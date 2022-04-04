上海疫情｜15省份派出逾38000名醫護人員援滬　江蘇出動1.4萬人

上海近日疫情持續升溫，加上今日（4日）在全市開展核酸篩查，急需大量醫護人員。國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝今日接受央視採訪時透露，當局從全國15個省份已經派出醫護人員38000多人支援上海。



焦雅輝稱，其中9個省份派出了11000多名醫護人員承擔方艙醫院醫療隊的任務；4個省派出負責核酸採樣的醫護人員共23200多人。另外，12個省份派出了實驗室核酸檢測隊伍共3900多人。

焦雅輝又透露，為了支持上海做好全員核酸檢測工作，當局還在各地調集了238萬管核酸檢測的力量來支援上海。

央視報道又指，根據國務院聯防聯控機制醫療救治組要求，江蘇省連夜再派出7500名採樣隊員赴上海，開展核酸檢測採樣。從昨天（3日）下午到今天（4日）凌晨，採樣隊員從江蘇各地出發，於今天上午8時前抵達上海開展工作。按照計劃，今天的採樣任務結束後，隊員們將返回江蘇各地，進行隔離休養和健康監測。至此，江蘇已累計派出約1.4萬名醫護人員支援上海疫情防控工作。

此外，在今天凌晨，安徽省從合肥、馬鞍山、安慶等11個市和省屬醫院抽調了3500名核酸採樣人員前往上海，支援核酸檢測採樣工作。

據早前報道，上海昨日 （3日）新增9006宗本土個案，包括425宗確診個案及8581宗無症狀感染者。