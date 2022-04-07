中方就佩洛西擬訪台提嚴正交涉　警告後果由美方負責

針對據報美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將訪問台灣，美國常務副國務卿聲稱中國大陸武力攻台不可接受，中國外交部發言人趙立堅嚴正回應。



據英媒報道，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）4月6日表示，中方應從西方在俄烏衝突問題上的協調反應中汲取教訓，即任何武力奪取台灣的行為均不可接受。

中國外交部發言人趙立堅在4月7日的例行記者會上對此回應稱，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。

趙立堅強調，中國人民捍衛主權和領土完整的決心和意志堅定不移，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

趙立堅指出，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有着本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這是在玩火，玩火者必將自焚。

據日本富士新聞網（FNN）報道，美國眾議院議長佩洛西將在4月10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

針對有記者就佩洛西可能訪問台灣的報道提問，趙立堅表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

趙立堅指出，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西眾議長訪台，這將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消佩洛西眾議長訪台計劃，停止美台官方往來，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。