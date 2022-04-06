鼓吹兩岸開戰先「吊路燈」　俄烏戰爭激化台灣極端民粹

隨着俄烏戰爭爆發，台灣輿論自我投射於台海衝突，「吊路燈」成為近期台灣網路熱詞。一些綠營台派網路側翼主張，一旦兩岸開戰，首要任務就是把台灣內部的「通敵賣台」者逮捕清洗，送去「吊路燈」。部分台媒關注到俄烏戰事激化台灣極端網路民粹情緒，例如《聯合報》4月1日刊發短評，指把吊路燈當成「愛台」表現而洋洋得意，不只「心態險惡」、「愚昧至極」，更是把台灣「推進萬劫深淵」。



「吊路燈」一詞源於法國大革命時期，群眾將舊官僚貴族吊死在路燈上；二戰末期，納粹德國的黨衛軍也曾在柏林將逃兵於路燈吊死示眾。在中國大陸的網路輿論場上，「資本家吊路燈」成為諷刺「萬惡資本家」的一個段子；而在台灣，則演變為鼓吹對民進黨以外政治異議者進行整肅的用語，凡是不認同「抗中保台」路線者，一律視為「中共同路人」，對象可以是統派、和平派，也可以是「柯（文哲）韓（國瑜）粉」等等，不一而足。

蔡英文2020年連任之後，兩岸情勢愈趨緊張，台灣內部被政客炒作起來的「抗中拒統」民粹情緒亦愈發高漲。當時在網路上的台派意見領袖，便已拋出「吊路燈」的說法，例如一位台派KOL便發文稱「我只是看你這種失敗主義者不順眼而已，阿共打來，你這種跟親共仔一起吊路燈剛好而已」。「吊路燈」一詞後來演變為對於台派「鍵盤戰士」的反諷，網路上便有人提問為何「台派動不動就要把人吊路燈！？」

俄烏於2月28日在白俄羅斯談判後，曾傳出烏方代表因「涉嫌叛國」遭到槍殺，台灣網路輿論演變為兩岸若開戰要清除「內奸」的討論。（白俄羅斯通訊社供圖）

俄烏戰火持續延燒，傳出烏克蘭內部把矛頭對準「烏奸」。例如3月初有消息稱參與俄烏第一次談判的烏方代表基裏耶夫（Denis Kireev），因「涉嫌叛國」而遭烏克蘭安全局（SBU）槍殺。儘管烏國官方後來澄清，基裏耶夫是在執行一項特殊任務「因公殉職」，但隨着類似真假難辨的訊息越來越多，台灣內部興起「吊路燈」的網路討論潮，許多KOL或圖文作家宣揚「吊路燈」的主張，以此作為「愛台表忠」的象徵。

不止於此，台灣電視主播張雅琴曾在2月24日的節目上，批評國民黨「唱衰台灣」，並將「小國不要刺激大國」的想法定義為「失敗主義」，同時倡議即刻起「我們台灣一定要大掃除」、「有些政黨提出不適當的人選，我們不要讓他們進到議會」。民進黨立委王定宇也於3月20日在臉書（Facebook）發文，稱「烏克蘭除內奸，這是進入戰時狀態或緊急狀態時，應該列在優先該做的事項之一，台灣亦然」。李敖之子李戡於4月1日發布了「愚人節參選宣言」，也將「抓光台北的『中共代理人』」作為其「政見」之一。無論說者乃「有心」或「無心」，但「聽者有意」，無不令「吊路燈」從「網路哽」蔓延為一種「敵我分明」的壁壘心態。

究其背後，「吊路燈」無論是「地獄哽」還是「真心話」，之所以能在台灣成為一股「話語權」，依舊是兩蔣時期「反共」思維的延續，當時台灣上下「整肅匪諜」的集體動員，與解嚴之後「台獨反中」思維成為一體兩面，在社會上尤其是年輕世代發展出諸如「舔共」、「背骨仔」（閩南語，「背叛者」之意）、「親中賣台」、「中共同路人」等各種「戴紅帽」、「潑紅漆」、「貼紅標」式的罵名。

此外，這股歷久不衰的民粹現象，同時也與台灣政治部落化之後的政黨鬥爭有關，將不同顏色的政敵一律打為「全民公敵」，本身已是台灣移植西式民選結構且操弄認同政治之後所種下的惡果。當前台灣吹起這股「清洗紅鬼」的「吊路燈」歪風，便是上述脈絡集大成的體現。

諷刺的是，在台灣主張「吊路燈」一派，卻又是民進黨政府「轉型正義」最強力的支持者。他們一方面訴求改正過往國民黨威權政府以「反共」之名、行思想鎮壓之實的「白色恐怖」歷史不義，然而另一方面卻又繼承了「白色恐怖」的精髓，對「思想不純正」者進行檢肅、排除其「台灣人」之身份。逐漸普遍「吊路燈」思潮若未得到進一步的反思，首先帶來的效應，便是自我禁絕了各種台灣何去何從的討論與探索，甚至把和平的聲音關進思想黑牢裏，當然也是對台灣「民主自由」的一種嘲諷。一旦戰火成真，人民將遭受的苦難，恐怕遠非在網路用鍵盤賣弄「吊路燈」那麼輕鬆率性。