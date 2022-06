以台海戰爭再版中國威脅　誰在「唯恐天下不亂」？

西媒《彭博社》(bloomberg)6月24日刊載專欄作家白蘭斯(Hal Brands)撰文「台海戰爭不只波及半導體,全球恐陷經濟緊急狀態」(Economic Chaos of a Taiwan War Would Go Well Past Semiconductors),認為北京武犯台灣不再只是一項假設議題,而是越來越可能發生的現實,並警告台海一旦開戰,波及半導體供應之餘,對全球政經的影響也將遠超俄烏戰爭,世界經濟恐陷緊急狀態。

文章開宗明義指稱,台海戰爭的性質不比俄羅斯和烏克蘭兩個缺乏活力的經濟體之間互鬥,進一步假設一旦美國選擇介入北京對台的軍事行動,則將演變成一場牽涉世界前兩大經濟體的衝突,又若日本表態支持華府和台北,等於擴大成世界前3大經濟體之間的爭鬥。「部分經濟最發達的地區會遭波及,攸關全球三分之一海上交通的重要航道也會受到威脅。無論是經過深思熟慮的政策選擇或僅是戰爭造成的動盪,都會加速中美經濟體之間的商業和金融脱鈎。」

輔以台灣半導體產業地位牽動全球供應鏈供給,文章最後總結,他日北京一旦武力犯台,全球經濟將會陷入動亂。

2020年10月初,解放軍在台海演練登陸作戰。(中國央視截圖)

綜觀該篇評論受到矚目,相當程度反映西方輿論就台海動武的警告意識出現了新的變化,業從過去主要着墨中美之間地緣權力政治威脅,後擴大到中西方意識形態競爭層面,如今則有將全球成員拖拉下水,示警北京對台的軍武行動,將造成全球性經濟威脅之意。

簡言之,西方綿延闡述中國威脅論,其針對性的意識從來不新,惟伴隨「一超多強」的世界權力格局預見尾聲,西方話語下的「中國威脅」只得事隨勢遷:從古老的霸權秩序與轉移的威脅,演進到抽象的西方意識形態典範受到挑戰,再到如今企圖引物質基礎動搖為誡,以「沒有誰是局外人」擴大搭建中國威脅論的統一戰線,訴求「榮辱與共」。

細究箇中變化,主要回歸以美國為首的西方秩序主導者,體認自上世紀末號召的中國威脅論徹底失敗,西方世界無法再用「中國存在即威脅」來發話,因為中國在過去數十年間做為世界經濟發展火車頭,其經濟高速發展的紅利於區域、於全球範圍雨露均霑,搭上中國經濟發展便車的成員者眾,因此古典的「中國存在即威脅」的論調被徹底打死。

2021年6月12日,G7領導人峰會提出全球基礎設施新倡議,對抗中國「一帶一路」計劃。(AP)

如今,西媒話語權下的中國威脅論似有改弦易轍之機,不再宣稱存在即威脅,也不再單獨嘗試將中國經濟擴張類比西方自身帝國擴張的黑歷史來翻譯書寫,而是另拾經濟利誘、縮小打擊範圍,聚焦在中國作為身上,即中國做了什麼,又或不作為什麼,會導致他國的不利,並將所有包含假設性的經濟不利統歸為一類威脅包裝。在俄烏戰爭的伴奏下,各國普遍對台海未來爆發軍事衝突的可能性悲觀以對,這等背景便成為有志另起中國威脅爐灶者的野心温牀:利用舉世的和平期望與恐慌預期,「推坑」中國全球經濟威脅製造者身份,翻轉中國此前全球經濟發展領導角色,貶入破壞經濟前景的人設,無疑是眼下中國威脅再版的統戰預演。

是以,巧藉台海戰爭再版中國威脅,方是這一類論述者「唯恐天下不亂」的明目張膽,與其無的放矢謂中國威脅,更不如說是一套源自上世紀「西方恐嚇」的死灰復燃,尾大不掉。