，老齡化社會已成為迫在眉睫的問題，讓延遲退休的政策調整需求日益迫切。

多年來，中國社會對於延遲退休的討論從未停止，也從未達成一致意見。歸根結底，延遲退休意味着個人要在工作上付出更長的時間和更多的精力，領取養老金的時間就此被延後，這直接事關每一個人的切身利益。

江蘇人社廳推出的企業職工延遲退休方案，被認為是彈性退休的一種嘗試，給予了勞動者在退休年齡問題上一定的選擇權，使他們可以根據實際情況選擇更適合的退休年齡。2022年的省級地方兩會期間，多個省份政府工作報告中也都提及了延遲退休問題：河南省提出，2022年要落實企業職工基本養老保險全國統籌工作，「適度提高退休人員基本養老金」；陝西省提出，落實延遲法定退休年齡政策，推進企業職工養老保險全國統籌，確保養老金按時足額髮放。

中國中央政府談及的延遲退休政策，重點應該在法定標準退休年齡往後推，目前中國中央政府尚未出台相關方案。2022年中國全國兩會是否會給出延遲退休的中央方案？近日輿論紛紛聚焦於此。

人社部副部長遊鈞2021年曾明確，對於漸進式延遲法政策，將廣泛聽取各方面意見，充分吸收社會各界意見建議，凝聚社會共識，取得最大公約數，確保方案科學可行，平穩實施。

2017年3月1日，中國人社部部長尹蔚民（左）、副部長遊鈞在新聞發布會上回答延遲退休、養老基金投資運營和化解過剩產能過程中職工安置等社會關注的焦點問題。（新華社）

2月21日公布的《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》，提出實施漸進式延遲法定退休年齡，並明確了延遲退休的3個年齡群體：即將達到原定退休年齡的60歲男性、55歲女幹部以及50歲女工人，已退休人員不在範圍內。但通知並未列出延遲退休的具體實施方案，只是明確，2022年將在部分地區啟動試點。

由此，也有分析認為，今年的中國全國兩會或不會給出延遲退休的中央版文件。畢竟，延遲退休一項長期性、系統性工程，可謂牽一髮而動全身的社會管理工程。中國中央政府或延續先地方試點後出台中央文件的思路處理延遲退休問題。如果按照5年的緩衝期來計算，延遲退休最快可能會在2027年全面實施。

目前除了江蘇宣佈延遲退休申請的啟動時間是3月1日，全國其他省份則暫時沒有公布延遲退休的實施方案。