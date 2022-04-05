上海防疫形勢大變：副總理坐鎮全國醫療隊集結軍隊支援

4月5日，上海市衛健委通報剛過去的一日，上海新增本土新冠肺炎確診病例268例和無症狀感染者13086例。也就說，上海新增陽性感染者數量首次突破1萬例。從數據來看，上海疫情依然處於持續攀升階段，形勢不容樂觀。但目前種種跡象顯示，隨着4月2日上午中國副總理孫春蘭從吉林趕赴上海調研疫情防控工作以來，全國防疫力量正在上海集結。

據新華社報道，4月2日抵達上海後，孫春蘭立即「與上海市委和市政府負責同志交換意見」，「聽取國家專家指導組匯報，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，了解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況」。她指出：「在2500萬人口的特大城市應對奧密克戎疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱鉅、挑戰巨大。要儘快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查，不漏一户、不落一人，抓緊摸清疫情本底。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。」她還特別提醒，要「保障好居民基本生活和正常就醫需求」，「對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通」。

孫春蘭要求上海，「盡鋭出戰，以快制快，用最短時間遏制疫情擴散」，「態度堅決果斷，行動迅速有力」，「加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」，「調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作」。

緊接着，來自中國各地大約數萬名醫護人員迅速集結，陸續抵達上海。據新華社報道，「天津市津南區首批援滬醫療隊隊長郝術安說，首批30名隊員在2日晚接到指令後，星夜集結」，「安徽省援滬醫療隊隊長楊緒斌說，醫療隊連夜調集了9家省屬和5家市屬三甲醫院的650多名醫護人員奔赴上海」。綜合中國官媒消息可知，4月3日，「來自武漢、天津、江西、山東等地數千名醫務人員攜帶醫療物資，分別乘坐10趟高鐵列車抵達上海」，「傍晚開始，來自海南、廣東、四川、湖南的援滬醫療隊，分別搭乘9架民航包機攜帶物資陸續抵達上海浦東機場」。據悉，已有超過15000餘人各地醫護集結。同時，3日，「軍隊抽組衛勤力量2000餘人，支援上海市做好疫情防控工作」。

這一幕完全是兩年多前中國各地緊急支援武漢防疫的重演，帶有強烈中國特色的舉國動員體制再一次發揮作用。兩年多前，武漢疫情肆虐，病毒毒性正值最嚴重的時候，當時中國正是憑藉舉國體制的緊急動員，將古往今來應對傳染病的最樸素經驗——「早發現，早隔離，早治療」幾乎發揮到極致，從而迅速控制住疫情，讓絕大多數中國人得以在病毒毒性最嚴重的時候免於被感染。假若當時全世界都能像中國這樣果斷採取措施，最大限度動員各自國內的防疫力量，新冠病毒大概率已被人類消滅。遺憾的是，因為不同國家現實情況不同，疫情在海外徹底失控，病毒不斷變異，持續肆虐，既造成了全球數百萬不幸離世，又讓今天各國（包括那些醫療資源短缺、醫學科技落後的國家）不得不面對將與病毒長期共存的殘酷命題。

如今，面對毒性下降但傳播力更強的奧密克戎毒株，中國再一次運用舉國體制的強大動員能力支援上海防疫。可以預料，只要不出意外，上海疫情應該要不了多久便能有效控制住，上海結束嚴格封控和民眾重新過上正常生活的時間將明顯縮短。這正是4月2日隨着中國防疫力量強有力集結後上海防疫形勢所出現的重要拐點。

照此趨勢下去，過去數日上海所出現的一些亂象、管理混亂和物資保障不到位、買菜難、就醫難問題，有希望得到明顯緩解。這是因為過去數日上海防疫之所以出現那麼多混亂，根本原因是早已高度市場化並習慣於市場化數十年的上海，突然進入可稱為臨時緊急計劃體制下的半封城狀態，難免不適應，顧此失彼，漏洞百出。欲想解決這一問題，只能當機立斷，迅速組織動員，盡最大能力去調集和分配資源，妥善考慮並解決各個環節和領域的問題，方可能在短期內將臨時緊急計劃體制的作用發揮到最大程度，從而快速控制疫情，早日解封，早日讓社會回歸常態。否則的話，若一方面已經決定進入半封城或封城狀態，原有的市場秩序接近停擺，嚴重衝擊正常生活，另一方面又當斷不斷，行事緩慢，未能在最短時間內控制疫情，勢必會讓嚴格封控的時間不斷被迫延長，耽擱越久，民眾正常生活和經濟社會發展所受影響只可能愈來愈大，不滿聲音勢必增多，便會容易騎虎難下。

對於現階段中國來說，在尚未為放開國門、全面放鬆防疫政策做好充足準備的情況下，比較可行的防疫模式大概只有兩種。第一種是兩年多前的武漢、不久前的深圳和4月2日以來上海所經歷的防疫模式，那就是在出現萬不得已的情況下不得不緊急半封城或封城時，必須當機立斷，緊急動員一切可以動員的防疫力量，在最短時間內控制住疫情，儘可能降低不得已半封城或封城的代價和成本，早日回歸正常生活。第二種是在形勢允許的情況下鼓勵精準防疫、科學防疫，即過去兩年上海一直倡導的「陶瓷店裏抓老鼠」防疫模式。這種防疫模式只要沒遇到不可控的疫情形勢，能最大限度在防疫和正常生活之間保持動態平衡，有助於在疫情危害性和病毒致死率逐漸降低，西方國家的防疫措施都漸漸放開，而中國的發展又離不開和世界的深度互動，嚴格防疫對正常生活和經濟社會發展的影響日益顯現的的背景下，為防疫政策的優化探路，讓防疫更加持久有效，經得起人心檢驗。

正因這樣，隨着目前中國再次像兩年前武漢防疫那樣緊急動員舉國力量支援上海，可以預計上海防疫形勢正在迎來重要拐點，不出意外的話，要不了多久，上海便能重新回歸正常生活。屆時中國社會不妨再多給上海一些耐心和包容，讓上海在總結反思過去兩年防疫經驗教訓的基礎上繼續出發，為防疫政策的優化進行探索、試驗。

張文宏醫生說過，凡是持久的，必是温和的與可持續的。過去兩年的中國防疫，保障了絕大多數人的生命健康。這一點非常了不起。面對當前新的全球疫情形勢、病毒特點，在許多國家漸漸放開的情況下，中國需要用好目前嚴格防疫所換來的寶貴時間窗口，為後續防疫政策的優化，為遲早要來的對世界的開放和人民生活回歸常態，早做準備。畢竟，只有未雨綢繆，早做準備，才可能始終立於不敗之地。