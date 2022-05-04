前台國防部官員：兩岸軍力嚴重失衡　解放軍可迅速癱瘓台軍

俄烏衝突爆發後，台灣社會對武統的討論直線上升。雖說綜觀輿情方向，台灣民間普遍認為，武統爆發的可能性微乎其微，民進黨更是頻頻宣傳「要讓解放軍付出代價」，但社會仍不乏警醒之聲。4月27日，台北論壇基金會舉辦「台灣安全講座」，邀請到前台灣國防部情報次長室聯合情研中心副主任、台軍退役上校孫秉中，以「淺談解放軍武力攻台」為題，深度解析兩岸軍力情勢，以及武統爆發後的可能局面。



兩岸軍力早已嚴重失衡

孫秉中指出，近年中國大陸的國防經費迅速飆升。回顧1996年台海危機時，台灣與中國大陸的國防經費對比為1：0.98，台軍還高過解放軍；20年之後，兩岸在2017年的國防預算對比數據為1：14.93，台灣已是遠遠落後。以2022年數據為例，中國大陸的國防預算高達2,261億美元，較2021年成長7.1%，是台軍17倍之多，足見兩岸軍力早已嚴重失衡。

孫秉中表示，解放軍攻台的目的是「保台」，而非「毀台」。而考慮到武統之後台灣的長治久安，戰爭期間「最好不死人、儘量少死人、要死死軍人」，是解放軍的理想目標。在此原則下，解放軍以「三非（非對稱、非線性、非接觸）作戰」為主要思維，「奪制三權（制電磁、制空、制海權）」、「震懾癱瘓」、「迅速制勝」為第一目標。簡言之，就是「速戰速決」。

而基於上述的概念，孫秉中分析，解放軍的目的是在損小、效高、快打、速決等前提條件下，對台實施全縱深立體打擊，基本模式是全域重點毀癱、立體超越上陸、分區奪控要害、分區重點打擊。而登陸的方式會採取「多維雙超、綜合到岸、立體上陸」。孫秉中進一步說明，所謂「多維雙超」包括「多層雙超」與「多維上陸」兩部分，「多層雙超」是以各種不同載具，在多空層場域實施超視距以及超越地障的登陸；「多維上陸」則是指突擊力量、登陸輸具、登陸方式以及作戰方式的多維安排。

至於解放軍是否具備武統能力？孫秉中分別從偵搜能力、武器投射、兵力規模、海空軍兵力部署及投送能量等面向進行評估。

解放軍東南沿海軍事演習。（中央電視台）

解放軍是否具備武統能力

首先，在偵搜能力方面，孫秉中指出，解放軍對台作戰的航天監偵設施，僅在軌衛星就高達400餘枚，每天會有20-30枚衛星通過台海上空。因此，台灣所有固定式地面目標早已被中共衛星標定。而解放軍部署的空天預警衛星網，亦能有效預警來襲導彈。

此外，2020年7月建置完成的北斗定位導航系統，也已為解放軍部隊提供精確的定位能力，各型遠距偵搜雷達，包括5,500公里以上的相陣列預警雷達、4,000公里的天波雷達、對海400公里、對空500公里的地波雷達，再加上各型有人、無人偵察機、陸基氣球雷達群等，也已對台構築起綿密的監偵網絡。

其次，武器投射部分，在各型航天及雷達監偵的部署下，台灣的所有固定設施都在解放軍火箭軍先制打擊摧毀的投射範圍內。孫秉中指出，在北斗衛星導引下，解放軍彈道導彈的精確度已縮小至5-10米的誤差範圍，巡弋導彈的精準度更縮減至1-3米，可遂行遠距離精準打擊。

第三，在兵力投射部分，孫秉中研判，解放軍可用於對台作戰的地面部隊包括東部戰區的71、72、73集團軍、南部戰區的74集團軍、中部戰區的83集團軍以及空降兵軍及海軍陸戰隊各一部，總數約40萬人。其中，陸航部隊有4個陸航旅及3個空中突擊旅，共計約560餘架各型直升機。此外，還有為數約2萬餘人的特戰部隊。

解放軍火箭軍2019年7月曾在南海進行大規模的實戰化演習。（央視截圖）

第四，關於海空軍兵力部署，孫秉中指出，解放軍海軍在台海當面的部署原則是「以彈制海」。根據台灣情資研判，解放軍已在福建部署兩個機動反艦導彈團，使用的鷹擊12B反艦導彈射程達400公里，台灣周邊海域大部分都在其反艦導彈射程範圍內，台海軍艦艇一出港便會受威脅。此外，解放軍也在台灣海峽南北兩端各部署一個配備022型導彈快艇的大隊，每大隊有12艘快艇，每艘快艇上裝備8顆射程180公里的鷹擊62反艦導彈；若再加上其他艦艇，初步概算台海當面中共可用於立即反應的反艦導彈就有400多枚。

而空軍部隊方面，解放軍在台海當面250海浬的範圍內設有11處機場，總計可容納1,000架各型戰機。但因擔心遭台軍先制攻擊，因此平時只部署約200架左右的戰機。不過，一旦戰事發起，在台軍的遠程打擊武器及防空戰力遭到制壓後，解放軍二線機場的戰機可立即轉場至前線機場部署。而防空導彈方面，解放軍採取前進部署方式，即將導彈部署在東南沿海，射程200公里的S-300PMU2導彈已可涵蓋台灣大部分海域。未來若部署S-400導彈，幾乎整個台灣都將涵蓋在共軍防空導彈範圍內。

孫秉中表示，解放軍在台海當面的兵力部署完全符合「遠戰速勝、首戰決勝」與「戰略欺敵、先制奇襲」的要求；一旦中共決定以武力解決台灣問題時，解放軍的確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁台軍無備或未及完成戰備時，迅速癱瘓台軍，奪取制三權。

