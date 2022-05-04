前台國防部官員：兩岸軍力嚴重失衡 解放軍可迅速癱瘓台軍
俄烏衝突爆發後，台灣社會對武統的討論直線上升。雖說綜觀輿情方向，台灣民間普遍認為，武統爆發的可能性微乎其微，民進黨更是頻頻宣傳「要讓解放軍付出代價」，但社會仍不乏警醒之聲。4月27日，台北論壇基金會舉辦「台灣安全講座」，邀請到前台灣國防部情報次長室聯合情研中心副主任、台軍退役上校孫秉中，以「淺談解放軍武力攻台」為題，深度解析兩岸軍力情勢，以及武統爆發後的可能局面。
兩岸軍力早已嚴重失衡
孫秉中指出，近年中國大陸的國防經費迅速飆升。回顧1996年台海危機時，台灣與中國大陸的國防經費對比為1：0.98，台軍還高過解放軍；20年之後，兩岸在2017年的國防預算對比數據為1：14.93，台灣已是遠遠落後。以2022年數據為例，中國大陸的國防預算高達2,261億美元，較2021年成長7.1%，是台軍17倍之多，足見兩岸軍力早已嚴重失衡。
孫秉中表示，解放軍攻台的目的是「保台」，而非「毀台」。而考慮到武統之後台灣的長治久安，戰爭期間「最好不死人、儘量少死人、要死死軍人」，是解放軍的理想目標。在此原則下，解放軍以「三非（非對稱、非線性、非接觸）作戰」為主要思維，「奪制三權（制電磁、制空、制海權）」、「震懾癱瘓」、「迅速制勝」為第一目標。簡言之，就是「速戰速決」。
而基於上述的概念，孫秉中分析，解放軍的目的是在損小、效高、快打、速決等前提條件下，對台實施全縱深立體打擊，基本模式是全域重點毀癱、立體超越上陸、分區奪控要害、分區重點打擊。而登陸的方式會採取「多維雙超、綜合到岸、立體上陸」。孫秉中進一步說明，所謂「多維雙超」包括「多層雙超」與「多維上陸」兩部分，「多層雙超」是以各種不同載具，在多空層場域實施超視距以及超越地障的登陸；「多維上陸」則是指突擊力量、登陸輸具、登陸方式以及作戰方式的多維安排。
至於解放軍是否具備武統能力？孫秉中分別從偵搜能力、武器投射、兵力規模、海空軍兵力部署及投送能量等面向進行評估。
解放軍是否具備武統能力
首先，在偵搜能力方面，孫秉中指出，解放軍對台作戰的航天監偵設施，僅在軌衛星就高達400餘枚，每天會有20-30枚衛星通過台海上空。因此，台灣所有固定式地面目標早已被中共衛星標定。而解放軍部署的空天預警衛星網，亦能有效預警來襲導彈。
此外，2020年7月建置完成的北斗定位導航系統，也已為解放軍部隊提供精確的定位能力，各型遠距偵搜雷達，包括5,500公里以上的相陣列預警雷達、4,000公里的天波雷達、對海400公里、對空500公里的地波雷達，再加上各型有人、無人偵察機、陸基氣球雷達群等，也已對台構築起綿密的監偵網絡。
其次，武器投射部分，在各型航天及雷達監偵的部署下，台灣的所有固定設施都在解放軍火箭軍先制打擊摧毀的投射範圍內。孫秉中指出，在北斗衛星導引下，解放軍彈道導彈的精確度已縮小至5-10米的誤差範圍，巡弋導彈的精準度更縮減至1-3米，可遂行遠距離精準打擊。
第三，在兵力投射部分，孫秉中研判，解放軍可用於對台作戰的地面部隊包括東部戰區的71、72、73集團軍、南部戰區的74集團軍、中部戰區的83集團軍以及空降兵軍及海軍陸戰隊各一部，總數約40萬人。其中，陸航部隊有4個陸航旅及3個空中突擊旅，共計約560餘架各型直升機。此外，還有為數約2萬餘人的特戰部隊。
第四，關於海空軍兵力部署，孫秉中指出，解放軍海軍在台海當面的部署原則是「以彈制海」。根據台灣情資研判，解放軍已在福建部署兩個機動反艦導彈團，使用的鷹擊12B反艦導彈射程達400公里，台灣周邊海域大部分都在其反艦導彈射程範圍內，台海軍艦艇一出港便會受威脅。此外，解放軍也在台灣海峽南北兩端各部署一個配備022型導彈快艇的大隊，每大隊有12艘快艇，每艘快艇上裝備8顆射程180公里的鷹擊62反艦導彈；若再加上其他艦艇，初步概算台海當面中共可用於立即反應的反艦導彈就有400多枚。
而空軍部隊方面，解放軍在台海當面250海浬的範圍內設有11處機場，總計可容納1,000架各型戰機。但因擔心遭台軍先制攻擊，因此平時只部署約200架左右的戰機。不過，一旦戰事發起，在台軍的遠程打擊武器及防空戰力遭到制壓後，解放軍二線機場的戰機可立即轉場至前線機場部署。而防空導彈方面，解放軍採取前進部署方式，即將導彈部署在東南沿海，射程200公里的S-300PMU2導彈已可涵蓋台灣大部分海域。未來若部署S-400導彈，幾乎整個台灣都將涵蓋在共軍防空導彈範圍內。
