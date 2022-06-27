防疫還得持續五年？北京市官方緊急改稿引發的思考

世間之事，有時候真是無奇不有。

6月27日，中國共產黨北京市第十三次代表大會開幕。這是北京市五年一度的黨代會。依據慣例，今次大會報告將對未來五年北京市的政策和治理起到指引作用。

關於今次大會，27日上午，北京市委機關報《北京日報》報道：「今天上午，中國共產黨北京市第十三次代表大會開幕。蔡奇同志作黨代會報告。未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，壓實『四方責任』，落實『四早』要求，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，打好疫情防控主動仗……高質量推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，從嚴從緊從實抓好社會面防控，嚴格進出京管理，築牢首都疫情防控屏障。」此處的「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」，迅速引爆輿論，造成人們的不解和疑慮。

2022年4月25日，北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點，工作人員在進行核酸檢測的相關準備。（視覺中國）

內地輿論普遍不解的是，北京市難道已經提前預測到未來五年都有嚴重的疫情？難道未來五年都要像過去兩年多那樣嚴格防疫？疫情到底什麼時候是個頭？

很快，《北京日報》重新刊發報道，將原稿的「未來五年」刪除，才在一定程度上緩解社會大眾的疑慮。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進點評道：「這樣的修改是應該的，順應民意。沒有人希望北京未來5年會過得像今年上半年這樣。相信北京市會盡快探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

的確如此，除少數疫情之下的受益者之外，不單是北京人，內地社會沒有人希望疫情在未來五年繼續蔓延。相信北京市政府同樣如此。畢竟，在過去兩年多的防疫中，北京市政府的各級工作人員，同樣付出了相當大的努力。除此之外，從科學層面來說，未來五年疫情是否肆虐，並無定論，既不能說未來五年疫情一定會消失，又不能說未來五年疫情一定會繼續蔓延下去。所以說，北京市官方起初說的「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」是一個並不符合科學的說法。

過去兩年多，內地社會，不論是政府、企業，還是社會大眾，在嚴格防疫過程中都很辛苦和不易。尤其是那些體制外不能旱澇保收的企業和民眾，更是深受疫情和防疫的衝擊，不少企業和百姓都面臨手停口停的困境。今年4月以來，因為受新一波疫情和嚴格防疫措施的影響，北京市一度禁止堂食，整個城市十分冷清，令人感傷。就像胡錫進說的「沒有人希望北京未來5年會過得像今年上半年這樣」，包括北京人在內越來越多的人希望防疫措施更加精準有效，更能減少對正常生產生活的衝擊，讓老百姓多享安心、少受煩擾。在這樣的社會氛圍下，北京市起初說的「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」勢必容易引發社會的憂慮。

目前，北京市官方迅速刪除「未來五年」的表述，不失為順應民意，安撫市場和社會不安情緒的一種表現。這件事再次說明今後內地公權力部門在制定和宣讀政策時，應該懂得將心比心，要多去考慮社會大眾的感受，穩定信心和預期。更重要的是，北京市除了刪除「未來五年」的表述之外，還應努力探索一條更能兼顧防疫和正常生產生活秩序的路徑，不斷優化防疫措施，讓防疫經得起實踐和人心檢驗。