薄熙來的 「重慶投影」有多長？

4月18日，近年轉戰多地的徐海榮終於「落定」山東省委常委兼統戰部部長的位子。不過，從新疆、廣西兩個自治區首府的「一把手」，輾轉到山東執掌一個通常意義上的「冷衙門」，對於徐海榮來說，仕途不僅波折，甚至可以說是在走「下坡路」。

徐海榮出生於1964年，重慶本地人，當過鑄造廠的技術員，也擔任過幹校老師。1997年重慶直轄前，徐海榮從一名政府辦公室秘書，進入重慶市交通局。1997年後，徐海榮歷任重慶市交通局公路運輸管理處處長、交通稽查大隊政委等職。

兩年後，機構改革，交通警察納入公安局序列，徐海榮也順勢進入重慶公安系統，2003年升任重慶公安局副局長、政治部主任。不過，徐海榮在公安系統沒多久就轉入重慶紀檢系統，2007年薄熙來主政重慶之前便兼任重慶監察局局長。

薄熙來主政重慶期間倡導「公檢法」一體化，大興「唱紅打黑」，重慶官場震動，但是徐海榮一直穩坐重慶監察局局長位子上，直到2012年6月薄熙來倒台。公開資料顯示，薄熙來與徐海榮似無交集，不過想必當時同在一個屋檐下，作為一名紀委官員，徐海榮也對當時正在發生的一切瞭然於胸。

薄熙來落馬後，原班人馬大批撤換，而徐海榮不僅未出局，反而「入常」，先後擔任宣傳部長、萬州區委書記等職。

2015年，徐海榮首次跨省履新新疆，重回紀檢系統，爾後更升任首府烏魯木齊市委書記，彼時看來，他已經擺脱薄熙來「遺毒」對重慶官員的影響，迎來仕途的新生命。

6年後，徐海榮突然從大西北轉戰大西南，而新崗位也不過是廣西首府南寧的市委書記。這番調整在當時便引起不少注意，因為西北重鎮的一把手，到西南落後城市的一把手，顯然不可同日而語。

然而，即使如此，徐海榮也沒有坐穩，僅僅4個半月便再度卸任，北上山東。

在外界看來，數年間，徐海榮南下北上，非但沒有因為履歷的豐富而受到重用，反而多少有些步步後退的意味了。

與之作為比較，與其同歲、同樣重慶官場出來的吳政隆早一年（2014年）離開重慶，先山西后江蘇，如今早已貴為江蘇省委書記。

若非山東此次有意安排徐海榮晉級，那恐怕真的是蹉跎歲月了，未知這是否與重慶的經歷有關？

值得一提，徐海榮轉戰山東前夕，當年從商務部追隨薄熙來南下重慶的「大秘」徐鳴（1958年）因為涉嫌受賄、利用影響力受賄於4月7日被起訴。

當年，徐鳴在商務部任市場體系建設司、綜合司司長等職，2007年11月薄熙來由商務部部長任上調任重慶市委書記，轉年徐鳴便被安排到重慶市委擔任副秘書長，成為薄熙來的親信。兩年後，徐鳴獲扶正，並「入常」，躋身副部級官員，同時兼任重慶市直機關黨工委書記，後改任兩江新區管委會主任，可謂大權在握。

不過，隨着薄熙來的倒台，徐鳴先是被踢出重慶市委常委班子，2013年又被調離重慶，於國家糧食局副局長（保留副部級待遇）任上「冷藏」。

直到2021年，徐鳴在退休3年後仍然被查。根據官方通報，徐鳴的問題早在商務部便存在，到重慶後甚至離開重慶、退休以後都在利用職務便利為他人謀取不當利益並從中獲利甚多。此外，中紀委的通報還顯示其「對黨不忠誠，妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動」。

作為薄熙來的前秘書，徐鳴的落馬被起訴，情理之中也在人意料之外。情理之中，自然是薄熙來時期留下來的遺案太多，而意料之外則是對他的調查跨越了將近十年的時間，這不得不讓人揣測重慶舊事是否已挖幹挖淨。