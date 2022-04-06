台海軍事變局｜如果中共「非打不可」　延長役期能否「拯救台軍」

俄烏衝突爆發後，台灣輿論對「武統」的討論度直線上升，不僅民間熱議「美國會否來救」，蔡英文政府也傳出可能恢復1年義務役兵役，導致不少台灣大學生人心惶惶，表示「考慮先休學去當兵」，以免兵役延長影響未來職涯規畫。

3月30日，台灣智庫「台北論壇基金會」舉辦「台灣安全講座」，邀請到「中華戰略前瞻協會」研究員、「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲，以「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」為題，剖析台海軍情實況，並探討延長役期對提升台灣軍力的實質成效。此為系列報道第二篇（共二篇）。



「武統」的決策本質

分析台軍在「戰略預警」、「聯合制壓」、「聯合防空」、「防衛體系」面臨的新挑戰後，揭仲提出五大建議。

第一，提升預警能力；第二，出台更細緻的動員評估機制，輔助政府決策，加快平戰轉換時間，提高台軍對戰場周邊動態的掌握能力；第三，提升戰力保存能力，有效加強聯合制壓作戰的效果，集中資源發展射程適中，但可攻擊中國大陸東南沿海固定類、後勤類軍事目標的武器；第四，加強網狀化作戰與分散式殺傷能力，使台軍既能遂行戰力保存，也可提升火力打擊效率。第五，改革後備部隊。

揭仲指出，對任何政府來說，動員決心的下達都是非常艱苦的過程。以俄烏戰爭為例，2月12日美國就已警告烏克蘭，俄羅斯可能在2月16日入侵，烏克蘭卻直到2月23日才下令實行緊急狀態，徵召首批3.6萬名預備役軍人，並宣佈可能動員20萬預備役部隊。最後遲至2月24日俄羅斯入侵，烏克蘭才頒佈了全國軍事動員令。

而為何烏克蘭一再推遲動員？揭仲分析，當動員令下達時，全國經濟生產、海外貿易、跨國金融交易都會被迫暫停，損失極大。此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能也擔心，如果下了動員令，俄羅斯卻沒有入侵，烏克蘭可能面臨衍生的跨國商業法律糾紛；或者，澤連斯基也在評估，若於大國斡旋時搶先進行總動員，未來可能會被莫斯科怪罪，「片面升高緊張情勢」，或是讓其他還在斡旋的大國認為，烏克蘭有意破壞斡旋機會。揭仲表示，台灣政府應以俄烏衝突為借鏡，詳細律定下達動員的時機與準繩。

揭仲也提醒，「武統」屬政治性決策。即便解放軍有能力遂行此舉，北京基於其他因素，未必會訴諸武力解決台灣問題；但若其已對政治形勢絕望，自然就「非打不可」。故台海會否發生戰爭，不能只看兩岸軍力對比，而是要看中共對政治情勢的判斷。

2022年3月30日，台灣智庫「台北論壇基金會」舉辦「台灣安全講座」，邀請到「中華戰略前瞻協會」研究員、「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲發表演說。（台北論壇基金會供圖）

延長役期未必有助保台

針對台灣近期熱議的「恢復一年期義務役」話題，揭仲也提出看法。其認為，若真能恢復一年期義務役，確實有助解決許多既存問題。

首先，恢復一年期義務役，可填補常備部隊因少子化問題，而產生的大量缺額。揭仲指出，2022年出生的台灣嬰兒數約為15萬，若男女各半，男性數量約有7萬；18年後，排除因個別因素無法從軍的案例，屆時可服役役男數恐約只有5餘萬。而就目前台軍部隊規模觀之，每年皆需招募1.8萬名志願役士兵，如此一來，18年後每3名具服役資格的男子中，就有一名必須志願從軍，台軍才能維持足夠員額。然以當前少子化趨勢來看，未來的常備部隊一定會大量缺額。

第二，眼下台軍常備部隊極難募得高素質專業人力，例如醫學、救護、網路資電等。再者，台灣如今的軍事訓練役只有4個月，無法培訓堪用的預備士官。揭仲強調，成熟合格的士官須有足夠的部隊歷練與經驗，短期訓練根本無法達成此目標，4個月的軍事訓練役，也根本無法接受13周的高階基地訓練。

而雖說恢復一年期義務役，可以解決許多台軍的既存問題，揭仲卻也指出，此舉可能削弱台軍的常備部隊戰力。其分析，2022年的台軍志願役士兵人數是4萬4,127人，而應服4個月軍事訓練役的員額是7萬7,600人。若恢復一年義務役後，台軍部隊沒有同步擴編，便勢必要將志願役士兵的員額空出來，以填補義務役士兵。

如此一來，台軍的志願役士兵將大量減少，常備部隊戰力也將大幅降低。但若要大幅擴充台軍員額，所需預算有無着落？另外，台灣「國防部」預計規劃公告一年後即實施兵役新制，那麼短短一年內能否解決地面部隊擴編後，所需要的幹部、裝備、訓練場地飽和，以及營舍不足等問題？揭仲接着提醒，若未來台軍常備部隊全由一年期的義務役士兵組成，勢必導致常備部隊沒有真正的老兵，永遠都是大量新兵，台軍戰力也將大幅下降。

蔡英文着迷彩盔視察台軍火炮射擊。（台灣總統府供圖）

美軍會否協防台灣

而對於「武統」發生時，美軍是否協防台灣，或是否可能與台軍進行聯合作戰，揭仲亦有看法。

其指出，美軍正發展「分散式作戰」戰術，即借太空、盟友監偵設施等遠距機制彙整敵方動態，再整合自身海空軍戰力，對目標進行遠距離、多火力的同步精準打擊。以台海作戰為例，美軍應會將兵力部署在距第一島鏈至少600公里左右的位置，而不是重複1996年台海導彈危機時，將兵力部署在台海周邊的模式。

揭仲認為，美軍既連台海周邊都不願來，自也就無法與台軍聯合作戰，且1979年「中美斷交」後，台軍就不曾與美軍進行過一定程度的聯合作戰演練，雙方在準則、通信連結、戰術行動上，皆缺乏協調機制。此外「武統」開始後，若解放軍已在短時間內瓦解台軍的「有組織抵抗能力」，即便台灣本島仍有零星抵抗，也不成氣候，美國如果還想介入，就必須冒險將部隊投送至台灣本島，如此高風險的舉動，將使美軍介入的意願大幅降低。