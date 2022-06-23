張文宏研究疑被刪：非高危Omicron患者重症率零　 網民批防疫過度

中國疾控中心期刊日前發布以上海疫情為樣本的研究，顯示非高危組的個案重症率為零。許多網民轉發這篇研究的重點，質疑當前防疫過度。目前，報告疑似已被中國疾控中心網站下架。



台灣《中央社》報道，大樣本資料研究報告由上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏和副院長馬昕領銜6月18日在中國疾病預防控制中心周報英文版（China CDC Weekly）發表。

研究納入了今年3月22日至5月3日期間的3萬3816名早期非重症Omicron變異株感染者，最後只有22人進展為重症，總體重症率為0.065%；高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。研究納入的所有感染者均為無基礎疾病、或雖有基礎疾病但處於穩定期的新冠肺炎患者。

報告強調，該研究中的低重症進展率與研究納入的人群有關，該研究的重症率僅能代表相對健康或一般情況較好的Omicron感染者。若具有高危因素，部分非重症患者仍會進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。

2022年4月22日，人們在上海的住宅區參加深喉唾液測試。

經内媒19日報道後，該研究報告在網絡引起關注，不少網民突顯「總體重症率為0.065%，非高危組重症率為0%」的結果，並轉發相關內容質疑當局防疫過度。

有網民指在「中國疾病預防控制中心周報」網頁上已看不到這篇研究，疑似已被下架。