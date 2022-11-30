江澤民逝世｜首個黨職是食品廠書記　六四之後獲鄧小平賞識

新華社消息，前中共總書記、國家主席江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。



江澤民出生於揚州一個書香世家，祖父曾是一名中醫，後來改行經商。江幼時入讀當地有名的瓊花觀小學。及後，他以優異成績考入江都縣初級中學，後轉入揚州中學，接受西式教育。

江澤民讀初中時，身為中共地下黨員的叔父江上青在行動中死亡，江上青沒有兒子，江澤民父母便將他過繼給江上青為子嗣。

學生時期示威抗議國民政府

1943年，江澤民被南京的中央大學機械電子系取錄，後來轉讀國立交通大學（今上海交通大學）。1946年，江加入中國共產黨，並多次參加抗議國民政府的示威。大學畢業後，江澤民到上海海寧洋行工作，1949年中共建政，海寧洋行被國家接管，改名「上海益民食品一廠」，江成為該廠的黨支部書記，這也是他在共產黨內的第一個正式領導職務。

此時，江還結識後來的第一機械工業部副部長、對外經濟聯絡委員會常務副主任汪道涵，汪道涵更廣為人知的身份，是1991年成立的海峽兩岸關係協會會長，海協會與台灣的海峽交流基金會達成了「九二共識」。

江澤民在汪道涵的追悼儀式上。（Getty Images）

獲汪道涵賞識多次被提攜

在江澤民後來的人生中，汪道涵多次提攜，江澤民稱汪道涵為「終身良師」。

之後幾年，江澤民先後任職上海製皂廠、第一機械工業部第二設計分局、長春第一汽車製造廠，並於1955年赴蘇聯莫斯科斯大林汽車廠學習。隨之而來的反右運動和大躍進並未對江澤民造成很大影響，1962年，汪道涵甚至把江澤民提拔為上海電器科學研究所第一副所長，三年後再升任武漢熱工機械研究所所長兼黨委副書記。

文化大革命期間，江澤民雖被拉下所長位置，下放五七幹校，但1970年文革勢頭稍退時，他即被任命為第一機械工業部外事局副局長，告別工業，正式踏入政壇。他率領代表團出訪羅馬尼亞，幫助羅馬尼亞建立15座機械製造廠，鞏固外交關係以抵禦當時與兩國交惡的蘇聯。

十一屆三中全會後鄧小平重新掌權，汪道涵得到平反，並被委任為上海市市長。他推薦江澤民進入兩個部級機構：國家進出口管理委員會和國家外國投資管理委員會，1982年國務院成立電子工業部，江澤民被任命為第一副部長兼黨組副書記，同年成為中共十二大中央委員，進入中國政治權力核心。第二年，成為電子工業部部長。1983年，江的中國電子工業搶救與發展計劃獲通過，計算機與集成電路被列為優先發展項目，並強調其軍事用途。

江澤民任上海市委書記期間進行視察。（資料圖片）

主政上海獲施展才能良機

1985年，汪道涵退任上海市長，並舉薦了江澤民作為繼任者。江澤民在上海推行大刀闊斧的改革，上任不到一年，他推出了《上海總體規劃》，以浦東地區為市中心區域，手掌狀環繞7座衛星城鎮，依靠鐵路、公路連接外圍地區，國務院批准了這個計劃，並宣布要將上海建成亞洲最大的工業和貿易中心。由於改進措施耗資巨大，江常常向海外尋求投資，並發行公債募資。江在上海幾乎接待過所有中國高級領導人，甚至還接待過英女王伊利沙伯二世。其時最高國家領導人鄧小平每年都要在上海過春節，這令鄧有機會了解到江澤民的能力和風格。

1986年，「八六學潮」開始在全國蔓延，北京的大學生高呼口號「打倒貪官」抗議政府，很快學潮蔓延到上海，上海共有36間高等學校2.9萬人次上街遊行，包括江澤民的母校，即如今的上海交通大學。共青團上海市委派出36名機關幹部協助政府做學生的「思想工作」，安撫並驅散遊行學生，上海學潮漸漸平息。期間，江亦曾親自去到交大發表講話安撫學生，並用英語背誦林肯的《葛底斯堡演講》全文。之後，上海市委改組非官方報紙《世界經濟導報》編輯委員會。

1989年4月25日，大批學生聚集天安門廣場，悼念4月15日逝世的中共中央總書記胡耀邦，為六四事件打開序幕。（Getty Images）

兩次處理學運受認可 獲重用成為總書記

成功平息「八六學潮」的江澤民，在1987年升任上海市委書記，並在十三大上當選政治局委員，而接替江澤民的是朱鎔基。

1989年的學運爆發之初，上海亦有學生呼應北京的示威活動，江澤民派遣警察部隊維護街道秩序，最終以非暴力手段結束了上海的危機。他並解除了《世界經濟導報》總編輯欽本立的職務，原因是導報以空白頁刊登的方式，抗議江澤民刪除胡耀邦專題報道內敏感內容的要求。

當年，63歲的江澤民開始為自己的退休生涯做籌劃，他打算回母校上海交通大學當教授。但因六四事件，他接到了一個出乎意料的任命——中共總書記。

外界有觀點認為，江澤民以非暴力的方式成功平息上海學潮，以及在八九學運期間溫和而不失果決的方式，是他得到高層認可的重要原因。

2016年上海交通大學成立120周年時，江澤民曾題賀詞。（微博）

1989年6月，江澤民在中共十三屆四中全會上當選為中共中央政治局常委、中共總書記，同年11月，他在十三屆五中全會當選為中共中央軍委主席。翌年3月，在第七屆全國人大第三次會議當選國家中央軍委主席。

1992年10月，江澤民在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委、中央委員會總書記、中共中央軍委主席；1993年3月在第八屆全國人大第一次會議當選國家主席、國家中央軍委主席。江澤民坐鎮中南海長達十三載，期間於1997年連任中共總書記、中央軍委主席等職。