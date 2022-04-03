上海疫情｜昨增8226宗本土感染　今明分別進行全市抗原、核酸檢測

上海疫情持續升溫。在封城第六日，上海昨日（2日）新增8226宗本土感染，包括438宗本地個案及7788宗本地無症狀感染。

在第二批浦西地區抗原檢測中，上海市共計篩查超過1000萬人。上海市宣布，今天（3日）將在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。



3月28日起，上海在全市範圍內實行兩段式封城。在上海新冠疫情防控工作新聞發布會上，疫情防控工作核酸篩查專班召集人、市經濟信息化委副主任劉平介紹，本次篩查以黃浦江為界，浦東浦南相關轄區為第一批地區，於3月28日至3月31日進行核酸篩查，累計篩查1832.9萬人次；浦西相關轄區於4月1日啟動篩查，累計篩查採樣1441.16萬人次。

在兩段式封城篩查期間，上海市按照「採、送、檢、報」安排。劉平介紹，在摸清轄區內實際管理人口底數基礎上，安排所需的採樣人數；原則上以小區為單位，參照每2000至3000人設置一個採樣點，通過分批次、分樓棟、分時段的方式，減少市民在短時間內聚集，避免交叉感染。

在轉運環節中，要求啟動核酸採樣1個小時後，把首批樣本轉運至檢測機構，檢測機構開始運行。後續樣本每半小時至1小時收集轉運一次。同時，公安、交通運輸等部門為轉運車輛做好運輸保障。

在本次篩查，上海市特別加強採檢匹配的動態指揮和調整，實時掌握採、送、檢進度。根據已設置採樣點的採樣能力、各檢測機構的實際檢測能力，提前做好劃片送樣的匹配；根據核酸檢測機構的實驗節奏，分批次送樣，動態調度，利用好各檢測機構的檢測能力。

在報送環節中，要求檢測機構發現樣本檢測結果異常後，立即上報疾控機構和衛生健康部門；各區接到報告後即啟動相關人員的固定、採樣和檢測工作，盡可能縮短時間。