江澤民逝世｜三個代表理論寫入黨章憲法　晚年活動備受矚目

前中共總書記、國家主席江澤民逝世，享年96歲。

江澤民坐鎮中南海13年，給中國的政治、經濟、社會帶來深刻影響。而在他卸任後的一舉一動也備受矚目，直至近年因為身體健康狀況原因隱身。



擔任軍委主席15年 毛澤東外歷屆領導人之最

2002年中共十六大，江澤民退任中共總書記，由胡錦濤接任，但江續擔任中央軍委主席近2年。江澤民擔任中共總書記13年，擔任中央軍委主席15年，是中共建政至今歷屆領導人中，除了毛澤東以外已擔任中央軍委主席最長者。對此國民有認為他留戀高位，不肯將權力轉交給胡錦濤，更多人則理解為「扶上馬，送一程」。

2004年9月1日，78歲的江澤民致信中共中央政治局請求辭去中共中央軍委主席職務。9月19日，中共十六屆四中全會同意了江澤民的辭呈，決定由胡錦濤接任。2005年3月8日，江澤民在十屆全國人大三次會議決定，接受其辭去國家中央軍委主席一職後退休，隨後由胡錦濤接任。

胡錦濤上台之後，江澤民依然利用影響力掣肘胡施政，有評價稱江對胡是「扶上馬，送一路」。（路透社）

理論思想寫入黨章憲法 出版文選獲高規格對待

江澤民卸任後，其理論思想受到中共官方重視，2002年中共十六大，江澤民退任中共總書記的同時，江在中共黨內長期討論的三個代表理論亦被寫入黨章。2004年3月14日，三個代表理論在十屆全國人大二次會議上被寫入憲法。

2003年11月，中共作出編輯出版《江澤民文選》的決定。按照胡錦濤指示，由中央政策研究室、中央文獻研究室、中央辦公廳組織了專門工作班子。這個班子從2003年12月開始工作，到2006年8月出版發行，一共用了近3年的時間。期間，時任總書記胡錦濤親自領導編選工作，對編選工作原則和編選工作進展等多次作出重要指示。江澤民審定了收入文選的全部著作。

微信公眾號「政知道」引述有關人員回憶，中共十五大以後，有不少讀者給中央文獻研究室寫信，要求編輯出版江澤民的著作，有關部門曾經試編了兩卷《江澤民文選》。不過在送江澤民審閱時，他沒有同意出版。

及至數年後，中央決定出版的《江澤民文選》共三卷，2006年8月10日起在全國發行。五天後，中共在北京中南海懷仁堂舉行學習《江澤民文選》報告會，九常委悉數出席，時任中共中央總書記胡錦濤發表講話。

《江澤民文選》共三卷，2006年8月10日起在內地發行。（新華社）

卸任後活動受矚 近年隱身 頻傳健康問題

江澤民卸任後的活動一直備受外界矚目。退休以後，在重大集會場合，江澤民與其他領導人仍然同時出現，官方播報的排序僅次於時任總書記。2013年1月，江澤民向中共中央請求更改禮賓次序，將自己與退休老幹部排在一起。

江澤民退休後出席過的場合包括：汶川地震追悼、2008年北京奧運會、國慶六十周年大會、玉樹地震追悼、辛亥革命100周年紀念大會、慶祝中華人民共和國成立65周年音樂會、國慶65周年招待會、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會、中國共產黨第十九次全國代表大會開幕式和閉幕式、李鵬送別儀式和慶祝中華人民共和國成立70周年大會。

退休後的江澤民大部分時間住在上海，其公寓在上海交通大學徐匯校區附近。每年4月清明節期間，江澤民都要回鄉祭祖。2009年4月23日，江澤民回到杭州他曾工作過的中國聯合工程公司（原機械工業部第二設計研究院）視察。他還曾去瘦西湖、泰山、中國國家博物館、上海科技大學等地視察。

退休後的江澤民亦曾發表學術論文。2008年3月，江澤民在上海交通大學2008年第3期《上海交通大學學報》上發表《對中國能源問題的思考》；同年10月，又在同一刊物2008年第10期上發表了題為《新時期我國信息技術產業的發展》的論文。

江澤民最後兩次現身公開場合，其一是2019年7月29日到八寶山革命公墓送別政治「老搭檔」李鵬，其二是同一年10月1日出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。江澤民這兩次現身均需要身邊人員攙扶。

此後，江澤民就未有再公開露面過，但屢次以致贈花圈等形式向逝世的高官或文人表達哀悼。2021年中共百年黨慶江澤民亦缺席，外界認為與他的健康狀況有關。