布林肯再聲援立陶宛　汪文斌：立方製造「一中一台」是癥結所在

針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約9國外長通話，聲援立陶宛一事，中國外交部發言人汪文斌周二（4日）表示，立陶宛涉台問題的前因後果，是非曲直十分清楚，立方背信棄義，公然製造「一中一台」損害中國主權和領土完整，是中立關係出現困難的癥結所在。



汪文斌說，美方不僅一再為立方「一中一台」的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容「台獨」勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。

他指，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定，「中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美裹挾矇蔽」。

美國國務卿布林肯周一（3日）與北約9國集團外長通話，強調面對中國對立陶宛不斷升級的政治壓力和經濟「脅迫」，他們與立陶宛團結一致。此外，布林肯在上月29日與英法德3國外長通話時，也曾稱4國將與立陶宛站在一起，反對北京行徑。

對於美方的表態，中國外交部發言人趙立堅在上月31日的例行記者會上曾回應稱，立陶宛在國際上製造「一中一台」，中方有權作出正當合理反應，美國和有關國家應敦促立陶宛儘快承認並糾正錯誤，而不是慫恿立方錯上加錯，使立陶宛國家和人民利益蒙受更大損失。