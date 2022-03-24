春秋筆｜廣西境內發生的四次慘烈空難

在中國廣西境內發生的東航客機空難震驚全球。據統計，自1980年至今42年來，中國大陸民航共計發生28次空難事故。其中有四次發生在廣西，這個中國南方省份因此成為中國發生空難最頻繁的省份。

1982年4月26日，一架從廣州白雲機場飛往桂林奇峰嶺機場的中國民航三叉戟客機，在距離機場只有45公里的廣西桂林恭城縣境內撞山墜毀，機上122人全部罹難。其中乘客104人，機組人員8人。乘客之中，包括52名香港人，45名大陸人，另有華僑5人和美國人2人，基本上都是到桂林旅遊的遊客。當中最為有名的是香港藝人麥大成，一家八口（包括岳父母）全部遇難。

官方調查報告認為，在客機向機場進近的過程中，飛行員擅自降低飛行高度，而指揮塔台雖然知道客機將低於安全高度飛行，但空管人員用語不規範，飛行員繼續下降高度，最終釀成撞山悲劇。

「4·26」空難開啟了中國新聞史上的一個先河，那就是香港記者首次獲准進入內地採訪突發事件。當時，此類事故禁止地方媒體採訪報道，但廣東《羊城晚報》記者設法「混入」中央新聞單位採訪組，親眼目睹中國軍人尋找遇難者遺體的全過程，拍了大量照片，寫成長篇通訊《來自空難現場的消息》發表，轟動一時。

第二年，桂林奇峰嶺機場又發生一次空難，又是一架三叉戟客機。奇峰嶺機場當時是軍民兩用機場。空軍和民航雖然有自己的停機坪和維修區，卻共用一條跑道。

1983年9月14日，一架執行廣州——桂林——北京的中國民航三叉戟客機在奇峰嶺機場滑行準備起飛時，一架中國空軍轟-5轟炸機突然衝入跑道準備起飛。

轟炸機的起飛速度很快，左側機翼馬上切入客機右側機身，客機共有6排18個座位被切。機上106人（乘客100人機組人員6人）中，有11名乘客遇難（1人當場死亡，10人送院不治），另有25名乘客和2名機組人員受傷。

而在「4·26」空難發生十年之後，廣西又發生了第二次死亡過百的墜機空難。兩次墜機空難十分巧合，都發生在桂林，都發生在臨近降落前幾分鐘。

1992年11月24日，一架中國南航波音737客機，飛行線路與1982年三叉戟一樣，也是從廣州白雲機場飛往桂林奇峰嶺機場。在距離奇峰嶺機場32公里的桂林陽朔縣，客機撞山解體，機上133名乘客和8名機組人員無一生還。

事後官方調查報告認為，造成空難的原因是客機右引擎自動節流閥故障，而飛行員沒有及時發現，客機已無法保持平飛，不斷偏轉，直至陷入倒置，飛行員又猛拉操縱桿加劇俯衝，最終撞山。

當時，一些海外媒體炒作空難是由劫機引發。2019年因貪腐被判刑14年的中國「網絡沙皇」魯煒時任中國官媒新華社桂林記者站站長，他帶隊趕往現場，採寫了《桂林空難絕非劫機打鬥造成》等稿件闢謠。官方通報客機空中「粉碎性裂解」，正是魯煒他們在報道中首先提出來的。

時隔20年，不幸的慘烈空難再度發生在廣西。3月21日，一架中國東航波音737客機在昆明長水機場飛往廣州白雲機場途中，在廣西梧州藤縣墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人，機組人員9人。官方通報，截至目前未發現倖存者。