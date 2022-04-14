台獨大老彭明敏離世　李登輝「同路人」的巔峰與凋零

台灣前總統府資政、台獨大老彭明敏於4月8日清晨以98歲高齡離世。據其訃告指出，後世一切從簡，不辦任何形式的喪禮。台媒稱之為「台獨教父」、「民主化」推手，蔡英文也在Facebook發文悼念，讚譽彭為「台灣民主的先驅」，「他的人格和信念都啟蒙了一個又一個世代的台灣人」，並稱將把彭的人格和叮囑謹記在心。



曾於1964年與學生謝聰敏、魏廷朝發表《台灣人民自救運動宣言》的彭明敏，因該事件被判刑後流亡美國長達22年，1992年返台後於1996年代表民進黨參選台灣首屆總統直選。作為李登輝曾經的「競爭者」，彭明敏的逝世在台灣並未激起太大的漣漪，特別是放諸當前的反中台派年輕世代，彭明敏三個字遠不如「民主先生」李登輝來得響亮，對台灣年輕人來說恐已陌生淡忘。

彭明敏與蔡英文的殊途同歸

對於這一位在1960年代即已喊出「『一個中國，一個台灣』早已是鐵一般的事實」（《台灣人民自救運動宣言》第一個訴求）的「台獨大老」，該如何審視其生前對台灣的影響與角色，或許可能從兩個人、兩個面向作為切入。

第一個面向乃台灣內部政治格局的視角，蔡英文在Facebook的追悼短文便是一個註腳。包括蔡英文在內，彭明敏因其「台獨」與「民主」的雙重主張，在台灣政治話語中被推上了「人格者」的崇高地位。然而，要知道彭明敏返台後的政治巔峰，系1996年代表民進黨參選總統，而當時蔡英文身居國民黨李登輝政府之幕僚，分屬對立的陣營。如今的蔡英文已搖身一變成為民進黨主席，既是當年李登輝「特殊兩國論」的推手，也是當前去中國化的「中華民國台灣」主導者，她對彭的高度推崇，來自於兩人背後政治立場的殊途同歸。同時也揭露了台灣政治格局的宿命，政治理念與理想遠遠不如政治立場與顏色來得重要，一個政治人物評價好壞與標準是可以變動的，端視其所屬黨派的權力位置與風向變遷。

老友李登輝的「超級幕僚」

第二個面向則需要跳脱出台灣內部政治的視野，從彭明敏一生的經歷看到統獨政治在台灣的本質，而李登輝正是可與之相提並論的觀察對象。李與彭是同年人，1923年出生於日本殖民統治下的台灣，兩人年少求學都是在日本全面發動侵略的戰爭動員時期所度過。台灣光復之後，兩人成為國民黨政府培養的台籍精英，彭曾獲台灣「十大傑出青年」、又曾為最年輕的台灣大學政治學系主任，兩次受蔣介石接見；而李則是台灣「農業復興委員會」（簡稱「農復會」）國民黨官僚系統的明日之星，獲得美國獎學金赴康乃爾大學攻讀博士學位，返台後被聘為台大教授兼農復會技正。

事實上，李彭兩人私交甚篤。據彭的說法，1964年彭因印製散發《台灣人民自救運動宣言》被捕的前一天，還與李登輝在一起。李登輝主掌台灣大權後，1990年籌辦「國是會議」，即向當時身處美國的彭明敏發出「言詞懇切的邀請函」。此外，1995年引起中美與台海震盪的李登輝康乃爾大學之行，彭明敏也曾坦言是他在幕後穿針引線所規劃的。

彭明敏（中）曾提出台灣「命運共同體」主張，與李登輝「生命共同體」意識相互呼應。（多維新聞）

中國大陸著名對台研究學者李家泉，曾指出彭明敏在1990年代之初早已成為李登輝的「超級幕僚」，且李登輝在位期間的台獨主張和論述，「人們懷疑李從彭氏那裏販來不是沒有根據的」。值得回顧的是，1992年11月1日彭明敏自美返台翌日，旋即在台大法學院大禮堂做了一場名為「如何進入21世紀」的演講，基本含括和體現了彭的政治思想。

