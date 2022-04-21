應勇證實「入京」　地方諸侯仕途現分歧

4月20日，中國全國人大常委會會議表決，包括應勇在內的3名剛卸任地方黨委書記紛紛進入全國人大常委會下屬各專門委員會，也算是向外界傳言做了「交代」。

梳理了有關應勇的種種傳言，這其中既有有利的也有不利的，不過，隨着應勇的新職務明確，這些傳言也隨即不攻自破。

出身「政法系」且曾掌管上海市政的應勇早前被視為之江系官員中極有潛力的一員，尤其是經歷2020年臨危受命在新冠疫情肆虐湖北之時挑起重擔，可謂「有功」。

不過，中共二十大臨近，年近65歲的應勇（1957年11月）最終未能突破重圍，止步於湖北省委書記任上，如今入京在中國全國人大常委會憲法與法律委員會副主委「養老」，算是蓋棺論定。

與之相對，原寧夏黨委書記陳潤兒（1957年10月）與應勇可謂步調一致，此次履新中國全國人大常委會農業與農村委員會副主委，自然也是順理成章。

相比之下，1958年出生的王建軍略為「吃虧」，因為正值換屆年份，不得不提前一年退位讓賢，轉入社會建設委員會。

截至目前，盤點31省市區黨政一把手，除中央政治局委員外，踩着換屆年齡的尾巴仍然在任的老同志只有河北省委書記王東峰（1958年出生，顯然要比王建軍幸運許多）、內蒙古黨委書記石泰峰（1956年）、四川省委書記彭清華（1957年）3人而已，是進是退猶未可知。

事實上，在觀察者看來，石泰峰2021年連任內蒙古黨委書記，料想有最大可能性更進一步。至於王、彭二人，則或許需等待地方黨代會臨近方可見分曉。

此外，江西省委書記易煉紅、河南省委書記樓陽生、貴州省委書記諶貽琴3名1959年出生的地方大員，「處境」尷尬，雖然可繼續留任，但又絕非不能提前退居二線，恐怕中組部要頗費一些思量。當然，其中的諶貽琴，作為現任唯一的女性省委書記，被外界長期看好，「入京」概率非常大，自然無需與二人比較。