佩洛西若訪台挑戰「紅線」　北京必出猛招

據台灣聯合報轉引日本富士新聞網（FNN）的報道，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將在4月10日訪問日本，與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

媒體報道還說，俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動後，導致中國大陸以武力改變現狀的擔憂，台海局勢成為矚目焦點。美國政府為表明對台灣的支持，緊急決定調整行程，原定訪韓國的計劃因訪問台灣而取消。



值得注意的是，在中國外交部於4月7日對相關問題予以答覆之前，美國主流媒體並未報道相關新聞。佩洛西辦公室在被問及時，也僅表示基於安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息；《聯合報》記者4月5日也詢問據報有望隨團訪台的美國眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），他也以「我不清楚」回應。

目前，新聞真實性仍存疑。因為這不符合拜登政府正集中力量圍剿俄羅斯的戰略方向，也不符合其外交出身的性格做派。不久前，拜登才剛剛和中國領導人習近平進行過視頻通話，在台灣問題上做出了「四不一無意」（「不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突」）的承諾，其目的就在於爭取中國不要完全倒向俄羅斯，不要給俄羅斯提供武器援助。

儘管拜登在台灣問題上的承諾是否可被信任存疑，但是在最大程度上爭取中國在烏克蘭戰爭中保持中立、最大程度上孤立俄羅斯與普京（Vladimir Putin），確實是拜登政府現在的戰略方向。從拜登的政策意願看，實在沒必要刺激中國，把中國硬推到俄羅斯一邊。而且，拜登的主要幕僚，不管是國務卿布林肯（Antony Blinken）還是國安顧問沙利文（Jake Sullivan），也都不是那種願意看到台海戰爭的激進冒險派。

如果佩洛西此番訪問了台灣，要麼，說明拜登根本無法制約佩洛西，後者根本無視拜登的總統政策權威以及他的整個外交政策團隊；要麼，說明在短短不到一個月內，美國就已經改變了原本想爭取中國的政策，逼中國對手，以便把中俄捆綁「打包」推到西方國家的對立面，與中俄完成「硬脱鈎」，推動世界進入「新冷戰」狀態。如果是這樣，「新冷戰」便就此到來，台海「熱戰」恐怕也會很快爆發。

美國應該問也必須要問，如果這種情況發生，符合美國自身利益嗎？

不過，在這個迅速變化的世界，尤其在以政黨和個人利益為首要決策考量的美國，任何在外界看來再不可能的事，都不能完全排除。在中美對抗態勢下，因為拜登政府當下的低迷處境，也不完全排除他有可能做出此激進動作。特別是俄羅斯在烏克蘭戰爭中的尷尬處境，以及西方圍繞烏克蘭戰爭問題對俄羅斯展開的孤立行動，可能使美國在台灣問題上做出錯誤判斷。因此，對這個尚未被證實的新聞，中國不能也不可能掉以輕心。

對此，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方反對任何形式的美台官方往來，美國會是美國政府組成部分，應嚴格遵守美奉行的一個中國原則。佩洛西如果訪台將嚴重損害中美關系基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

佩洛西是美國政壇第三號人物，而且和拜登一樣都是民主黨人，她如果訪問台灣，那麼和1997年美國眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）訪台就具有完全不同的美國國內政治與中美關係背景。對中國來說，如果這件事發生而中國僅以軍事演習或外交抗議或召回大使回應的話，那麼中國在對美關係上善於而且敢於鬥爭的強硬形象，以及中國政府「一中」政策嚴肅性就會在國際上遭遇嚴峻挑戰。

佩洛西的訪問，必然是在挑戰北京的「紅線」。如果成行，中國想必會在軍事上做出迄今為止最猛烈的回應。而這種回應一定是台灣乃至美國所忌憚的。可能是軍機穿越台灣本島，可能是在台灣劃禁飛區軍機伴飛。甚至有輿論推測，會否進行規模有限而堅決的局部軍事行動。這或許是美國深層政府中某些極端保守主義勢力想要的結果，但它是符合美國利益的結果嗎？是中國大陸和台灣想要的結果嗎？是區域與世界多數國家想要的結果嗎？希望那些華盛頓政客切勿在這個問題上如此玩火。