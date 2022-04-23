英特爾加入歐拉意在鴻蒙？　中國國產操作系統商業化提速

在歐拉開發者大會（openEuler Developer Day 2022）上，歐拉生態服務平台、歐拉首個數字基礎設施全場景長周期版本——openEuler 22.03 LTS正式發布。

長周期版本的發布意味着歐拉操作系統成熟度進一步提升，已具備成熟商用的基礎。眾多企業代表出席了這次的歐拉開發者大會，與此同時，人們還注意到了一個現象，與會代表除了眾多中國國內廠商外，美國企業英特爾（Intel）和英偉達（NVIDIA）的專家也在大會現身，並參與討論了歐拉生態及多樣性算力在歐拉生態中的實現。

實際上在2021年11月，中國科技企業巨頭華為將歐拉捐贈，實現由企業主導向產業共建轉變後的第13天，英特爾便與歐拉開源社區簽署了CLA貢獻者許可協議，宣佈加入歐拉開源社區。作為半導體行業和計算創新領域的全球領先廠商，一個在全球X86服務器處理器市場佔據90%份額的國際巨頭，為何英特爾也要加入這個由中國主導的、年輕的歐拉開源社區？英特爾的加入對歐拉究竟又意味着什麼？

半導體行業和計算創新領域的全球領先廠商英特爾參與歐拉開發者大會（openEuler Developer Day 2022）引發關注。（視覺中國）

開源能夠集眾智、採眾長，加速軟件迭代升級，促進產用協同創新，推動產業生態完善，已成為全球軟件技術和產業創新的主導模式。歐拉操作系統開源以來，已吸引近萬名開發者、近百個特別興趣小組、300餘家企業加入社區，成為中國國內最具活力和主流的基礎軟件生態體系。

Arm架構廠商鯤鵬、飛騰，LoongArch架構廠商龍芯，x86架構廠商兆芯，SW64架構廠商申泰訊息，RISC-V架構廠商中科院軟件所、優矽科技、賽昉科技、芯來科技等業界廠商均相繼加入了歐拉開源社區。

國際巨頭英特爾加入歐拉開源社區，一定層面意味着歐拉的的開放性與專業性得到了國際主流技術廠商的認可。據華為鯤鵬計算領域副總裁、openEuler社區理事長江大勇介紹，歐拉在最初成立時就定位為最好的支持多樣性算力的操作系統，打造最好的開源社區，全球企業加入openEuler社區應該是大勢所趨。

麒麟軟件、統信軟件、麒麟信安、SUSE、超聚變、新華三、中科創達、科東軟件等企業已宣佈即將推出基於openEuler 22.03 LTS版本發布的商業發行版。（歐拉社區）

目前，英特爾正處於加速從「以CPU為中心」到「以XPU為中心」的戰略調整階段，並希望與軟件一起協同創新，而歐拉面向未來的操作系統理念與英特爾的理念相同。支持開源一直是英特爾的重要戰略，其在開源技術方面業已有着多年的積累，2009年英特爾即以6.9%的貢獻份額成為Linux內核代碼第二大提供者，並將自己研發的操作系統Moblin移交給Linux基金會。目前，英特爾是Linux基金會、OpenInfra基金會白金會員，也是Apache、GNOME、Eclipse等基金會的重要成員，同時還是Linux、Chromium OS等開源項目的最大貢獻者之一。

艾媒諮詢集團CEO張毅對此曾有分析，指出歐拉開源社區對英特爾來說是巨大的成長平台。近年來，英特爾發展落後於高通、蘋果，加入歐拉可以藉此聚力，提高自身競爭力和行業話語權。歐拉是未來數字基礎設施的操作系統，是中國主流的基礎軟件生態體系，有巨大的市場潛力，這也是英特爾開拓市場的重要一步。

在2022歐拉開發者大會上，英特爾專家談及加入歐拉社區的原因時表示：「一方面，我們看到歐拉社區秉持開放透明公正原則，這是成為一個國際社區非常重要的因素；另一方面，我們加入歐拉社區後，希望從一些實際的工作開始做起，比如我們已經創立了英特爾架構的SIG組（Special Interest Group，專項興趣小組），把英特爾的一些特性支持，包括優化的技術貢獻給社區。」

發布會後，麒麟軟件高級副總經理、openEuler社區副理事長韓乃平指出，有中國產業資源牽頭，歐拉打造了一個開源操作系統根社區，在這個技術基礎上可以共創共治，這是吸引國際夥伴參與的重要原因，以前大家做產品，更多基於國際主導的開源操作系統根社區，現在歐拉給中國市場提供一個很好的根社區，同時致力於打造具有國際影響力的社區，這些都是行業合作的助力。

華為有兩大開源操作系統，鴻蒙是面向萬物互聯的操作系統，歐拉是未來數字基礎設施的操作系統。鑑於歐拉、鴻蒙已實現內核技術共享，未來計劃在歐拉構築分佈式軟總線能力，讓搭載歐拉操作系統的設備可以自動識別和連接鴻蒙終端，後續進一步在安全OS、設備驅動框架、以及新編程語言等方面實現共享，那麼也意味着歐拉與鴻蒙加起來實際上可以覆蓋整個數字世界，包括雲場景、服務器場景、邊緣場景等，在工業場景上二者有一定交疊。

隨着歐拉和鴻蒙的協同能力越來越多在版本中集成，包括分佈式軟總線等，歐拉、鴻蒙在整個場景中或有更多軟件創新的機會，這也是諸多行業夥伴對於歐拉和鴻蒙協同有很高期望的原因。未來，可能有一個框架支持多種內核，在一個設備上未來有可能既能裝歐拉，也能裝鴻蒙，或者分別裝。

業內專家認為，英特爾加入歐拉還包含着一層深意，即意在鴻蒙。未來歐拉和鴻蒙將實現全場景融合，英特爾加入歐拉開源社區也意味着對未來萬物互聯的提前佈局。

從另一個層面來講，英特爾的加入對歐拉同樣意義深遠。英特爾在國際開源社區有豐富的合作經驗，加入歐拉開源社區將極大繁榮多樣性計算生態，推動歐拉開源操作系統在x86架構上的技術創新，也意味着歐拉開源社區正在匯聚全球最先進的技術創新力量，打造世界頂級的開源操作系統。

歐拉支持x86、Arm等多種處理器架構，英特爾作為全球x86知識產權佔有率最高的企業，將給歐拉的多樣性算力注入強勁動力。當下，歐拉同歐洲、中東等海外開源組織、開源項目都有着很深的溝通和協作，業內人士指出，2022年下半年將會逐漸看到一些進展，比如歐拉跟ECLIPSE也在探討如何在歐洲合作，可能也會有一些海外的集成商會基於openEuler去集成、去使用。

韓乃平還表示，一個社區的繁榮和發展有很多要素，一個特別關鍵的要素就是所得到的支持。像英特爾、英偉達這樣的主流晶片企業，分別代表不同的方向，他們的支持對社區技術創新、產業生態成熟以及影響力都很重要，對於彙集開發者也極為重要。目前，歐拉在政府、運營商、金融、能源、交通、網路等行業已規模應用，隨着中國經濟發展和歐拉的不斷開放，更多國際巨頭加入其中看來並不遙遠。