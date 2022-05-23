世界經濟論壇總裁：中國經濟穩定增長對全球復甦具有重要意義

撰文：許懿安
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世界經濟論壇總裁布倫德（Børge Brende）日前在瑞士日內瓦接受新華社記者專訪時表示，中國為世界經濟增長作出巨大貢獻，中國經濟穩定增長對全球復甦具有重要意義。

新華社5月23日引述他說，中國是全球第二大經濟體，「在中國發生的事情，當然會對世界其他地區產生巨大影響」。

布倫德說，中國在過去半個世紀裏高速發展，近8億人擺脫貧困，基礎設施建設成果顯著，環境問題大幅改善，在高新技術領域也居於領先地位。過去10年，中國經濟對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。

布倫德表示，面對新冠疫情衝擊，中國經濟增長面臨一些短期挑戰，但中國政府正採取擴大內需、減少出口依賴、培育高附加值行業等措施確保經濟增長。「我看好中國經濟的中長期前景。」

布倫德指出，世界經濟遭受新冠疫情嚴重衝擊後，不少國家出台了經濟刺激政策，全球經濟正走向復甦，中國和美國都在其中發揮了重要作用。

他說，俄烏衝突爆發導致歐洲經濟增長放緩，並引發能源危機、通脹高企等問題，進一步拖累世界經濟復甦。發展中國家和新興經濟體在危機中尤為脆弱，「我們必須避免今年春天出現的全球增長放緩不會以衰退告終」。

布倫德呼籲，各國應審慎使用貨幣政策，避免貿易保護主義和以鄰為壑的政策，繼續在全球價值鏈上進行合作，以共贏方式推動世界經濟復甦。

談及22日至26日在瑞士達沃斯小鎮召開的世界經濟論壇年會，布倫德說：「世界發生了變化，本次年會（議題）也因此不同。」

布倫德說，新冠疫情可能是100年以來人類遭遇的最嚴重流行病，世界還面臨經濟增長放緩、氣候變化等嚴峻挑戰，這些與全球民生、就業和繁榮息息相關的問題將成為本次年會的重要議題。

他說，應對全球挑戰需要全球解決方案，「全人類都在一條船上，我們必須攜手應對挑戰」。

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