在這場由後來被稱為陳水扁「國師」李鴻禧主持的演講，彭明敏不只是對過去國民黨「反攻大陸」的「虛構神話」進行全面質疑，並將「台灣是中國一部分」視為台灣民主化的挑戰。在歷史觀上，彭明敏指清朝很高興將台灣這個「毒瘤」割給日本，也強調中國數千年政治文化是一個「大黑洞」（black hole），一旦被吸進去必將「屍骨無存」。因此，彭明敏論稱中國是「貧乏的，不衛生的，落後的國家」，台灣真要給人管的話，「我們為什麼不選更漂亮的、安定的國家，例如瑞士，來個『一國兩制』好了」。

彭明敏（左二）於1964年發表《台灣人民自救運動宣言》被補，1970年出逃瑞典獲政治庇護。圖為2014年《台灣人民自救運動宣言》50周年紀念研討會。（Facebook@財團法人彭明敏文教基金會）

在政治觀上，彭明敏把台灣人的「中國情結」視為莫名其妙，主張文化認同與政治法律的認同是不相關的兩回事，並以美國、加拿大等國家為例，認為「祖先相同、文化相同、語言相同、習慣相同的人，不一定能夠構成一個國民」。彭明敏從而提出「命運共同體」的主張，建構台灣人「我們是坐在同一條船，無論如何我們的命運相同」的「國民意識」。

彭明敏結束流亡生涯返台後的「高光時刻」，當屬李登輝掌權時期，儘管兩人在1996年大選成為競爭對手，依舊能看到兩人在彼此身上的影子。包括日據時期的「皇民化」經驗，對中國大陸文化歷史的貶抑，來自歐美日本的思想養成，兩人從國民黨的體系中走向了對國民黨及其中國象徵的揚棄與解構，「不約而同」提出了「命運共同體」與「生命共同體」的倡導，將看似水火不容的藍綠兜攏在一起，更完成了新舊台獨的過渡與接班，台獨理論從傳統的「血緣民族主義」進一步轉化進展到了當代的「公民民族主義」。蔡英文的「中華民國台灣」論，可說是台獨「典範轉移」之後的集大成，形成了目前台灣社會的主導性意識形態。

中美談判桌上的一個籌碼

不過，戰後台灣政治格局的一步步成形，李登輝與彭明敏同代人固然扮演了內生性的角色，但不能忽略在背後起關鍵作用的美國地緣政治影響力，而彭明敏便是具有代表性的案例。

1971年7月，周恩來會見秘密訪華的時任美國總統國家安全事務助理季辛吉。雙方發表的會談公告宣佈，時任美國總統尼克松即將應邀訪華。 （VCG）

關於彭明敏當年出逃的過程，台灣坊間始終流傳一種說法，即彭曾得到美國軍方的幫助，從台中清泉崗機場搭乘美國軍機離開的。彭明敏本人於2009年出版的《逃亡》一書否認了這個說法，並強調他能離開台灣，「是一些相識不久的外國傳教士願意無私地冒險全力援助」。儘管如此，1970年代季辛吉（Henry Kissinger）為了推動雙方關係正常化而秘訪北京，周恩來與之第一次見面就提到了彭明敏潛逃出境可能有美方協助，而季辛吉急忙向周恩來撇清與彭的關係，並承諾只要毛澤東與尼克松（Richard Nixon）兩人能達成諒解，他可以保證美國政府不會支持台獨。

彭可能從未想過，自己會成為華府與北京在談判桌上的一個籌碼，不久之後尼克松訪華，中美簽署《上海公報》，台灣被美國「出賣」。兩岸關係的跌宕起伏，脱離不了中美關係的博弈與温度，50年後「台灣牌」的炙手可熱，反過來完全說明了中國崛起與世界秩序的變遷，台灣面對北京已經不可能再服用彭明敏1992年演講時所開的「鞋底抹油」、「走得愈遠愈好」的藥方了。當然，彭明敏與李登輝在台灣因「台獨」獲得的美名，同時也為台灣人種下了越來越迫在眉睫的認同痛苦轉折。巔峰與凋零是生命的必然，卻也是時代與歷史留給台灣的一道存亡命題。