解放軍東南沿海軍事演習。（中央電視台）

第五，對於解放軍正規登陸投送能量的研判，孫秉中表示，解放軍現役兩棲正規登陸艦艇包括2艘075型兩棲突擊艦、8艘072型船塢登陸艦以及45艘各型千噸級戰車登陸艦。以目前的運輸能量來看，一次正規登陸輸送能量為2萬1,700餘人以及1,100多輛兩棲車輛，未來更多的艦艇服役後，一次性投送能量則可達到3萬6,000餘人（約5.59個合成旅）及1,500餘輛兩棲車輛。此外解放軍已陸續服役的075型兩棲攻擊艦，一次可搭載30架各型直升機、3艘726型氣墊登陸艇以及1,000名兩棲登陸兵力。而傳說中正在研發的076型兩棲攻擊艦若果為真，此一具備電磁彈射能力的艦艇搭配艦載無人機，對台軍將更具威脅。

孫秉中分析，解放軍一向標榜「人民戰爭」，亦即一旦宣戰，將結合一切可動用的軍民物資來支持作戰。解放軍近2年來已進行5次徵調民用軍規滾裝貨輪實施跨海投送演練。這種民用軍規滾裝貨輪在建造時就已符合軍用規格，戰時無須改裝立即可投入戰場。據悉，此一型貨輪總數已達63艘以上。

而在解放軍的空降運載能量方面，孫秉中表示，解放軍空軍現役各型運輸機約275架，若以80%運送能量計算，一次最大空降兵力達9個加強營，約5,600人及110輛輕裝甲車。此外，中共民航機總數有3,000餘架，若以東南沿海的1,000餘架民航機計算，戰時若徵用其中15%(150架，每架搭載150人計算)，一次載運量可達2萬2,500餘人。

孫秉中指出，戰時若台灣的機場被奪取，以一架民航機可運載一個輕裝步兵連空運着陸，每3分鐘一架落地計算，一小時內共軍即可空運一個空降旅或特戰旅的戰鬥人員着陸。孫秉中強調，共軍跨海作戰最重要的是創建攻勢基地，其要件就是奪取台灣的機場與港口。如此一來後續部隊即可快速增援，使戰力迅速增長。因此，只要解放軍登陸成功並奪控港口與機場，戰爭便可謂勝負已定，剩下的只是時間早晚而已了。

圖中為參加演習的解放軍「昆明」號導彈驅逐艦，該艦也是首艘裝備新型有源相控陣雷達及通用垂直發射系統的第三代驅逐艦。其艦齡尚不足十年。（新華社）

台灣應從俄烏衝突看到什麼

孫秉中進一步指出，綜合上述能力指標，解放軍武力犯台的戰術目標是「先癱後登」，即以各型投射武器癱瘓台軍的海空軍及監偵系統，奪取制三權並綜合毀傷台軍作戰能力60%以上之後，才會實施登陸作戰。其指出，中共監偵科技已相當發達，台軍雷達站的位置、型號、數量乃至性能，皆已不是秘密。武統發生時，台軍的海、空軍雷達站將是首波被攻擊目標，反輻射無人機更可以有效制壓台軍殘存的雷達功能。屆時，所有需要雷達導引的武器均將成為廢物。

孫秉中補充，台軍部隊駐地、部署相對透明。台電的電廠、電網資訊亦公開透明，有利於解放軍實施針對性打擊。一旦光纖線路、微波站台、海纜站及通信機房遭到摧毀，台灣將陷入被打聾、打瞎、打啞、打癱的境地。如此一來，解放軍便能以優勢遠程精準投射火力，實施「制機於地」、「制艦於港」的打擊，最終癱瘓台軍海、空軍戰力，並奪取制空、制海權。

孫秉中總結，在「遠戰速勝、首戰決勝」的目標要求下，武統時將不會發生「諾曼第」式的兩棲登陸，而是會出現越海攻擊的模式，取代舊有的渡海攻擊，解放軍將以對點的攻擊取代對面的攻擊，以癱瘓性攻擊取代殲滅性攻擊。

孫秉中最後引用新加坡前資政李光耀的三句話做結語：

一、台灣島內有關台灣民意支持台獨的民調是沒有意義的，因為人民並不能決定台灣未來。台灣未來是由美國和中國大陸力量的對比，以及美國介入台海的意願所決定的。當中國大陸與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變。

二、沒有一個國家能夠阻止兩岸的統一，李登輝教導台灣人脱離中國的思想，不會改變兩岸終將統一的結果，只會讓台灣人在統一的過程中感到更痛苦。

三、美國如果真的能夠協防台灣，那很好，不過如果美國並不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍了。

孫秉中認為，當前台海局勢是大陸不願打、美國不敢打、台灣不能打的「三不打」狀態。兩岸之間是中國內戰的延續，台灣問題不是軍事問題，而是政治問題，既然是政治問題，最好還是用政治方式解決。且兩岸實力差距愈來愈大，拖得愈久，對台灣愈不利。中國統一問題要不要解決？何時解決？如何解決？考驗雙方領導人的智慧。

講座主持人、台北論壇董事蔡得勝也補充，由俄烏戰爭可以看出，戰爭如果在自己的土地上發生，人民下場是非常悲慘的。戰爭帶給烏克蘭幾代人都難以彌補的傷害，如果戰爭發生在台海，戰場也一定在台灣，無論勝負如何，台灣人民財產的損失、人員的傷亡都難以估計。蔡得勝呼籲，主政者的智慧攸關台灣的前途與利益，希望烏克蘭戰爭能讓台灣的主政者更有智慧處理兩岸關係，也希望台灣人民能了解，僅憑意志力與決心不一定就能扭轉態勢。