孫秉中表示，解放軍在台海當面的兵力部署完全符合「遠戰速勝、首戰決勝」與「戰略欺敵、先制奇襲」的要求；一旦中共決定以武力解決台灣問題時，解放軍的確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁台軍無備或未及完成戰備時，迅速癱瘓台軍，奪取制三權。
第五，對於解放軍正規登陸投送能量的研判，孫秉中表示，解放軍現役兩棲正規登陸艦艇包括2艘075型兩棲突擊艦、8艘072型船塢登陸艦以及45艘各型千噸級戰車登陸艦。以目前的運輸能量來看，一次正規登陸輸送能量為2萬1,700餘人以及1,100多輛兩棲車輛，未來更多的艦艇服役後，一次性投送能量則可達到3萬6,000餘人（約5.59個合成旅）及1,500餘輛兩棲車輛。此外解放軍已陸續服役的075型兩棲攻擊艦，一次可搭載30架各型直升機、3艘726型氣墊登陸艇以及1,000名兩棲登陸兵力。而傳說中正在研發的076型兩棲攻擊艦若果為真，此一具備電磁彈射能力的艦艇搭配艦載無人機，對台軍將更具威脅。
孫秉中分析，解放軍一向標榜「人民戰爭」，亦即一旦宣戰，將結合一切可動用的軍民物資來支持作戰。解放軍近2年來已進行5次徵調民用軍規滾裝貨輪實施跨海投送演練。這種民用軍規滾裝貨輪在建造時就已符合軍用規格，戰時無須改裝立即可投入戰場。據悉，此一型貨輪總數已達63艘以上。
而在解放軍的空降運載能量方面，孫秉中表示，解放軍空軍現役各型運輸機約275架，若以80%運送能量計算，一次最大空降兵力達9個加強營，約5,600人及110輛輕裝甲車。此外，中共民航機總數有3,000餘架，若以東南沿海的1,000餘架民航機計算，戰時若徵用其中15%(150架，每架搭載150人計算)，一次載運量可達2萬2,500餘人。
孫秉中指出，戰時若台灣的機場被奪取，以一架民航機可運載一個輕裝步兵連空運着陸，每3分鐘一架落地計算，一小時內共軍即可空運一個空降旅或特戰旅的戰鬥人員着陸。孫秉中強調，共軍跨海作戰最重要的是創建攻勢基地，其要件就是奪取台灣的機場與港口。如此一來後續部隊即可快速增援，使戰力迅速增長。因此，只要解放軍登陸成功並奪控港口與機場，戰爭便可謂勝負已定，剩下的只是時間早晚而已了。
台灣應從俄烏衝突看到什麼
孫秉中進一步指出，綜合上述能力指標，解放軍武力犯台的戰術目標是「先癱後登」，即以各型投射武器癱瘓台軍的海空軍及監偵系統，奪取制三權並綜合毀傷台軍作戰能力60%以上之後，才會實施登陸作戰。其指出，中共監偵科技已相當發達，台軍雷達站的位置、型號、數量乃至性能，皆已不是秘密。武統發生時，台軍的海、空軍雷達站將是首波被攻擊目標，反輻射無人機更可以有效制壓台軍殘存的雷達功能。屆時，所有需要雷達導引的武器均將成為廢物。
孫秉中補充，台軍部隊駐地、部署相對透明。台電的電廠、電網資訊亦公開透明，有利於解放軍實施針對性打擊。一旦光纖線路、微波站台、海纜站及通信機房遭到摧毀，台灣將陷入被打聾、打瞎、打啞、打癱的境地。如此一來，解放軍便能以優勢遠程精準投射火力，實施「制機於地」、「制艦於港」的打擊，最終癱瘓台軍海、空軍戰力，並奪取制空、制海權。
孫秉中總結，在「遠戰速勝、首戰決勝」的目標要求下，武統時將不會發生「諾曼第」式的兩棲登陸，而是會出現越海攻擊的模式，取代舊有的渡海攻擊，解放軍將以對點的攻擊取代對面的攻擊，以癱瘓性攻擊取代殲滅性攻擊。
孫秉中最後引用新加坡前資政李光耀的三句話做結語：
一、台灣島內有關台灣民意支持台獨的民調是沒有意義的，因為人民並不能決定台灣未來。台灣未來是由美國和中國大陸力量的對比，以及美國介入台海的意願所決定的。當中國大陸與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變。
二、沒有一個國家能夠阻止兩岸的統一，李登輝教導台灣人脱離中國的思想，不會改變兩岸終將統一的結果，只會讓台灣人在統一的過程中感到更痛苦。
三、美國如果真的能夠協防台灣，那很好，不過如果美國並不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍了。
孫秉中認為，當前台海局勢是大陸不願打、美國不敢打、台灣不能打的「三不打」狀態。兩岸之間是中國內戰的延續，台灣問題不是軍事問題，而是政治問題，既然是政治問題，最好還是用政治方式解決。且兩岸實力差距愈來愈大，拖得愈久，對台灣愈不利。中國統一問題要不要解決？何時解決？如何解決？考驗雙方領導人的智慧。
講座主持人、台北論壇董事蔡得勝也補充，由俄烏戰爭可以看出，戰爭如果在自己的土地上發生，人民下場是非常悲慘的。戰爭帶給烏克蘭幾代人都難以彌補的傷害，如果戰爭發生在台海，戰場也一定在台灣，無論勝負如何，台灣人民財產的損失、人員的傷亡都難以估計。蔡得勝呼籲，主政者的智慧攸關台灣的前途與利益，希望烏克蘭戰爭能讓台灣的主政者更有智慧處理兩岸關係，也希望台灣人民能了解，僅憑意志力與決心不一定就能扭轉態勢。