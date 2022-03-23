東航MU5735空難｜失事機型為主流客機　全線停飛料影響國內民航業

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州上空失聯，後確認已墜毀，機上132人至今傷亡未明，當局在事故現場附近持續搜索。

據了解，失事的是波音737-800客機，機齡6.8年。自昨日（22日）起，東航停飛旗下所有波音737-800客機。數據顯示，波音737-800機型在中國民航客機中的佔比高達32%，若全國停飛該款機型，相信對國內民航業的影響十分顯著。



前瞻產業研究院發布的《中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，截至2020年底，中國民航客機數量共有3717架，比2019年增加72架，佔比全國民航運輸飛機總量的95.2%。

企業客機數量佔比顯示，南方航空、東方航空、中國國航等三大央企航空公司的客機總數佔比超過60%，客機數量分別為867架、725架和708架。

分客機類型顯示，窄體客機數量最多，達到3058架，佔比82%；其次是寬體客機佔比12%，支線飛機佔比6%。而本次墜毀的波音737-800，是波音設計生產的一種雙發渦扇中短程窄體客機。

據了解，波音737-800是世界上最常用的機型，在全球共有4502架服役中，單在中國就有1189架，是中國民航的主流機型。其中，南方航空有多達163架，東航有109架。

MU5735墜機後，東方航空宣布將旗下的波音737-800客機全面停飛。目前，東航已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

民航局暫未通知停飛所有737-800客機。南方航空和海南航空亦表示，暫未接到停飛該機型的通知。有民航專家稱，若沒有證明事故系機型的問題，應不至於全停，保有量太大。