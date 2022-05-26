中國非常時期的萬人大會釋放何種信號

已經許久沒有一場會議能像5月25日的全國穩住經濟大盤電視電話會議那麼引人關注了。自25日傳出大會將要召開的消息後，許多人通過網絡奔走相告，翹首以盼。會議結束後在網絡上流傳的一份講話錄音的萬字整理稿，真實性雖未被確認，但還是被爭相傳閲。此情此景，反映出了大眾和市場對於經濟發展的急切心理。

據《經濟觀察報》在會前的報道，大會從國務院直達縣一級，「橫向到邊，縱向到底」，按照全國2844個區縣計算，規模超過十萬人。如此大的規模，是歷史罕見的。上一次這麼大陣勢還是2020年2月，面對當時新冠疫情的肆虐，中央政府召開了一場直達縣團級幹部的17萬人大會。事後證明，17萬人大會確實對全國各級官員集中精力防控疫情起到了動員作用。如今，時隔兩年，中央政府再度召開如此大規模的大會，用意自然是動員全國各級官員集中精力穩住中國經濟大盤。

財經自媒體吳曉波頻道撰文《穩住經濟大盤，一場10萬人的動員會之後》表示：「非同尋常的規模，也引來非同尋常的關注。一位財經研究者感嘆：整個金融圈，從來沒有像今天（5月25日）下午這樣，這麼認真逐字逐句地學習一場會議的精神。」微信公眾號智谷趨勢則分析稱，「這應該是3月底中國經濟遭遇國內外超預期變化，出現不利局面以來，我所看到過的最掏心窩子的談話」。這兩個自媒體的說法或許有渲染成分，但這次大會所引起的廣泛關注程度確實是近年來所少見。

目前關於今次大會的全文尚未公布，單從新華社的報道來看，至少有以下六個點值得關注。一是指出了當前中國經濟的困境，「3月份尤其是4月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」。二是對鄧小平時代改革開放以來的發展論述的再次確認，「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，做好疫情防控需要財力物力保障，保就業保民生防風險都需要發展作支撐」。過去一年以來，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授多次談到類似觀點。三是確定目前形勢下經濟發展目標，「當前正處於決定全年經濟走勢的關鍵節點，必須搶抓時間窗口，努力推動經濟重回正常軌道」，「着力保市場主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率儘快下降，保持經濟運行在合理區間」。四是給各部門和地方政府提要求，「國務院常務會議確定6方面33條穩經濟一攬子政策措施5月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出」。五是防疫和經濟不能顧此失彼，「要在做好疫情防控的同時完成經濟社會發展任務，全面把握，防止單打一、一刀切」。六是會督查各地落實經濟發展工作，「國務院26日將向12個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查」，「對各地二季度經濟主要指標，將由國家統計部門依法依規實事求是分省公布，國務院對相關工作情況予以通報」。

正如一些分析所言，這是一場「講困難、擺事實、抓落實、強監督」的會議，對於提振社會和市場信心，督促從中央到地方各部門重視經濟民生問題具有積極作用。

最近，林毅夫教授在《中國經濟的重大新挑戰與應對》一文中寫道：「從國內的經濟挑戰來講，我們從去年以來面臨的三重壓力——需求收縮、供給衝擊、預期轉弱。我個人覺得最關鍵的是預期轉弱，因為預期轉弱以後，大家投資就沒有信心，供給就會減少，供應鏈受到衝擊，也失掉了克服困難的動力，進一步傳導就會帶來就業下降，收入不增長，最終需求也會收縮。所以，三重壓力中最關鍵的是預期轉弱。」他認為，「信心比黃金更重要」，「和重樹信心一樣重要，是堅定經濟發展這一重心，去年的經濟工作會上再次強調，發展是解決一切問題的基礎和關鍵；一定要把這項認識落實到位，在發展中解決國內國外的問題，否則只會使問題更多」。某種程度上講，今次萬人大會正是意在重建信心，回歸「發展是硬道理」。

一段時間以來，不知道是不是因為中國經濟總量已經躍居世界第二，讓網上不少人有意無意之間忽略最大發展中國家的現實國情，誤以為中國今後的工作關鍵與核心不再是經濟，還是由於一些人對於「以經濟建設為中心」和「發展是硬道理」有誤解，片面將過去一些年中國社會出現的環境污染、資源浪費、貧富分化和道德危機等問題歸咎於經濟快速發展，導致整個社會一度流行一種對經濟快速發展有所輕忽的觀念。殊不知，不論是中國歷史經驗所總結出來的「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，「民以食為天」，還是馬克思（Karl Heinrich Marx）說的經濟基礎決定上層建築，抑或中國改革開放之初總結建國以來的歷史經驗所確立的「以經濟建設為中心」的基本路線，都在說明任何一個社會的長治久安和富強都離不開經濟發展。1992年鄧小平南巡時說過，「中國只要不搞社會主義，不搞改革開放、發展經濟，不改善人民生活，走任何一條路都是死路」。的確如此，沒有經濟發展作為基石，人民的美好生活將難以為繼，國家的宏圖偉業將是無源之水。

如是金融研究院院長管清友近日在一篇文章中寫道：「中國人民是勤勞、勇敢、善良、智慧的人民，給點陽光就燦爛。大災大疫之年，要休養生息、涵養水源，不着急、不折騰、不樹敵、不空談、不高調。儘管我們面臨各種內外挑戰、壓力，但我想，只要我們把自己的事情做好，讓人民安居樂業、充滿信心，就沒有什麼我們戰勝不了的困難。」從中國歷史發展經驗來說，管清友的說法是在理的。不計其數的中國人對於美好生活的嚮往和追求，正是中國能持續發展的最根本的驅動力。

如今萬人經濟大會已經釋放出形勢刻不容緩，經濟民生工作迫在眉睫的的強烈信號。接下來的關鍵是，治理能力參差不齊的不同部門、地區，怎樣才能在防疫的同時盡最大努力保障正常的生產生活秩序，怎樣重新建立公眾和市場已經明顯轉弱的預期，怎樣在當前形勢下最大程度激發大眾尤其是企業家、專業人士的積極性和創造力。畢竟，行動勝於言語，喊破嗓子不如甩開膀子，信心的建立和對於經濟發展的重視，只有實實在在轉化到具體的政策措施和行動上，才能產生預期效果。