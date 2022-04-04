美好想象破滅　上海防疫亂象多發說明了什麼

沒想到上海也經不起防疫的考驗。因為3月中旬以來上海疫情日益嚴重，每天確診和無症狀病例增加到數千例，為了加強疫情防控，3月底上海開始分區局部微封城，結果像西安一樣，幾個病人也因為嚴格的防疫措施，搶救不及時而失去寶貴的生命。

除此之外，上海由封城防疫帶來的問題還有很多，如最被人詬病的就醫難。不少得重病需要化療、透析、手術後期護理的病人家屬在網上表示，他們面臨就醫困難，病人無法得到及時治療。一些感冒、發燒的小孩遲遲等不到救護車、買不到藥，有些到醫院的兒童還要在發高燒中等待核酸檢測，得不到及時治療；一些已經確診新冠的人因為方艙醫院已滿，又不想回家傳染家人而不知到何處去。

可以說，以前在西安封城時出現的問題，在最現代化的上海也都基本出現了。雖然在局部封城前，上海相關機構已規定「要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求」，但具體到執行時，還是大量出現了本不該出現的問題。事實證明，無論是現代化的上海還是不夠現代化的西安，它們在面臨「突然」的大規模封控時，都無法避免產生問題。

在封城前，上海的人性化防疫還是做得很好的，沒有出現「一刀切」的防疫措施，2,400多萬上海市民基本沒有被防疫困擾，日常生活仍是平和有序。上海也曾因為最大限度在防疫和正常生活之間保持動態平衡，率先實行流調隱私保護，只談地點不提人，允許集中隔離時帶寵物，在迪斯尼美麗煙花下進行有序核酸檢測，中風險區精準到一家奶茶店之類的操作，贏得中國無數民眾的認可，讓上海成為中國實現現代化治理的代表性城市，許多地方都以上海為學習榜樣。

不過，一旦面臨封城難題，上海也如上所言，同樣被一堆問題擊潰。為什麼中國最現代化的上海也無法做到從容封城？原因應該有三點，一是準備不充分。如果上海在半年前就已經策劃封城方案，有針對性地解決就醫難問題，對醫院、醫生、封控人員做好詳細、具體的封城預演培訓，或許由封城帶來的就醫問題會大量減少。但現實是沒有充分細緻的準備，一旦實施封城，必然讓很多人手忙腳亂，不知所措，問題叢生。上海市政府秘書長馬春雷承認，奧密克戎變異毒株感染病例的激增是上海面臨的「最嚴峻的挑戰」，「針對感染者大幅增長的情況，我們的準備也不夠充分」。

此次疫情對上海衝擊很大，圖為2022年3月19日，上海昔日時尚旅遊消費地標徐家彙商圈街景陷入沉寂，作為徐彙區的交通要道，馬路上行人車輛稀少。（視覺中國）

二是，中國的治理能力和治理體系還是落後於現實生活的需要，仍有很多需要改進完善的地方。如醫療資源（救護車等）在緊急狀態下如何分配，是救治危重病人為主，還是以服務防疫為主，這需要相關機構做出合理、科學的制度安排，否則就會出現輕症病人大量佔用醫療資源，而導致重症病人得不到及時救治的情況。同時前線醫務人員、警察、防疫人員也需要被賦予現場決斷的權利，並提高隨機應變的能力，真正能夠做到在危機情況下「以人為本」，可以做出最合理的判斷，以拯救民眾的生命。

中國因防疫出現的非疫情重症病人死亡事件，基本都是因為醫療資源分配不合理，現場醫生、警察、防疫人員「呆板」執行政策，不懂臨場變通，不能「以人為本」而導致的。如果從制度層面、權力分配和人員能力等三方面，有針對性的解決問題，相信發生在西安、上海的悲劇事件很可能不會再次重演。

三是，在大的災難面前，人類社會的應對能力真的有限。必須承認，無論人類社會如何發達、先進、文明、國力世界第一，在面臨不可預知的災難時，都會手足無措，併為此付出慘痛代價。最明顯的例子是美國、歐盟被新冠病毒擊倒，毫無還手之力。

新冠疫情已造成200多萬歐美人民死亡，人類在大自然面前應該保持謙卑的態度。(美聯社)

在新冠疫情剛發生時，相信大多數人都不會想到發達、先進、文明、醫療資源豐富的美歐，會被新冠病毒打的潰不成軍。在一般人的想象中，美歐一定能夠用科學、理性、先進的方法將新冠病毒打敗，成為世界各國高效控制病毒的榜樣。但現實完全相反，發達、先進、文明、醫療資源豐富的美歐完全沒有能力防控病毒，他們很快向病毒投降，並付出了200萬條生命的代價。

全球最發達的美歐在疫情災難面前讓人們失望了，中國最發達的上海也在疫情災難面前讓人們失望了，這不是巧合，它充分證明了人類在災難面前的渺小。可以說，無論人們把自己建設的多麼發達、先進、強大，都無法抵擋大規模災難的侵襲。

當然，承認人類在災難面前的渺小不是要人類向災難投降，無所作為，而是讓人們以合理的心態面對災難，懂得敬畏自然。人類不是無所不能的，無論人類科技如何突飛猛進，人類制度如何完善先進，在浩瀚的宇宙面前，人類都要時刻保持謙卑，不要給大自然懲罰人類的機會。