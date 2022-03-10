汪洋兩會罕見未提兩岸　預告台灣問題請看二十大

中國大陸兩會開幕，在投射俄烏危機的情緒作用下，台灣方面更為關注中共對台灣問題的談法。包括全國政協主席汪洋的工作報告罕見未提涉台展望，以及全國政協常委張連起在接受《環球時報》採訪時透露將提案制定《祖國統一法》，兩者都在台灣引起討論，引發中共對台政策是否出現新變化的聯想。



汪洋在40分鐘左右的工作報告，涉台部分僅出現在2021年工作回顧，2022年展望卻對台灣問題隻字未提，台灣媒體幾乎一面倒在標題上以「淡化對台論述」作為定調。有台媒進一步解讀，認為是在俄烏戰爭的敏感時機點上，外界都在關注北京會否趁機對台「冒進」，中共有意藉着在兩會避談兩岸，宣示中國不想「被請入甕」、「避免中了圈套」。

事實上，長期以來台灣方面在理解中共政策或動向時，經常陷入窺豹一斑的認識誤區，且以當下一時的熱點事件作為解讀的依歸，從而忽略了政策與思路的整體性，也容易忽略包括兩會在內中共重要政治場合本身所代表的不同意義。一個例子即前（2020）年兩會，汪洋和李克強在兩會開幕報告都未提「九二共識」，隨即引來台灣各方熱議，當時有看法認為陸方已拋棄「九二共識」，並讓馬英九等「九二共識」擁護者相當尷尬與焦慮。但正當台灣各種解讀紛至沓來時，汪洋在涉台團組發言時重提「九二共識」，人大委員長栗戰書在報告中亦述及「九二共識」；而李克強則在記者會上提及堅持「一個中國原則」與「九二共識」、堅決「反對『台獨』」，相關表述也寫進人大閉幕會議表決通過的政府工作報告之中。

▼俄烏情勢牽動台海關係，中共兩會備受台灣關注：

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進一步來看汪洋今（2022）年的報告講話，一大重點在於宣示貫徹中共十九大和十九屆歷次全會精神，另一大重點則是凝心聚力、迎接中共二十大，都說明了對台大政方針將一如既往並未改變。此外，李克強在工作報告中強調「堅決反對『台獨』分裂行徑」與「堅決反對外部勢力干涉」，更反映在3月7日下午大陸國務委員兼外長王毅在記者會上對台灣問題的表態，再次申明台灣問題屬中國內政、與俄烏國際爭端的性質不同，同時也向民進黨政府與美國喊話，切勿挑戰和掏空一中原則、將台灣推向危險境地。

習近平強調「九二共識」的「一中」內涵，對台獨與外部勢力干涉採取「兩手硬」策略，同時將台灣人民與台獨勢力區隔對待，經由十九大宣示啟動統一進程，再經「兩制台灣方案」的具體倡議，全面梳理「統一前」的兩岸定位、「統一過程」的方法論、「統一後」的治台藍圖，已統合為寫進2021年中共第三份「歷史決議」之中的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。對中共來說，既要牢牢掌握兩岸關係的主導權與主動權，便不可能因為外部局勢的動盪，輕易打亂自身的節奏與步調，那麼今年兩會自然也不會在台灣問題上出現新的說法或做法，並將精力放在「總體方略」的鋪陳，為二十大在相關問題上的佈局和規劃做好鋪墊。

3月5日，中國大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂開幕，李克強（前排右三）在政府工作報告中強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」。（新華社）

一個細節值得注意，就在3月4日全國政協開幕當天，港媒中評社刊出大陸涉台學者王英津的文章《新時代中共解決台灣問題的總體方略》，從12個方面勾勒出「總體方略」的戰略規劃與實施策略。這篇文章就內容涵蓋面與發表時間點來看，可視為中共官媒新華社今年1月透過五組關鍵詞（國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平；寄希望於台灣人民、反對台獨；融合發展、共同市場；文化傳承、心靈契合）解讀「總體方略」，以及大陸海協會副會長孫亞夫接受內媒專訪提及二十大將有對台新部署之後，大陸涉台學界與智庫也已進入二十大的政治周期，為「總體方略」在思想、政策和宣傳上全面「整軍備戰」。

至於《祖國統一法》的提案，大陸國台辦發言人馬曉光有所回應，指大陸目前已有《反分裂國家法》，實施17年以來發揮着重要作用，這也是近期大陸官方對相關問題的一貫表述。過去在兩會期間，人大代表與政協委員本就會對各項議題進行提案，此乃其本職工作。

3月7日，中國大陸十三屆全國人大五次會議在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答記者提問。他在會中三度提及台灣問題，再次申明中方在台灣問題上的原則、立場和態度。（新華社）

總的來說，汪洋雖未在開幕報告提及兩岸，但台灣方面不需要過度解讀，畢竟兩會仍在討論和審議期間，從其他訊息來看，「總體方略」已起到一錘定音的效果，向內外預告中共解決台灣問題的下一步，要將眼光集中到今年下半年召開的二十大。不過，這並不意味着中共將台灣問題優先順序往後放、不着急於「國家完全統一」，更不意味着對民進黨政府不斷升級「親美抗中」、刺激台海關係的放任，無論是王毅3月7日在記者會上的申明，抑或此前3月5日王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，向美方傳達嚴重關切台灣問題，都是對台海問題一再劃明底線的警示。