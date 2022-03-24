東航空難｜找到了第一個黑盒　要如何重組意外過程？｜新聞教室

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州市境內墜毀，造成132人死亡。搜索人員在23日成功找回其中一個俗稱黑盒的飛行記錄儀，經判斷該黑盒為駕駛艙話音記錄器，相信將有助重組墜毀過程和原因。



中國航空監管機構說表示，據初期評估，錄音材料似乎在撞擊中倖存下來，形狀保存相對良好。涉事客機的黑盒均由美國霍尼韋爾（Honeywell）製造，但當局未說明相關型號。

什麼是黑盒？

所謂的黑盒不是黑色，而是明亮的橙色，是所有民用及多數軍用飛機上的標準設備。雖然黑盒名字由來已不可考，但已成為飛機失事時尋找原因及答案的代名詞。

黑盒一般分為兩個，被放在飛機上的不同地方。第一個是飛行資料記錄器（FDR），負責紀錄飛機系統和引擎工作時的數據，包括空速、飛行姿勢、航向等。第二個是駕駛艙通話記錄器（CVR），負責紀錄駕駛艙內人員通話及廣播。

圖為3月23日，CCTV電視播出尋找到第一個黑盒的情況。（AP）

只要能被駕駛艙內麥克風接收到的聲音都會被CVR紀錄下來，因此即使駕駛員未向指揮塔求救或聯絡，駕駛艙內的對話以至聲響也會被完整紀錄下來，這將有助調查人員重組飛行過程，和在意外發生其間駕駛員的反應。

黑盒如何在墜毀中保存下來？

紀錄裝置會被安置在一個可承受3400 G，即約每小時500公里衝擊的防撞器內。防撞器更被設計成可抵禦壓力和高溫，因此一般都可以在空難中保存下來。同時黑盒載有水下定位器，可以在飛機墜毀海中時讓搜索人員找尋到飛機的位置。

在黑盒被成功尋獲後，調查人員會小心處理保護內部數據不會進一步受損。若數據出現丟失，人員將會嘗試復修數據。也由於一般對空難有用的資訊僅是紀錄中的一部分，只要相關部分未受損，也可能從中尋找到有用資訊讓調查人員判斷意外原因。

CVR能紀錄兩小時的通話內容，這足以覆蓋整個66分鐘的東航航班。

甚麼時候會公佈結果？

黑盒正被送往北京的一家研究所進行解碼，但解碼要多長時間取決於黑盒的損毀程度。

一般調查的初步報告會在意外後一至兩個月後發佈，但更詳細的完整報告一般需要一年或更長的時間才能完成。